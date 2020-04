“Do zbuloni Shqipërinë”, Rama: Këtë verë turizëm vetëm brenda vendit, nëse do të ketë

Kryeministri Edi Rama tha se ende nuk ka një përgjigje të saktë se çfarë do të bëhet me turizmin në vend, por sipas tij mund të ketë turizëm të brendshëm, pasi kufijtë mund të mos hapen.

Sipas tij, “gjëja që duket me e mundshme, gjithmonë nëse do të ketë turizëm, është se ky do të jetë një sezon atipik: turizmi do të jetë i brendshëm”.

Përsa i takon turizmit, ka qeveria një plan për këtë sektor?

“Kjo është pyetja më e vështirë, dhe më besoni që është pyetja që unë ja bëj vetes çdo mëngjes. Komunikoj edhe me ministrat e kryeministrat e vendeve të tjera. Me të parë e me të bërë thonë të gjithë. Është një situatë që nuk dihet se si do vijë mbrapa. Ministri i Turizmit po punon me grupin e tij, për të kuptuar se çfarë do ndodhë. Gjëja që duket me e mundshme, gjithmonë nëse do të ketë turizëm, është se ky do të jetë një sezon atipik: turizmi do të jetë i brendshëm. Për Shqipërinë është mirë, se shumë të pasur që mezi presin t’ua hipin jahteve që kanë, që mezi presin të shkojnë në vendet më të shtrenja, do zbulojnë Shqipërinë, bukuritë e vendit, do shpenzojnë një pjesë të parave në vend, do ndihmojë industrinë e turizmit dhe shoqërinë.

Siç raportuam më herët, Këshilli i Ministrave do t’i propozojë Kuvendit shtyrjen e pandemisë deri më 23 qershor 2020”, tha Rama gjatë një komunikimi televiziv.

j.l./ dita