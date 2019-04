“Do të sulmojnë në Paris, Londër, Uashington, e Nju Jork”, arrestohet ish-pjesëtari i ISIS-it

Përmes një postimi, ai ishte shprehur i gëzuar për sulmet terroriste në Sri Lanka. Kishte vuajtur më shumë se tri vite burgim, për pjesëmarrje në grupin terrorist ISIS, në Siri. Fitim Lladrovcin e kishte dënuar Gjykata Themelore në Prishtinë, në janar të vitit 2015 me burgim. Por, pavarësisht kësaj ai duket se nuk i ka ndërruar bindjet e tij.

I njohur me nofkën “Fita”, Lladrovci një ditë më parë u shpreh i gëzuar me sulmet e fundit terroriste në kishat e Sri Lankës, që lanë të vdekur të paktën 359 njerëz, mes të cilëve 45 fëmijë. Bile sipas tij sulme të tilla do të ndodhin edhe në qendra të mëdha botërore.

“Me ndihmën e Allahut, bijt e Ummetit sulmuan aty ku dhemb më shumë, në kishat dhe hotelet e Shri Lankës dhe nesër do të sulmojnë përsëri, por kësaj here në Paris, Londër, Uashington, dhe Nju Jork. Andaj pritni, se me të vërtetë edhe ne presim me ju.!!!”, kishte shkruar Lladrovci.

Sipas Lladrovcit, ideologjia e tillë nuk do të mund shuhet.

Sipas Policisë, rasti është duke u trajtuar në bazë të nenit 134 të Kodit Penal të Kosovës, që ka të bëjë me veprimtari kundër kushtetuese, raporton Express.

v.l/ Dita