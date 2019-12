Po këtë herë a do vemë mend?

Entela Resuli – Dita

“Qytetar, kur ta shohësh këtë obelisk, me themel ngulur thellë në truall, kujtohu se po nuk e respektove këtë tokë të ëmbël, ajo hakmerret për fyerjen e shkaktuar. Mos harro tërmetin dhe viktimat e 26 Nëntorit 2019. Mos lejo që papërgjegjshmëria e lindur nga etja për para të të marrë jetën ty dhe brezave që do vijnë. Mbill siguri dhe respekt për pasardhësit” – thotë në këtë intervistë për DITA, inxhinieri gjeolog Sokol Marku.

“Ata që prodhojnë dije duhen përkrahur, investuar e besuar e jo të çohen në cep të ringut, duke i bërë karshillëk çdo specialist i huaj vullnetar i pa certifikuar në aftësi profesionale” – shton ai.

-Z. Marku ajo çka kaluam pak ditë më parë ishte një monument kujtese apo monument solidariteti. A do mësojmë ndonjëherë prej historisë?

Bombat atomike të Hiroshimës dhe Kavasakit të lëshuara në vitin 1945, janë sigurisht fatkeqësia më e madhe që mund t’i kenë ndodhur një populli në harkun kohor të pak sekondave. Asnjë fatkeqësi tjetër nuk mund të brezohet me të, gjysmë milioni jetë të humbura. Sigurisht askush nuk mund të mohojë se japonezët në ato ditë patën një solidaritet të pashoq me njëri-tjetrin, e po kështu askush nuk mund ta harrojë solidaritetin e shtetasve amerikanë pas rënies të kullave binjake. Mirëpo që të dyja këto vende nëpërmjet monumenteve çmojnë më të rëndësishme përkujtimin e fatkeqësisë.

Çuditërisht ne shqiptarët synojmë të përkujtojmë solidaritetin, madhështinë e të tjera gjëra pozitive. Kështu nqs nuk do kishte ndodhur ky tërmet i fundit, do përjetonim përkujtimin e fitores mbi fashizmin, duke harruar aktin e turpshëm të dorëzimit të kurorës tek Viktor Emanueli III, apo Asamblenë e turpshme goditur me top në periudhën e pushtimit gjerman.

-Po më fëmijët si të sillemi. Si të ndryshojmë mentalitetin e tyre?

Në vazhdim të idesë së mësipërme do doja të kritikoja qëndrimet e prindërve, apo këshillat e psikologëve që janë duke u dhënë me shumicë mbi edukimin me psikozën harresës. Nuk është aspak produktive që fëmijët tanë të edukohen duke harruar. Atyre u duhet treguar realisht çfarë ndodhi. Ndodhi një tërmet me magnitudë 6.3 të shkallës Rihter. Ata i ndjenë dridhjet e tokës, i dëgjuan zhurmat e tërmetit, i panë prindërit e tyre të lemerisur.

Nëse u themi se nuk ndodhi gjë, atëherë ata do mendojnë se jetuan në një ëndërr të keqe dhe nesër do gabojnë po ashtu si gabuan sot prindërit e tyre, dikush si ndërtues që nuk mori parasysh normat e ndërtimit, studimin gjeologjik, dikush si blerës që pati parim përzgjedhës çmimin e banesës dhe jo garancinë e sigurisë së saj, e dikush si qytetar që vrapoi e u shqye duke bërtitur për politikën, dhe e përçmoi shkencëtarin si një i matufjepsur, si një naiv që i kishte mbetur mendja tek rregullat e ligjet e nuk njihte prapaskenat e rrugët si arriheshin gjërat në këtë botë. E bukur botë!

Tërmeti duhet të jetë një shkundje për të na zgjuar që të reflektojmë, se të keqen qoftë njerëzore qoftë natyrore e mundim duke u përballur me të, dhe jo duke trembur fëmijët me shprehjen “gogoli pas dere”. Vetëm me rindërtimin e mentalitetit tonë rindërtimi i premtuar do jetë efektiv.

Tregojini fëmijëve çfarë ndodhi realisht dhe mësojini se fatkeqësi të tilla nuk do sjellin shkatërrime në të ardhmen vetëm nëse ata do të shkollohen seriozisht, duke mësuar çdo ditë e jo duke pritur që notën, shkollën, vendin e punës t’ua japë paraja miku apo pushteti i prindit. Bëjini ata shqiponja me krahë, e jo zogj pule me pupla të rrjepura. Ka ardhur dita kur e vetmja pasuri që duhet çmuar në këtë vend të jetë integriteti moral i njerëzve.

-Kjo pyetje është bërë shpesh këto ditë, por a mund të na argumentoni përgjigjen e pyetjes: A mund të parashikohen tërmetet?

Ngjarjet sizmike në Europë e veçanërisht në hapësirat më të vjetra të Perandorisë Romake, ku Shqipëria ka qenë pjesë e hershme dhe e rëndësishme përbërëse, kanë nisur të regjistrohen në pikëpamje të kronikës që 2 mijë vjet më parë. Shkencërisht, me aparatura matëse përpjekjet për të regjistruar fuqinë e tyre filluan në kohën e revolucionit industrial, por deri më sot nuk është akoma e mundur parashikimi i saktë i momentit kur ato ndodhin.

Të dhënat statistikore na ndihmojnë që ne të përcaktojmë trendin dhe periudhat e përafërta të ndodhisë sizmike. Kështu nga studime të kryera edhe në Shqipëri dihet se cila është shpeshtësia e ndodhjes të eventeve sizmike me një magnitudë të caktuar. Mirëpo problemi është të përcaktosh se kur janë ato 30 sekonda në një hark kohor prej një viti. Kjo është pothuaj e pamundur.

-Ju keni bërë dikur një parashikim për ngjarje të fortë sizmike në vitin 2019…

Po, rreth dy vjet më parë, unë inxhinieri gjeolog Sokol Marku, duke u nisur nga studimi i trendeve kohore, prej faktit se ngjarja e fundit me magnitudë më të madhe se 6 të shkallës Rihter ishte ajo e 15 Prillit 1979, dhe se po përmbushej harku kohor prej 40 vitesh, bëra një parashikim të tillë kur isha i ftuar në një studio televizive.

Duhet të theksoj se vura reputacionin tim shkencor në lojë, i nisur nga shqetësimi im si studiues serioz, për mënyrën se si ishte ndërtuar në Shqipëri në periudhën post komuniste. Në këtë vend periudha që pasoi 8 Dhjetorin 1990, e sidomos Marsin e vitit 1992 çoi në një “dalldi shthurëse pranverore” ku thënia e Ndrios tek “Udha e Shkronjave”, “o mik unë mendoj se veç kamja ka rëndësi në këtë botë” u bë aksioma e jetës së pjesës dërrmuese të këtyre njerëzve, dhe ashtu si në “Iliadë”, shkencëtarët “kasandra” u mbyllën në muret e institucioneve ku mbaheshin të burgosur në terrorin e humbjes së pagës nën stuhinë e reformave të cilat e vetmja formë që ndryshonin ishte sakatosja e institucioneve, me kriter kryesor jo bindjen dhe aftësinë shkencore por bindjen partiake ose neutralitetin politik.

Kështu përfituan sharlatanët, pseudoshkencëtarët dhe shkencën e bënin mediat, kuzhinierët, gurutë, astrologët gjithologët, analistët dhe çdo lloj “isti” që nuk e kam përmendur.

Në qoftë se nuk do kishte ndodhur kështu, ndërtimet do ishin kryer sipas standardeve, sepse mënyra më e mirë e “parashikimit” të së keqes është profilaksia, pra caktimi dhe respektimi i normave të studimit, projektimit dhe zbatimit të ndërtimit dhe në një rast të tillë unë nuk do kisha nevojë të thërrisja në shkretëtirë si Gjon Pagëzori “shtroni rrugën se arriti”.

-Shqipëria raportohet të jetë një ndër vendet me sizmicitet të lartë në europë, por a ka kapacitete vendi ynë të studiojë tërmetet?

Shkenca dhe studimi fillojnë nga provat e marra direkt në terren. Vendi ynë preket prej tërmeteve dhe studimi i tyre është mjaft i rëndësishëm. Vende me sizmicitet të lartë si Japonia, SHBA apo edhe Kili kanë ngritur rrjete të studimit të tërmeteve, për ti regjistruar ato menjëherë. Shqipëria duhet të ngrihet në nivelin e tyre, dhe megjithëse vend i varfër nuk duhet kursyer të investojë në këtë drejtim. Por investimi duhet të jetë inteligjent dhe i studiuar duke u mbështetur në përvojën më të rëndësishme botërore.

Kështu Shërbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH) duhet të jetë institucioni lider i kësaj fushe. Tërmeti është një fenomen gjeologjik, dhe SHBA të cilët janë studiuesit kryesorë të eventeve sizmike, e kanë përfshirë këtë fushë studimi në strukturën e Shërbimit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara (USGS). Për këtë duhet që SHGJSH të përcaktohet ligjërisht si një institucion sigurie, ashtu si homologu i tij amerikan, i cili i jep ekspertizë qeverisë amerikane për çdo lloj fatkeqësie natyrore.

Duhet investuar për një studim të ngjarjeve të shkuara sizmike, duke krijuar fillimisht një bazë të dhënash historike, e cila të përfshijë jo vetëm tërmetet e truallit tonë por të një hapësire që përfshin gjithë zonën rreth dhe në basenin Adriatik e Jonian si dhe hapësirën mes pjesës së bregut lindor të Italisë, Sardenjës dhe Siçilisë. Mundet që një studim i të gjitha të dhënave të na çojë drejt përcaktimit të skenareve parashikuese shkencore, që të na ndihmojë përcaktimin e disa gjendjeve alarmi të shkallëve të ndryshme për rrezikun sizmik.

Një ligj i ri antisizmik bazuar në norma të tjera përcaktimi është mjaft i nevojshëm. Metoda analizuese përcaktuese në fuqi edhe në Shqipëri është ajo propabiliste. Kjo metodë ka treguar dështime në masat antisizmike në Europë, në raste si tërmeti i Akuilas, ku protesta e sizmologëve dhe gjeologëve ndaj këtyre masave çoi deri në një proces gjyqësor ndaj hartuesve të ligjit. Opinioni i studiuesve është se kjo metodë mbështetet më shumë në atë sesi të shpëtojmë para duke ndërtuar me kosto më të ulët sesa si të shpëtojmë jetë njerëzish.

Tërmeti i Fukushimës tregoi përsëri dobësitë e metodës propabliste të analizës. Muri i ngritur për të mbrojtur reaktorin bërthamor nga cunamet atje ishte 7 metra i lartë pra 8 metër më i ulët sesa dallga prej 15 metrash e cunamit që pasoi goditjen sizmike. Ndërkohë që me metodën e analizës deterministike ky mur duhej të ishte të paktën 12 metra, pra dëmi do të ishte 3 herë më i vogël.

Unë e kam ngritur problemin e kësaj përllogaritjeje deterministike në funksion të një ligji ri antisizmik në Shqipëri që në Nëntor të vitit 2014, në një artikull shkencor botuar në librin “Proçedings” të kongresit XX të shoqatës gjeologjike Karpato-Ballkanike, duke e justifikuar këtë kërkesë me ndërtimet pas 1990 që kishin 3 karakteristika shqetësuese: 1) distancë e vogël mes ndërtesave të larta, 2) shtesa anash pallateve 3) shtesa të kateve mbi pallate.

Sigurisht çdo thirrje e imja ka qenë veç një statistikë më shumë deri më tash. Shpresoj të mos jetë kështu në të ardhmen.

-Sikur donit të thonit diçka për median…?

Dua t’ju them se unë i dua gazetarët dhe i falenderoj ata për mbështetjen që më kanë dhënë të shpreh mendimet e mija në gjithë këto vite. Por me keqardhje kam vërejtur se edhe ata vetë, tek unë, më shumë kanë kërkuar të dëgjojnë gjëra spektakolare, mistike në vend të këshillave të vlefshme. Në rastin e këtij tërmeti u kërkoj të reflektojnë për të ardhmen e të përpiqen ta edukojnë ndryshe popullin. Pra jo të trumbetojnë aksidentin, por të analizojnë pse ndodhi, pa eufori duke mos kërkuar në çdo moment të errësojnë punën dhe përpjekjet e nëpunësve të shtetit.

Dua që ju të filloni të thoni se këtë vend do e ndërtojnë shqiptarët, por ata të përgjegjshëm. Mos merrni çdo njoftim në internet që sado spektakolar të duket nuk vjen nga burime shkencore të konfirmuara. Duhet të dini se p.sh. shkalla e besueshmërisë së një njoftimi të fushës së sizmikës nisur nga e pabesueshmja (=0) në plotësisht të besueshme (=3) është: pseudoshkenca = 0, njoftimet nga universitetet = 1, artikujt në revista gjeofizike = 2, artikujt nga revista gjeologjike apo shërbimet gjeologjike = 3.

Kështu në ditët që pasuan tërmetin njoftimet për antenat e Alaskës, cuname apo për tërheqje të vijës bregore që u dëgjuan në portale apo studio televizive, klasifikohen në besueshmërinë =0. Njoftimi për ngritje prej 10 cm të Kepit të Rodonit ishin të besueshmërisë =1, por fakti se kjo do ndodhte në rastin e intensitetit I=IX+ deri I=X, dhe intensiteti i tërmetit të 26.11.2019 u vlerësua në epiqendër (veriu i Thumanës) I=VIII, e bën besueshmërinë =0.

Besoni dhe përhapeni këtë besim se ky vend ka shkencëtarë seriozë të aftë t’i japin përgjigje çdo rreziku natyror, qoftë kjo ngjarje sizmike, rrëshqitje, përmbytje apo ngrohje globale e ndryshime klimaterike, por ata që prodhojnë dije duhen përkrahur, investuar e besuar e jo të çohen në cep të ringut, duke i bërë karshillëk çdo specialist i huaj vullnetar i pa certifikuar në aftësi profesionale.

Askujt tjetër veç nesh nuk i dhimbset ky vend, përndryshe nuk do na kishin qethur, sakatuar e copëtuar gjatë historisë. Shqipërinë e duan, e ndërtojnë, e studiojnë dhe e mbrojnë veç Shqiptarët. Mos e harroni këtë.

