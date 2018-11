Degjeneron protesta te Unaza e Madhe, banorët kërcënojnë se do marrin armët

Pas dhunës para Bashkisë së Tiranë ku nuk munguan sulmet me molotov apo goditjet ndaj efektivëve të policisë duke lënë 7 të plagosur, banorët kanë kërcënuar se do marrin armët, madje kanë shkuar deri aty sa kanë kërcënuar me jetë kryebashkiakun Erion Veliaj.

Në një prononcim live për mediat pranë zonës së Unazës së Basnore, dy protestues kanë kërcënuar kryetarin e bashkisë Veliaj edhe me jetë nëse nuk tërhiqet nga projekti për zhvillimin e Unazës së Madhe. “Shtëpitë tona nuk do i lëmë ashtu, gota është mbushur. Këtu do vdesim, unë për vete pronën time do ta mbroj me armë”, tha një prej banorëve. Edhe një tjetër kërcënoi me kanun kryebashkiakun Veliaj.

Ajo theksoi se nëse shteti do të ndërhyjë, atëherë ajo do të zbatojë kanunin.. ‘Unë shtëpinë time do ta mbroj sipas zonës nga vij, do ta mbroj me kanun me armë”, deklaroi banorja.

Ky nuk është kërcënimi i parë ndaj Veliajt. Edhe katër ditë më parë ai mori të njëjtin kërcënim. Protesta e banorëve që kundështojnë projektin e Unazës së Madhe degjeneroi në deklarata shokuese kundër kryetarit të Bashkisë së Tiranës, të cilin e kërcënuarnhapur me jetë në transmetim live në TV Fax News. “Ta dish mirë këtë Erion Veliaj, do të vijmë te shtëpia jote, mbaje mend mirë këtë fjalë, se e ke fjalën me kanun. E di shumë mirë ti në qoftë se i prek shtëpitë tona se çfarë do të gjejë, do jesh në gjak me të gjithë Erion Veliaj, do vdesësh këtu bashkë me ne, të jesh i sigurt për këtë”, deklaroi me tone kërcënuese një protestues.

Protestuesit, bashkë me deputetët e PD, të udhëhequr nga djali i Fahri Balliut, Gent Strazimiri, Albana Vokshi, i vijojnë prej disa ditësh t’i vënë zjarrin gomave duke bllokuar sërish rrugën hyrëse për në Tiranë duke bllokuar trafikun.

