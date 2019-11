“Do shtrihemi para fadromave”, çfarë premtonte opozita për banorët e Unazës së Re që dje i la në baltë

Ndryshe nga sa kishte premtuar, opozita i la në baltë ditën e djeshme banorët e Unazës së Re. Pasi i shfrytëzoi për politikë për afro një vit rresht, asnjë nga deputetët e opozitës nuk ishte dje i pranishëm gjatë momentit të nisjes së aksionit të IKMT-së për prishjen e ndërtimeve pa leje në zonën e Unazës së Re.

Ndonëse për të nxjerrë banorët e “Astirit” në rrugë, ata premtuan se nuk do të lejonin shembjen e shtëpive, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Videoja e mëposhtme tregon një nga premtimet publike të opozites se do të shtriheshin para fadromave, në rast se do ato do të vinin për të prishur ndërtimet.

“Hajde zgjidhi problemin atyre njerëzve atje, se nuk i shemb dot ato shtëpi ti, se nuk do shtypësh me fadroma banorët. Përpara se të shtypësh banorët do duhet të kalosh njëherë mbi grupin parlamentar të PD-së, që ditën e parë që ky i sjella to fadromat, do i ketë rresht aty përpara. Sepse e kemi thënë dhe e përsërim, hemi në mbështetje të këtyre banorëve, sepse janë aty për kauzë legjitime që i mbron dhe ligji dhe Kushtetuta. Dhe mbi Kushtetutën nuk do shkelë as Edi Rama e as Erion Veliaj. Për ta mbrojtur atë, ne do jemi në vijë të parë”, shprehej ish-deputeti i PD-së, Klevis Balliu gjatë një interviste televizive.

o.j/dita