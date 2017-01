Djemtë e pashallarëve të rinj

Nga Bedri Islami

Është një fakt i çuditshëm: që nga 13 korriku i vitit 2010 dhe deri në dhjetorin e vitit 2011, shtetasi Shkëlzen Berisha, biri i ish shefit të qeverisë së asaj kohe, Berisha, ka udhëtuar jashtë shtetit 36 herë, ose, më e kapur për të gjithë, në secilin muaj ai ka qenë dy herë jashtë shtetit. Vetëm një herë ka pasur kalim tokësor, në të gjitha rastet e tjera ai ka fluturuar me avionë dhe destinacionet e tij kanë qenë Vjena, Stambolli, Roma, Londra, Praga, Milano etj.

Thuajse një të tretën e kësaj periudhe, kur është edhe piku i krijimit të aferës ciklopike CEZ, ai është gjendur jashtë Shqipërisë, duke udhëtuar nëpër botën ku i duhej “ të bënte lobing” që babai i tij të adresonte gjithçka në adresën e duhur.

Them se është fakt i çuditshëm, pasi, pikërisht në këtë periudhë, ai ishte gjysmë i pa punë, pra jetonte vetëm me ndërmjetësinë në shitjen e objekteve, megjithëse ende askush nuk e di se ku ishin ndërmjetësimet e tij dhe cilat objekte ka shitur. Megjithë udhëtimet e tij, të cilat, normalisht, nëse do të përballoheshin nga ai, kapin shpenzime marramendëse, të papërballueshme edhe për sheikët e naftës, përsëri pasuria e tij është shtuar me qindra mijëra euro të deklaruara dhe me shumë të tjera të paditura, të cilat shfaqen tani në udhëtimet e mëtejshme që bën dhe në financimet pa skaj të një njeriu të vetëm.

Fillimisht, duke parë edhe udhëtimet e tjera të tij, më bëri përshtypje fakti se në një periudhë 18 mujore, por edhe më tej, ai asnjëherë nuk ka fluturuar drejt Suedisë, ku pavarësisht nga ndarja me ish gruan e tij, jetojnë dy fëmijët që ka nga martesa e kohës së “ilegalitetit”. Për një familje, e cila, ditë e natë, flet për kodin e familjes dhe kodin e nderit, mungesa e atit pranë fëmijëve të tij, më shumë se gjithçka të sjell në mendje “arratitë” e prindërve plangprishës, por kjo është diçka e tij vetjake, të cilën, edhe pse dukshëm bie në sy, nuk ka pse e tjerrim më tej.

Në historinë e dekadave të fundit në Shqipëri, shumë nga komunistët e bindur, fanatikë deri në thelbin e shpirtit, me urdhër ose jo, u shndërruan brenda natës në demokratikas dhe morën mbi vete autorësinë e një mendimi të ri perëndimor. Sali Berisha është njëri prej tyre. Shefi i gazetës “55”, Balliu , është një tjetër. Pashko ishte po ashtu në majën e piramidës së një kohe të shkuar dhe jo larg tij ishte edhe Ruli. Tritan Shehu , po ashtu, Fullani në të njëjtën rrymë, dhe lista e “të konvertuarve” në themelimin e PD-së ishte bukur më e gjatë se sa lista e të përndjekurve politikë ose e pinjollëve të familjeve të njohura intelektuale.

Të mjedisuar shumë shpejt me klimën e re, që vetë e krijuan, kur burri çmohej jo më nga arsyeja, por nga aftësia për të vjedhur, kur merita e një njeriu në pushtet nuk ishte më ndershmëria dhe përkushtimi, por mashtrimi dhe përfitimi; kur pas fjalëve për popullin çmohej më shumë rrjepja e popullit, dhe vetë populli trajtohej e vazhdon të trajtohet si një turmë fatkobe, këto statura, fillimisht politike, krijuan klasën e re të pashallarëve, të cilët, në të gjithë atë që zhvilluan kishin me vete një dëshmi të sigurt: megjithë fjalën demokratike, në thelb ata mbetën pashallarë të kuq, më të rrëmujshëm, më të egër dhe më agresivë e të papërmbajtur se sa pashallarët që përmend dikur Kadare.

Si vetë ata bënë edhe fëmijët e tyre: i mësuan me idenë se, duke qenë fëmijë pashallarësh, kanë gjithë të drejtën e botës të përmbysin, të rrëmojnë, të grabisin, të shijojnë pasurinë e grabitur, të kenë të drejtën e dhunës, përbuzjes dhe të hakmarrjes.

Fenomeni Berisha, rinor, nuk është i vetmi, megjithëse asnjëherë përbindshmëria financiare nuk është shfaqur në këto përmasa.

Vajza e Balliut ishte aksionere në firmat pranë Gërdecit dhe askush nuk e trazoi faktin se si një vajzë e re kishte mundur të ishte aq e pasur. Djali i Fullanit “trimërohet” përmes pasurisë milionëshe të babait të tij, shfaqet përbuzshëm në makinat super të shtrenjta dhe i bën karshillëk shtetit, duke qenë dyfish i sigurt në fuqinë mbi shtetin: nga babai i pasuruar tmerrshëm dhe nga nëna që sundon në Gjykatën e Lartë. Edhe sikur asgjë të mos bëjnë ata, tashmë e kanë krijuar hijen e rëndë të pashallëkut që zotëron në jetën e fëmijëve të tyre. Ndërsa prindërit flasin për “vobektësinë”, natyrisht kur janë në opozitë, një drekë e zakonshme e fëmijëve të tyre kushton më shumë se sa rroga mujore e një gruaje në fabrikën e këpucëve, kudo qoftë ajo. Një udhëtim i Berishës rinor kushton sa rroga e një viti, ndërsa në statuset e tij, ish shefi i qeverisë, secilën ditë e secilën natë, që nga qershori i vitit të shkuar, bën thirrje për të përmbysur pushtetin e tashëm, pasi njerëzit po jetojnë në mjerim.

Historia e djemve të pashallarëve nuk fillon me Berishën rinor.

Në trevat ballkanike ka pasur edhe më herët bij të tillë, të cilët, përbindshëm, janë vendosur mbi shtetin dhe e kanë sunduar atë me dorë të hekurt. Niku i Çausheskut është një shembull prej tyre. Mirkoja i Sllobadanit është një shembull tjetër. Megjithëse koha e tyre duket e largët, ngjashmëria në sjelljen ndaj shtetit është e njëllojtë, megjithëse, si thonë gjermanët, të gjitha krahasimet çalojnë.

Çalon edhe krahasimi im.

Në tetë vitet e fundit të pushtetit Berisha, askush, absolutisht askush, nuk ka sunduar mbi shtetin se sa një lapërdhar pushtetor se sa djali i shefit të qeverisë së kohës. Ai e ka shqepur shtetin kënd më kënd, e ka përbuzur duke e vjedhur dhe e ka gjakosur duke e vrarë.

Nën këmbët e tij ishte vënë policia, përmes koliqajve dhe grupin të njohur si “Çiftelia”, ishin vënë financat e shtetit, përmes tenderimeve të dhëna nga Bode, ishte pushtuar ministria e Mbrojtjes përmes lejes së dhënë nga Medie; ishte vënë nën këmbë ministria e Drejtësisë përmes një butaforie ministrore si ishte Bumçi; në shërbimin e tij ishte struktura e ERE, CEZ, Ministria e Transportit, përmes një kollovari politik si Basha, dhe, edhe sot e kësaj dite, askush nuk e di pasurinë e tij. Ndoshta as ai vetë.

Përse ndodhi një fenomen i tillë?

Si është e mundur që një birbo politik të verë nën këmbët e tij të gjitha strukturat e shtetit, të bëjë gjëmën në Gërdec, të jetë relatori i vërtetë i CEZ, të ketë pasemërin “njeriu me çantë”?

Shtetin nën këmbët e tij nuk e vendosi ai. E vendosi i ati për llogari të të birit.

Nëse ky shtet do të fillojë, qoftë edhe një herë të ketë drejtësi, duhet të fillojë pikërisht nga ky fakt: vendosjen e shtetit nën këmbët e një shefi qeverie, i cili, edhe demokracinë e aspironte dhe e realizonte si diktaturë, që , mes njërës dhe tjetrës kohë, zgjodhi nga të dyja: dhunën politike nga e para dhe grabitjen financiare nga e dyta.

Nuk e di se çfarë bëhen fëmijët e pashallarëve të dikurshëm politikë. Nuk kam pasur kurrë ndonjë lidhje me to dhe as që nuk mund të kisha. Disa mund të jenë bënë biznesmenë, një e drejtë e tyre, nëse janë bërë ndershmërisht; disa janë jashtë shtetit, nuk e di se ku janë; të tjerë mund të jenë bërë pjesë e strukturave të ndryshme ose janë marrë me gjëra të pista.

Por, askush nuk bëri dot me shtetin si ndodhi në 8 vjetëshin e qeverisjes së fundit Berisha, kur i gjithë shteti u sundua nga një katërshe familjare: baba, nënë, motër e djalë.