“Do e pësojnë si ai i Elbasanit”, Yuri Kim mirëpret pendesën e Xhelal Mziut: Ngjarja s’duhet të përsëritet, koha e grupeve të armatosura i përket një të shkuare të shëmtuar

Ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim ka reaguar menjëherë pas pendesës së bërë ditën e sotme nga Xhelal Mziu, pas një thirrje të bërë nga vetë ai ditë e djeshme se kushdo i dyshuar për blerje votash do e pësonte njësoj siç ndodhi me Pjerin Xhuvanin, i cili u vra në Elbasan.

Yuri Kim shprehet se grupet e armatosura që mbajnë anën e ndonjë partie i përkasin të kaluarës të shëmtuar që duhet ta refuzojmë.

“Mirë të shohësh ndjesë të qartë nga Dibra. Dhuna e shkaktuar Elbasanit këtë javë nuk mund të justifikohet, nuk duhet të përsëritet. Ditët e grupeve të armatosura që mbajnë anën e ndonjë partie politike dhe “patrullojnë” rrugët i përkasin të kaluarës – një e kaluar e shëmtuar që të gjithë ne duhet ta refuzojmë”, shkroi Kim.

Good to see clear apology out of Dibra. The violence inflicted on Elbasan this week cannot be justified, must not be repeated. The days of armed groups wearing the patch of any political party & “patrolling” the streets belong in the past – ugly past that all of us must reject.👇

