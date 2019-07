Do ketë negociata apo dialog?

Në dy skajet e të njëjtit litar, Rama dhe Basha, presin se cili do të tërheqë më shumë nga vetja dhe cili do të fillojë të bëjë lëshimet e tij.

Pas zgjedhjeve të 30 qershorit nuk ka mbetur dhe shumë për të pritur. PD-ja ka planifikuar protestën e saj të dhjetë kombëtare, e cila, sido që të jetë, tani për tani nuk e zhbën më ditën e fundit të muajit të kaluar dhe nuk e bën dot qershorin me 31 ditë.

Mburrja se “zgjedhje nuk do të ketë” apo, edhe më tej ”se vetëm mbi trupat tanë mund të bëhen”, dëshmuan se mjafton një zgjatje zëri që përtej Atlantikut dhe gjithçka zbrapset, ashtu si ujrat e detit në tërheqjen e tyre. PD dhe, bashkë me të, LSI i provuan në gjashtë muaj të dyja: baticën dhe zbaticën e politikës, dhunën e qetësinë, kërcënimin dhe përkëdheljen, tërheqjen e lëshimin, daljen nga parlamenti dhe sulmin ndaj tij, djegien e mandateve dhe mallin për to, mos pjesëmarrjen në zgjedhje dhe numërimin e votave, molotovët dhe lulet në fund të ditës kanë rizgjedhur atë që nuk u bëri gjë në nëntë herët e shkuara, protestën.

Rama dhe aleatët e tij të vegjël, zgjodhën të shkojnë deri në minutën e fundit të 30 qershorit, krenar por pa gjë në torbë, të qëndrueshëm por me kokën pas, të bindur se do të ketë qetësi pasi kishin marrë garancinë e duhur nga përtej Atlantikut dhe Brukseli, me motivin e kundërshtarit që tërhiqet, por pa ditur asgjë se çfarë do të bëhet më tej në bashkitë e fituara e të dhuruara; dhe tani, i janë rikthyer edhe një herë ironisë së njohur të shefit të qeverisë dhe përrallisjet pa bukë të Ballës.

Askush nuk fitoi e askush nuk humbi? – është deviza më e pasaktë. Nëse partitë nuk humbën, në fakt ata fitojnë nga turbullimi, njerëzit humbën.

Dy poleve, që nga kundërshtarë tani po cilësohen si armiq nuk u ka mbetur gjë tjetër: ose të rrinë në fushëbetejën e tyre, e cila, aq sa është meskine, aq është edhe e llogaritur, ose të dalin një e nga një nga llogoret dhe të bisedojnë.

Por, si jo rastësisht dëshmoi një ish ministër i lidhur ngushtë me elitën drejtuese të Rilindjes, duan apo nuk duan, shpejt apo vonë, palët do të bisedojnë me njëra-tjetrën.

Problemi është përtej kësaj: tani shtrohet një pyetje e dyfishtë: Do të ketë dialog apo negociata dhe, kur!

Dialogu nuk është për racën e politikanëve si Basha. Dikur natyrë melankolike, shpesh pre e anktheve politike, si ndodhi pas 21 janarit, kur vajti të dëneste mbi supin e Olldashit, rob i emocioneve, por edhe i llogarive të ftohta, ai, deri më tani, çdo gjë e ka gjetur të shtruar: partinë, qeverinë, bashkinë, opozitën. I ka dashur, ia kanë dhënë. Një herë ka kërkuar, në 17 maj 2017 , e, edhe atëherë i ka marrë ato që ka dashur.

Dialogu për të është çështje llogarie dhe, nëse sot, bën të fortin e parrëzueshëm, ai ndjen se për herë të parë gjërat nuk po kalojnë as përmes zyrës së tij, as përmes studios së kunatit, ndjen se zaret e hedhur nuk përbëjnë forcën e tij të zakonshme; kalkulimin e asaj se çfarë mund të fitojë nga e gjithë kjo lojë.

Pas tij qëndron heshta e një politikani që e ka marrë politikën me pasion të çmendur dhe i ka çmendur të gjithë që ka pasur rreth e rrotull. Basha e ndjen zemërimin e tij, ndjen se e ka humbur atë mbështetje që i jepet bijve të gjetur dhe, po ashtu, e di se i gjithë ky vit, me lëvizjet e tij të papritura, kanë bërë fillimin e një shkëputje, por ai vetë nuk e di se deri ku e kur do e lejojnë të shkëputet. Shkëputja mund të jetë rrokullimi i tij.

Një fat ka ai, si shpesh herë, në këtë moment: ndërkombëtarët e shohin atë si të keqen më të vogël mes radikalëve që e kanë rrethuar. Basha, i vendosur bri Berishës, Metës dhe Kryemadhit, duket si një fillestar që ulërin dhe nuk e di pse. Përzgjedhja e tij tani nga politika jashtë Shqipërisë nuk ka të bëjë me vlerat, por me mbështetjen e një njeriu të politikës që bën pak dëm dhe i cili, ashtu si deri tani, mund të shitet apo blihet përmes një pallati.

Kjo mbështetje e detyruar, si e keqja më e vogël, e ka lehtësuar pozitën e tij, ka një marrje me të mirë të figurës së tij dhe ai e di tashmë se nuk ka rrugë tjetër. Ose të hajë çorbën që i serviret, ose të hidhet nga dritarja e politikës.

Basha do negociatat, por jo bisedimet e dialogun. Nëse shkon në takim me duar në xhepa, të vetët do e hedhin nga dritarja dhe do e “vajtojnë”, tani sinqerisht, Olldashin. Hija e tij iu erdhi përmes të birit.

Tjetri, Rama, shefi i qeverisë dhe sunduesi i mazhorancës duket si kur është më i qetë, por ndjehet më i trazuar. Ai i do bisedimet dhe dialogun, por nuk do negociatat. Të paktën këtë ka dhënë deri tani, për të bërë aktin e fundit në momentin e një tjetre datë 17.

Që nga fillimi i vitit Rama ka ftuar opozitën për bisedime, por pak vetë, edhe të tijtë, e kanë marrë seriozisht. Në një tavolinë përballë njëri tjetrit, ose edhe më tej, mes katër syve, ai e di se do të ketë një ass të fuqishëm për të nxjerrë nga xhepi në momentin e fundit: lakminë e Bashës për pasuri.

Rama e di fare mirë këtë lojë, e cila nuk do të shfaqej për herë të parë. Do e bëjë duke i larë duart , si ai i kohës së Jezusit, Pons Pilati, megjithëse e di fare mirë se, megjithë konvertimin në katolik, nuk ka lidhje me njeriun e shenjtë.

Ramës i duhet një partner si Luli. I duhet domosdo. Përballë Berishës ai ka qenë një herë, tek “Krokodili”, në Strasburg, dhe ashtu si shkoi, ashtu edhe erdhi.

E di fare mirë se, edhe sot po të ishte Berisha në pushtet dhe ai në opozitë, edhe sikur të bënte njëqind protesta, Berisha do të lëvizte vetëm pak perden e dritares së kryeministrit për të numëruar të vrarët, por negociata nuk do të kishte. E di, po ashtu se, Berisha është një njeri i trembur, pasi vetëm një i trembur vret në mesin e ditës dhe bën thirrje për kryengritje duke e ndjerë rrethimin.

As Meta nuk është njeriu i negociatave për Edi Ramën. Ata, të dy, e njohin mirë njëri tjetrin. Ashtu si ia njohin edhe mëkatet njëri tjetrit. Me Metën kishte menduar se do të ishte më i qetë kur e dërgoi në presidencë, pasi i kishte hequr rripin e të drejtave, por, edhe një herë, me të, kishte gabuar.

Meta e di se Basha është më i afërt me perëndimin në këtë moment, pasi është më i qetë, më racional drejt vetes dhe më i trembur. Rolin e negociatorit e do për vete, ose, në fund të fundit, në praninë e tij, që të mos jetë jashtë lojës si në 17 maj 2017. Ajo është data e zemërimit të tij dhe, nëse bëhet edhe një datë tjetër, e di se profecia e Ramës për shuarjen e LSI-së, mund të jetë reale.

Kryemadhi , nëse deri tani ishte alter ego e Metës, është pamja e pasme e pasqyrës së familjes presidenciale. Që nga momenti kur ajo mori partinë në dorën e saj dhe u kthye “në burrneshë” shteti mbeti pa zonjën e parë të tij.

Të gjitha këto janë mbi tryezën e Edi Ramës. Edhe ai e di se kjo krizë nuk mund të zgjasë pa fund dhe se këto linja paralele nuk mund të tërhiqen deri në fund.

Çdo gjë duhet të ketë një fund. Dhe, pastaj, një fillesë.

Para 30 qershorit , si duke mos dashur të krijojnë precedentin e braktisjes dhe të lëshimit të parlamentit, ndërkombëtarët, jo vetëm e lejuan 30 qershorin, por edhe e bënë atë. Si deshën vetë. Për to nuk është interesant se sa për qind kanë votuar dhe se janë vjedhur votat apo jo. E dinë, po ashtu, se “kënga” e opozitës për 85 për qind që i mbështetën është një gjë e lodhur, më tepër budallaqe se sa e mençur, refren që të mërzitet dhe i bën liderët e opozitës fluturakë.

Që do të ketë negociata – kjo është e sigurtë. Problemi është se çfarë do të negociohet. Ndërkombëtarët duan, mes të tjerave që, jo vetëm të gjendet një rrugë e momentit, sa për të kaluar lumin, por për të shtruar një rrugë pa të drejtë kthimi.

Opozita e mori ndëshkimin e saj, por të pandëshkuarit janë të shumtë dhe, shpesh herë, vendosës në politikën shqiptare.

A do të jenë të zotët Rama dhe Basha që të fillojnë së pari pastrimin e politikës dhe më pas të nisin zbulimin e halleve të tjera?

Vështirë! Si njëri, ashtu edhe tjetri, tashmë kanë rënë në këmbët e oktopodit të politikës dhe do e kenë të rëndë shkëputjen.

Për ndërkombëtarët kjo është a-ja e fillimit të negociatave. Pa këtë ndërhyrje operacionale politike nuk mund të flitet për zhvillime të mëtejshme.

A do të mund të japë Basha një pjesë të kupolës së tij, duke e ditur se ata janë oligarkët, frymëzuesit dhe baballarët e tij politikë?

Një natyrë si ajo e tij, e komanduar nga larg dhe pa fuqi brenda vetes – do e ketë të vështirë. Por, do i duhet ta bëjë, pasi emrat mund të ndryshojnë tepër shpejt.

A do të mundet Rama të dorëzojë lehtësisht, gjë e njohur tek ai, disa nga miqtë e tij të këtyre viteve, disa të krijuar rishtas si miq e disa të huazuar nga Berisha? Ata janë shumë afër tij dhe duke u rrokullisur mund ta marrin edhe atë me vete!

Nëse do të duan një Pazar të ri, do e kenë të vështirë që edhe këtë herë ta kalojnë tufën e minjve nëpër mustaqet e ndërkombëtarëve, të cilët janë dakord tërheqin edhe mjekrën, vetëm të mos ketë një përsëritje ciklike të problemit Shqipëria.

Në fakt, të dy, pas kuintave, po përpiqen për pazarin e radhës.

Ndërsa ndërkombëtarët për fillimin e ndëshkimit të shumëpritur!

Bedri Islami / Botuar sot në Dita. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë