“Do të ndryshojë ekuilibrin gjeopolitik midis fuqive të mëdha”, çfarë fshihet pas mega-projektit të quajtur Kanali i ri i Stambollit?

Në fund të qershorit, zyrtarisht do të fillojë ndërtimi i një Kanali të ri të Stambollit, i cili do të ndryshojë ekuilibrin gjeopolitik midis fuqive të mëdha.

“Në anën e djathtë dhe të majtë të Kanalit të Stambollit, ne do të ndërtojmë dy qytete të reja. Me këto dy qytete, Stambolli do të jetë i veçantë,” tha presidenti Rexhep Tajip Erdogan në një fjalim muajin e kaluar. Eshtë një kanal artificial që lidh Detin e Zi me Detin Marmara. Projekti është përballur me kritika të shumta në Turqi lidhur me kostot dhe ndikimin në mjedis.

Por pasojat e tij ndërkombëtare mund të jenë edhe më të rëndësishme, pasi kërcënon një ekuilibër të brishtë ushtarak rajonal dhe mund të ndikojë gjithashtu në tregtinë detare me Kaukazin dhe Azinë Qendrore. Presidenti Erdogan tha në fillim të prillit se do të shpallej një tender dhe se puna paraprake e ndërtimit në Kanalin e ri, rreth 45 kilometra e gjatë, do të fillonte këtë vit.

Planet për ndërtimin e Kanalit u zbuluan për herë të parë nga Erdogan në 2011 si kryeministër. Qëllimi i tij zyrtar është të krijojë një rrugë tranziti më të sigurt për cisternat dhe transportimin e naftës nga Deti i Zi në tregjet globale. Eshtë vlerësuar se ndërtimi i Kanalit dhe infrastrukturës përkatëse do të kushtojë më shumë se 20 miliardë dollarë.

Ndikimi që do të ketë në sigurinë rajonale dhe tregtinë ka të ngjarë të jetë i madh, por si, për shumë, mbetet i paqartë.

Kohët e fundit, Kanali ishte subjekt i trazirave politike kur një grup prej 104 admiralësh në pension botuan një letër të hapur, duke paralajmëruar që Kanali do të minonte Konventën Montreux. Ky është një traktat i vitit 1936, i cili rregullon kalimin nëpër detet turke midis Egjeut dhe Detit të Zi dhe i jep Turqisë një fuqi të kufizuar gjeopolitike në rajon.

Konventa përcakton që të gjitha anijet tregtare duhet të lejohen të kalojnë falas në kohë paqeje përmes “deteve turke” – domethënë Bosforit dhe Dardaneleve, që ndan Detin Marmara nga Deti Egje. Pas një letre nga admiralët në pension, Erdogan u përgjigj se Turqia ishte ende e përkushtuar në Konventën e Montreux. Por ai gjithashtu konfirmoi se qeveria turke beson se Kanali i planifikuar nuk i nënshtrohet rregulloreve të Konventës.

Rëndësia gjeopolitike e Konventës Montreux

Konventa kufizon aktivitetet detare të anëtarëve të NATO-s në Detin e Zi, si dhe aftësinë e Rusisë për të dërguar anije të mëdha nga flota e Detit të Zi në Mesdhe. Megjithëse presidenti turk deklaroi se qeveria turke konsideron që Kanali i planifikuar nuk i nënshtrohet rregulloreve të Konventës, në praktikë, në fazën fillestare, rregulloret e Kanalit ka të ngjarë të zbatohen në Kanal.

Detet turke Bosfor dhe Dardanele, rrugët kryesore detare midis Mesdheut dhe Detit të Zi

Konventa përfshin dy dete turke. Megjithëse Kanali i ri do të anashkalojë ngushticën në Bosfor, mbetet një ngushticë tjetër, dmth. Dardanelet, mbi të cilat do të vazhdojë të zbatohet Konventa.

Shumë analistë gjeopolitikë gjithashtu do të pajtohen me këtë, megjithëse pothuajse askush nuk e kupton pse atëherë presidenti turk këmbëngul që rregulloret e Konventës nuk do të zbatohen në Kanalin e ri. Turqia ndoshta planifikon të ndërtojë një Kanal tjetër në të ardhmen, i cili do të anashkalonte detin e dytë, domethënë Dardanelet, dhe në këtë mënyrë Konventa Montreux do të “anashkalohej” zyrtarisht.

Në këtë kontekst, Turqia ka në plan të kufizojë Rusinë, e cila po tregon gjithnjë e më shumë ambicie për të zgjeruar kufijtë e saj në perëndim dhe Kaukaz, duke shembur kështu zonën tampon drejt territorit të Turqisë. Në këtë mënyrë, Turqia mund të lejojë Marinën Amerikane, transportuesit e avionëve dhe nëndetëset të hyjnë në Detin e Zi, pa shkuar përtej kornizës së Konventës Montreux, e cila është një levë që ndoshta planifikon të përdorë kundër Rusisë.

Një ëndërr shekullore ruse për të dalë në detet e ngrohta dhe pushtimin e Stambollit

Rusia e sheh Konventën Montreux si një mbrojtje dhe një garanci se Flota Amerikane nuk do të jetë në gjendje të kërcënojë Rusinë në këtë rajon. Sidoqoftë, Turqia mund ta vërë në dyshim këtë në të ardhmen. Rusia ka realizuar ëndrrën e saj shekullore për të hyrë në detet e ngrohta të Mesdheut. Elementët rusë janë të pranishëm sot në të gjithë Afrikën, Sirinë, Mesdheun dhe Kaukazin.

Në vitet e fundit, megjithatë, anijet e Marinës Ruse shpesh janë ankoruar në portet në pjesën greke të Qipros, duke treguar përfundimisht se Rusia rrethon Turqinë jo vetëm nga toka, por edhe nga deti. Me një Kanal të ri që do të jetë një alternativë ndaj Bosforit, Turqia do të ketë levë të fortë gjeopolitike për të kufizuar aktivitetet ruse në mjedisin e saj.

Do të jetë Rusia ajo që do të vijë në një pozicion të varur nga Turqia dhe që do të kërkojë që Konventa Montreux të mbetet në fuqi, nga frika e hyrjes së Marinës Amerikane në Detin e Zi. Me Kanalin e ri, Turqia dëshiron të forcojë pozicionin e saj gjeopolitik karshi Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara.

Në një kontekst më të gjerë, ndërtimi i Kanalit dhe krijimi i dy qyteteve të reja do të çojë në miliona migrime në pjesën evropiane të Turqisë, e cila do të forcojë ndjeshëm potencialin për mbrojtje kundër pushtimit të mundshëm të anës evropiane të Stambollit nga Rusia ose fuqitë e tjera perëndimore në të ardhmen.

Turqia po bën lëvizje të ngjashme në Azinë Qendrore përmes njoftimeve të integrimit politik, ekonomik dhe përfundimisht ushtarak me anëtarët e Këshillit të Shteteve Turkofone, i njohur gjithashtu si Këshilli Turk, i cili do të forcojë ndjeshëm ndikimin e Ankarasë në kontekstin gjeopolitik.

o.j/dita