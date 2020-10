“Do t’i tregonte gruas time për lidhjen tonë”/ Polici mbyt në makinë infermieren, kishte marrëdhënie të fshehtë për 10 vite

Polici, Timothy Brehmer ishte në lidhje intime të fshehtë me një infermiere. Ai tashmë është në gjyq për vrasjen e infermieres Claire Parry, nënë e dy fëmijëve, në një Citroen C1 gri, pasi ajo e kërcënoi se do të zbulonte lidhjen e tyre 10-vjeçare tek gruaja e tij, Martha.

Pamjet e sigurisë kanë kapur momentin kur polici doli nga makina dhe u ul në një park makinash duke qarë, ndërsa ishte i rrethuar me ekipet e emergjencës. Brehmer më pas është marrë në pjesën e pasme të ambulancës, pasi dyshohet se ka goditur veten me thikë në krah, shkruan Daily Mail.

Gjykatës u tha sot se si ai këmbënguli ‘unë jam një njeri i mirë’ dhe pyeti ‘çfarë do të thotë nëna ime?‘ pas tragjedisë. Në video, kur i thuhet se do të arrestohet, Brehmer qan përsëri dhe thotë “më vjen shumë keq”.

Pamjet CCTV të lëshuara sot tregojnë Citroen duke vozitur në parkun e makinave përpara se Brehmer të largohej më vonë dhe të ulej vetëm pranë hyrjes. Mjekët që luftuan për të shpëtuar zonjën Parry arritën ta ‘rimarrin atë’ përkohësisht, dëgjoi gjykata.

Juristët në Gjykatën e Salisbury Croën në Ëiltshire u treguan pamjet këtë mëngjes të cilat tregonin një Brehmer të paqëndrueshëm duke qarë ndërsa u pyet për atë që ndodhi. Në klip, Brehmer, i cili është topless, ka një krah të majtë të dëmtuar dukshëm, me gjak mbi pantallonat e shkurtra ndërsa paramedikët e inspektojnë për më shumë lëndime.

Kur u pyet se çfarë kishte ndodhur, duke qarë Brehmer u përgjigj: ‘Ne kemi një lidhje për vite me rradhë. Ajo më detyroi ta takoja, ajo do t’i tregonte gruas time, unë do të humbja djalin tim. Unë e takova këtu, ajo do të fliste me gruan time përmes telefonit tim. Ajo do t’i tregonte gruas time.’

