Djegia e vitit arsimor nuk është një opsion

Qeveria ka premtuar lehtësim të karantinës javën tjetër. Më shumë njerëz do të kenë mundësi të dalin në punë dhe të hapin bizneset, por ndërkohë më pak prindër do të jenë në shtëpi.

Që në ditën e parë të karantinës, strukturat e arsimit u mbyllën dhe mësimi kaloi në një regjim online të paaplikuar më parë në përmasa të tilla. Nuk ishte e lehtë, ndaj një prej prindërve u lejua të qëndronte në shtëpi pa iu ndërprerë paga për të ndihmuar fëmijët një një rrugëtim që tregoi se është plot stres.

Meqë pandemia duket e stabilizuar në shifra, tani ata duhet të dalin për të fituar betejën në fronin e dytë: për të ringjallur ekonominë dhe shëndoshur financat familjare.

Nxënësit, e sidomos ata të arsimit të ulët, do të duhet t’ia dalin vetëm.

Ministrja e Arsimit Besa Shahini ka përmendur shpesh se vetëm 2 për qind e nxënësve nuk kanë akses në internet, duke e përdorur si tregues se vijimi i mësimit online po jep rezultat pavarësisht kësaj pakice. Megjithatë, një vrojtim i pavarur tregoi se gati gjysma e nxënësve dhe studentëve të anketuar thanë se kishin vështrësi për të pasur akses pa probleme për shkak të cilësisë së ulët të shërbimit të internetit.

Ndërsa 14 për qind thanë se nuk kishin fare akses. Kjo i rrit me shumë shqetësim onkluzionet se procesi mësimor po çalon për shkak të infrastrukturës online të pataruara apo të përdour më parë me eficiencë. Ky numër do të rezultojë me më shumë nxënës me më pak dije, ose dije të kufizuara sesa në një proces normal tradicional si para karantinës.

Por, çështja është se nuk është vetëm infrstruktura, por edhe cilësia e mësimdhënies. Anketa tregoi se WhatsApp, mbi 40 për qind, ishte forumi online më i përdour gjatë mësimdhënies. Ky tregues dëshmon se asgjë nuk ka ndryshuar, çka tregon se nga mësimdhënia tradicionale në klasa ka ndryshuar vetëm, mënyra e dhënies dhe marrjes së informacionit, por thelbësisht mungon interaktiviteti dhe të kuptuarit e dijes nga nxënësit.

TVSH ka përdorur një program televiziv me mësues që shpjegojnë mësimet, por nuk mund të marrin mbrapsht informacion nga nxënësit nëse e kanë kuptuar. Ashtu edhe në platforma të tjera dixhitale ky moment mjaft i rëndësishëm është i kufizuar, sepse të mësuarit apo mësimdhënia online është tërësisht ndryshe nga mësimi në klasa, por që për shkak të pandemisë jemi gati të papërgatitur.

Megjithëse, Ministria e Arsimit ka udhëzuar nëpërmjet njoftimeve lakonike për lehtësim të kërkesës së llogarisë nga mësuesit dhe pedagogët, sërish ka shumë probleme dhe pikëpyetje për maturantët dhe studentët. Ata dukshëm janë të paqartë, pasi qeveria ende nuk ka treguar qartë finishin në fund të këtij viti arsimor.

Këto janë arsye të mjaftueshme, që veçanërisht mjaft prindër të shkojnë drejt zgjidhjes për një anulim të këtij viti arsimor.

Hapja e shkollave dhe auditoreve, pa u siguruar plotësisht që virusi është larguar duket ende e e rrezikshme, në krahasim me disa vende perëndimore. Veçanërisht në arsimin e ulët punohet me turne, klasat kanë shumë nxënës, rihapja e karantinës do të nxirrte gjyshërit nga shtëpitë dhe prindërit të lëviznin më shpesh nga shtëpia në shkollë dhe punë. Studentët nga qytetet e tjera do të duhen të strehohen në konvikte e të kërkojnë dhe punën për të siguruar të ardhura për shkollimin dhe jetesën në kryeqytet.

E gjitha kjo krijon lëvizjen e një armate prej të paktën mbi 600 mijë vetash, të cilët detyrimisht do të çedojnë në distancimin social si kura më e sigurt për të mbajtur infeksionin nga COVID-19 në parametra të kontrolluar.

Por, të gjitha këto arsye nuk e ndihmojnë vendimin për të djegur vitin akademik. Sepse, së pari, do të fillonim të humbisnim që në fillim betejën për ekonominë, të cilën po mundohemi ta rikuperojmë me këtë hapjen e re të karantinës javën që vjen.

Për arsimin, në një vit harxhohen nga fondet publike rreth 3 për qind e PPB dhe pjesa e më e madhe e kësaj shume është harxhuar, ndonëse mund të jenë ndërprerë disa investime. Kjo shifër është më e madhe sesa ndihma që ka dhënë deri më tani qveria për të papunët dhe bizneset e prekuara nga kriza. Djegia e kësaj ose ridhënia për të njëjtën punë e kësaj shumë të madhe automatikisht do t’i shuante mundësinë qeverisë që fondet e reja për vitin tjetër t’i shpenzonte më shumë drejt sektorëve ekonomikë më të prekur dhe shëndetësisë.

Tregut do t’i mungonin studentët e diplomuar, mjekë, ekonomist, zatançinj. Kosto e secilit prej këtyre mungesave llogaritet si një dëm prej 200 mijë dollarë në vit që i shkaktohet ekonomisë. Matjet e ndryshme kanë konkluduar që një vit shkolle më shumë rrit mesataren vjetore të prodhimit të brendshëm bruto (PBB) prej 0.37% për qind. Këto përfitimet do të laojnë në humbje në rast të zerimit të vitit arsimor dhe do të duhen të rikuperohen sërish me të njëjtën masë.

Nëse futemi më thellë në familje ato do të duhet që vitin tjetër të paguajnë të njëjta shuma për të rikuperuar vitin, ndërkohë që mund të kishin të paktën 10 për qind më shumë të ardhura nga çdo individ për çdo vit shkolle të kryer.

Efekti psikologjik do të ishte një tjetër konsekuencë. Shoqëria e kryqëzuar fort mes përplasjesh për një rikuperim shëndetësor dhe ekonomik do të kishte barrë të rëndë, jo vetëm ekonomike, por edhe emocionale: angazhimin në të njëjtën rutinë, përkpjejesh e energjisë për ribërjen nga fillimi të një viti shkollor për shkak të dy muajve në karantinë. Është vështirë e shpjegueshme dhe në mos e papranueshme tek një parashkollor që të pranojë të mos shkojë në klasë të parë, një maturant të mos bëhet student apo një studenti të djegë mundësinë për një punë tani më shumë se kurrë kur i duhet një ndihmë ekstra atij dhe familjes.

Djegia e vitit arsimor nuk është opsion. Sigurisht është një përpjekje e stërmundimshme dhe e madhe për ta çuar deri në fund, por nuk ka rrugë tjetër. Por, ndërsa beteja për të mbrojtur shëndetin dhe ekonominë ka trajektore, kjo për arsimin është ende e paqartë.

Derisa të dalë vaksina, shkencëtarët thonë se do të duhen të paktën 1 vit e gjysmë, çka detyrimisht e afekton jo vetëm këtë vit por edhe vitin tjetër dhe qasja e deritanishme në mësimdhënie duhet mundësisht të reformohet dhe me një strategji të qartë për publikun sa më shpejt të jetë e mundur, pasi ky është fronti i ri i betejës ndaj pandemisë. Se ndryshe nuk do të djegim një vit shkollor, por një brez me pasoja që do të duan vite dhe shumë financime sesa kostoja e pandemisë , për t’i rikuperuar më pas./SI

e.k. / dita