Lleshaj: Kryebashkiaku i Vaut të Dejës do shkarkohet, Hila: S’kam lidhje

Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj ka propozuar shkarkimin e kryebashkiakut të Vaut të Dejës, Zef Hila, pas sulmeve të dhunshme të ndodhura mbrëmjen e djeshme në KZAZ nr 6 në Bushat ku u dogjën materialet zgjedhore dhe mbetën të plagosur tre efektivë policie.

“Zjarri i mbrëmshëm dhe plagosja e tre efektivëve kryesisht nga punonjës bashkie është shprehja e një partie e cila e ka humbur arsyen. Ata u përpjekën të lajnë duart duke u përpjekur të lajnë duart duke sulmuar policinë se paska sulmuar veten. Sipas këtyre Haxhi Qamilistëve, policët paskan zbatuar urdhrat tanë. Kjo tregon qartë se në çfarë gjendje të rëndë mendore janë drejtuesit e revolucionit imagjinar. Sulmet e saj dogjën materialet zgjedhore që do zëvendësohen në kohë. Incidenti i djeshëm nuk do të cenojë aspak integritetin e zgjedhjeve. Për arsye të një sërë shkeljesh të rënda, kryetari i saj do të shkarkohet sot nga detyra me propozim të Ministrit të Brendshëm. Në këtë rast shpreh mirënjohjen për policinë e shtetit. Ftoj qytetarët që të distancohen nga veprimet politike. I bëj thirrje të gjithë drejtuesve të bashkive të punojnë për të garantuar të drejtën për qytetarët për të zgjedhur”, tha Lleshaj.

Kryebashkiaku i Vaut të Dejës ka reaguar në një lidhje telefonike për Report tv menjëherë pas kësaj deklarate duke thënë se nuk ka asnjë lidhje me këtë ngjarje pasi nuk ka qenë ai organizator i protestës por Aleanca e Qytetare për mbrojtjen e Demokracisë.

“Unë nuk e kam dëgjuar. Unë nuk kam asnjë lloj informacion por di që protestat në Vaun e Dejës kanë qen të qeta dhe nuk ka pasur incidente. Protesta e djeshme nuk është organizuar nga Bashkia e Vaut të Fejës, por nga Alaenca për Mbrojtjen e Demokracisë të Vaut të Dejës. Unë e them me përgjegjësit të plotë se nuk jam marrë me oganizim të protestë. Porositë kanë qenë që protestat të jenë të qeta dhe paqësore. Unë jam kryetar i bashkisë, i zgjedhur. Nuk kam qenë pjesë e protestës. Të gjitha ata kanë protestuar si qytetarë të lirë. Ata kanë të drejtën e tyre. Aq më tepër kemi një dekret të presidentit dhe çdo njeri ka të drejtën e tij. Të gjitha kanë qenë jashtë orarit të punës. Ministri është disinformuar në raport me kryetarin e bashkisë”, tha Hila.

