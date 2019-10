Do ta fitosh t’i një makinë FORD të vitit 2019?

Rikthehen në QTU Ditët Outlet. Për plot katër ditë, nga data 10-13 Tetor, gjithcka rreth teje, Qendra Tregtare Univers do të jetë destinacioni I blerjeve të zgjuara, me cmime deri në 80% më lirë se zakonisht. Dyqanet si Mango Man; Mango; Okaidi; Koton; Lc Waikiki; Neptun; Interspar; Jysk; Carpisa dhe dyqanet e tjera të qendrës do të ofrojnë në ambjentet e brendshme dhe jashtë tyre gamën e gjerë të produkteve me cmimet më të mira të dhëna ndonjëherë. E vecanta e këtij organizimi, qëndron në faktin që dyqanet e qendrës nxjerrin stendat me produkte përballë fasadeve të dyqanit, përvec gamës së përhershme që tregtojnë nëpër dyqane, duke I dhënë mundësi vizitorëve të gjejnë më shumë mundësi zgjedhjeje.

Ditët Outlet në QTU do të jenë gjithashtu një festë e madhe, dhe do të mirëpresin cdo vizitor me performanca muzike live. Çastet muzikore nën tingujt e kitarave akustike dhe këngët më të dashura për ju, hitet ndër vite, shqiptare dhe të huaja, do të shoqërojnë cdonjërën prej Diteve Outlet. Por jo vetem kaq, kulminacioni I këtij organizimi do të jetë shorteu I organizuar, ku QTU vjen me bujare se kurrë.

Këtë herë do të dhurohet një makinë FORD e vitit 2019. Tani të gjithë mund të jenë pjesë e këtij shorteu duke bërë blerje në cdonjerin nga dyqanet e QTU për vetëm 1000 lekë. Sa më shumë kupona të hidhni në kutinë e shorteut, aq më të mëdha janë mundësitë që të jeni ju fituesi I makines FORD të vitit 2019. Mos harroni, që te keni mundësi terhiqni cmimin në datën 13 Tetor në orën 18.00, ju duhet të jeni prezent.

Përtej blerjeve, Qtu është një destinacion modern argëtimi, socializimi për të kaluar kohën e lirë. Me kinemanë kontemporane Cineplexx, këndin më të dashur të fëmijeve Mbreterine e ndodhirave Benni Bones, dhe me zonën e gastronomise brenda dhe jashtë ofron zgjidhjet më të mira për të kaluar kohën e lirë të përshtatshme për të gjitha grupmoshat.

QTU është pjesë e Grupit Balfin, Grupit më të madh dhe inovator të investimeve në Shqipëri dhe një ndër më të mëdhenjtë në rajon.

QTU do të jetë e hapur për publikun çdo ditë nga ora 09.00-21.00.

l.h/ dita