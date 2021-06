Do të jetë vetëm 7 minuta rrugë, rihapet gara për ndërtimin e tunelit të Llogarasë

Rihapet gara për ndërtimin e tunelit të Llogarasë.

Qeveria ka rihapur garën ndërkombëtare për zgjedhjen e një kompanie, e cila do të ndërtojnë tunelin e Llogarasë.

Ofertat do të priten deri më datën 28 korrik dhe pas zgjedhjet të fituesit, pritet që fillimet të nisin në fund të këtij viti për të përfunduar pas 3 vitesh.

Kjo është hera e dytë që gara për tunelin e Llogarasë hapet sërish.

Në ‘ankandin’ e parë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e anulloi tenderin duke përjashtuar të 6 kompanitë që morën pjesë për mungesë të plotësimit të dokumentacionit.

Tuneli i Llogarasë do të do të financohet me paratë e buxhetit të shtetit dhe do të kushtojë 155 milion euro.

Ai do të jetë i gjatë 5.9 kilometra dhe do të lidhet në hyrje dhe dalje të tij me dy ura, nga 110 dhe 40 metra të gjatë. Programohet që vepra të përfundojë pas 3 vjetësh e 1 muaji.

Qafa e Llogarasë pas ndërtimit të tunelit do të përshkohet për 7-10 minuta duke reduktuar kohën prej 55 minutash që i duhet sot automjeteve për të kaluar Llogaranë, ndërsa do të lidhet me Urën e Shën Elizës me aksin e ri për të cilin kanë nisur punimet Dukat-Orikum.

j.l./ dita