“Do takohemi për pushime ose në piceri. Do ia dilni, sepse jeni të fortë”, përplasja italo-gjermane rreth situatës së Covid-19

Urrejtja mes italianëve të sfilitur nga pandemia dhe gjermanëve që kanë refuzuar ti ndihmojnë në kuadër të solidaritetit të BE, po kaplon edhe shtypin e dy vendeve.

Shenja e qartë e kësaj është reagimi i gazetës të madhe të mbrëmjes, “Corriere della Sera”, ndaj një editoriali plot pathos dhe dashuri që i kishte kushtuar gjermania bulevardeske Bild, vendit të “La dolce Vita”.

Këtë mesjavë, ekzaktësisht të mërkurën, BILD, postoi një editorial me thirrjen patetike “Siamo con voi” (Jemi me ju), por menjëherë italianët u përgjigjën se kjo lloj dashurie ishte hipoktiite. Duke pretenduar se në artikullin e gazetës gjermane bashkëkombasit e tij vlersoheshin, jo për aftësinë për të punuar, por vetëm për jetën e ëmbël, dashurinë, picat, peisazhet përrallore, korespondenti në Berlin, Paolo Valentino përgjigjet: “A mund ta themi? Me gjithë respektin e duhur, ky shkrim është një hipokrizi, një manifestim i turpshëm egoizmi”.

Në editorialin e Bild shkruhej:“Ne qajmë me ju për të vdekurit tuaj. Ne ndjejmë me ju, sepse jemi vëllezër. Come fratelli”, thuhet në shkrim. “Mrekullia jona ekonomike nuk do ishte e mundur pa ju. Ju na keni sjellë ushqimet e mira. Papritur kishte antipasta, makarona farfale, tiramisu. Jo vetëm patate dhe lakra”.

“Italia, vendi i dashurisë sonë të parë. Kemi ardhur te ju me makina Beetle, në rivierën tuaj, në Kapri, Venecia, Toskana. E duam detin blu dhe aromën e limonave që lulëzojnë….Ne donim gjithmonë të ishim pak si ju. Të qetë, të bukur, pasioniantë. Duam të gatuajmë makaronat si ju, të pimë Campari si ju, të jemi dashnorë si ju. La dolce vita. Prandaj ju kemi zili”.

Ironia më e madhe që i është dukur italianëve është fakti që shkrimi bën thirrje se ata do të takohen sërish në verë për pushime: “Do takohemi për pushime ose në piceri. Do ia dilni, sepse jeni të fortë”.

Pikërisht këtu gazetari Paolo Valentino shpërthen: “Dmth do ia dalim vetëm. Pa përmendur asgjë për solidaritetin që u takon vëllezërve, të cilët edhe BILD e pranon se e kanë ndihmuar Gjermaninë të ringrejë ekonominë e saj. Pa përmendur rrezikun që i kanoset shtëpisë së përbashkët, Europës. Pa përmendur nevojën që vëllezërit më të pasur të ndihmojnë vëllezërit më të varfër.”

