Doktori i fjalës dhe i zemrës, Ajli Alushani

Nga Bashkim Koçi

Teksa shikoja një kronikë në një nga kanalet televizive, në të cilin shfaqej një mjek i rrahur keqas nga familjarët e një pacienti, mendja më shkoi tek pakujdesia fatale që ai, pra mjeku, mund të ketë treguar dhe, për këtë shkak, të sëmurit mund t’i jetë përkeqësuar gjendja e shëndetit. Ndoshta edhe ndonjë gabim tjetër njerëzor i tij ua ka tërbuar shpirtin të afërmve të të sëmurit për të vënë dorë mbi doktorin. Por, sido e sado i rëndë që të ketë qenë “krimi” që paska kryer ky mjek në punë e sipër, për të shpëtuar një jetë njeriu, një mendjeftohtë, një njeri i arsyeshëm, të cilit marrëzia i qëndron pas zemrës, nuk mund, nuk ka asnjë shteg nga ku mund të dalë helmi që pret çastin të tjetërsojë, ta kthejë njeriun në shtazë.

E solla këtë ngjarje, nga më të zakonshmet dhe turpërueset për kohërat që jetojmë, sepse edhe më ngacmoi për të shkruar, për të ndriçuar e sjellë në vëmendje të opinionit një nga shërbëtorët më besnikë të virtytit të mjekut, kirurgun kardiolog Ajli Alushani. Sigurisht, nuk do të më shkonte ndërmend kurrë, madje do ta quaja endërr të frikëshme, sikur skena si ajo që tregova më sipër, të kenë ngjarë me doktor Ajliun, pra që dikush edhe atë, ta ketë zhdëpur në dru për ndonjë “lajthitje” gjatë ushtrimit të profesionit. Jo. Ajo çka atë e ka shoqëruar si profesionist në përdorimin e bisturisë, që e ka bërë të ndjehet i përunjur përpara të sëmurit dhe të dashurve të tij, ka qenë një kërkesë ndaj vetes e cila qëndron midis qiellores dhe njerëzores: Ai, i cili nuk është një shërbëtor i devotshëm nuk do të jetë një mjeshtër i mirë.

Të marrësh guximin që të bëhesh mjek nuk është dhe aq e lehtë. Nuk është e lehtë sepse do të investohesh për ta kaluar të gjithë jetën duke ngjitur rrugë malore, të vështira e me dredha, që zgjasin gjatë, deri sa të të thonë “misioni tënd mbaroi”, pra të kesh dalë në pension. E kupton? Ti ke hyrë në një botë ku sëmundja dhe vdekja rrinë bashkë, ku tjetri, njeriu, pret që ti, “Jezusi”, të ndërmarrësh një veprim si ai lart në qiell, hyjnor, për t’i ndarë, t’i japësh jetë jetës.

Skraparasi Ajli Alushani nga fshati Gjerbës i krahinës së Tomorricës, kish guxuar të bëhej mjek, të mund të mësonte për t’u bërë i aftë “të ngjallte njerëz”, siç thonë në ato anë. Janë vite të largëta. Aq larg saqë edhe vetë Ajliu nuk mban dot mend sesi mundi të përballonte prezencën si student në mjedise ku duhet të qëndronte me orë të tëra përpara kufomave, ku i duhej të “lunate” me zemra njerëzish. Rrugë vërtetë e vështirë, shumë e mundimshme.

Ajo çka kujton kirurgu, dhe që tani pas kaq dekadash i duken sa qesharake, por edhe aq tronditëse, janë fillesat në profesion, janë qortimet dhe këshillat e profesorëve të tij, korifej të vërtetë në fushën e kirurgjisë. Ata dhe vetëm ata ia mësuan se shëndeti ishte shumë i shtrenjtë për të gjithë, si për një njeri të varfër e pa përkrahje, ashtu edhe për atë që e bën jetën si princ.

Shëndeti është pasuria e vërtetë, i paska thënë babai kur e nisi në shkollë për t’u bërë doktor. Copat e arit dhe të argjendit nuk janë asgjë para shëndetit, ka filozofuar plaku i urtë Bektash. Këtë porosi-amanet Ajliu nuk e harroi kurrë. As kur u diplomua si kirurg, as kur drejtonte pavijonin e kirurgjisë në spitalin më të madh të kryeqytetit dhe as kur u vu në krye të Ministrisë së Shëndetësisë. Sepse, sipas tij, shëndeti është vetë jeta. Dhe për të mos e kthyer jetën në lëngatë, në vuajtje, në atë që të jep imazhin e vdekjes, Ajli Alushani bënte atë që bëri, e trajtoi shëndetin e njerëzve si pasurinë më të çmuar, më të madhen që u dhuron natyra e që s’ta kthen dot kollaj.

Sipas disa shënimeve, ku ai ka hedhur copëza ngjarjesh e historish të ndodhura në jetë, apo në “rrugëtimin e vështirë”, siç e quan ai, del se Ajliu i paska dhënë “sinjalet” për t’u bërë dikushi qëkurse ishte vocërrak, vetëm dy vjeç. Në vitet e luftës italo-greke, kohë që formacione ushtarake qëndronin edhe në fshatin Gjerbës, në Tomorricë, një oficer grek kur e paska marrë në krah fëmijën, ka pikasur tek ai zgjuarsi, diçka që e bënte të ishte disi i veçantë nga fëmijët e tjerë. Pasi e ka ledhatuar fëmijën, ka thënë: Këtë djalë, kur të rritet, do ta arsimojmë në Athinë. Sigurisht, oficeri grek shihte ëndrra, mendonte se Tomorri dhe Tomorrica do të bëheshin pjesë e Greqisë dhe, për këtë shkak, Ajliu do të arsimohej në shkolla greke. Nuk ndodhi dhe as që mund të ndodhte kështu, por intuita e grekut, se fëmija ishte shumë i zgjuar e duhej me patjetër të shkollohej, ishte e saktë.

Jeta nuk është e lehtë për asnjë nga ne, në çdo kohë. Fillimi është ca më i vështirë. Edhe për Ajli Alushanin vepruan të njëjtat rregulla, po ata ligje të jetës. Vetëm këmbëngulja dhe mbi të gjitha besimi në veten e tij mundi që të mbetej “i privilegjuar”, një ndër nxënësit që do t’i jepte të drejtën e zgjedhjes për të vijuar shkollim të mëtejshëm. Atij i duhej të besonte se ishte i talentuar për diçka, dhe se kjo gjë, me çfarëdo kosto, duhet të arrihej.

Rastësia është ndoshta pendimi i Zotit, kur ai nuk dëshiron të nënshkruajë. E kam lexuar e stërlexuar këtë thënie dhe, për çudi, ka diçka që përkon, që ngjan me peripecitë në rrugën e shkollimit të Ajli Alushanit. Po sjell ndonjë detaj nga kjo rrugë për të ilustruar atë që dëgjojmë të thuhet se çdo gjë që ekziston në Univers është frut i rastësisë dhe i nevojës. Ajliut i doli e drejta e studimit për në shkollën e mesme mjekësore në Tiranë, në profesionin e tij më të preferuar, aty ku edhe ëndërronte të shkonte. Por kur u paraqit në shkollë diçka kishte ndodhur. Atij i duhej të shkonte në një shkollë me profil ekonomik sepse, siç I thanë në sekretarinë e shkollës, vendin e tij e kishte zënë dikush tjetër. Çudi! E çmund të bënte, si mund të rregullohej kjo punë, ky fat i zi, ndërsa ai nuk kishte ku të ankohej, nuk dinte ku të trokiste? “Zoti” për Ajliun na paskësh qenë i mirënjohuri Zisa Cikuli, drejtori i shkollës së mesme mjekësore. Ai, sipas Ajliut, qënkej fuqiplotë, vetë perëndia. Por drejtor Zisai, për të qenë në rregull me veten e tij për “gabimin” që po bënte në shkeljen e rregullave të shkollës, i kish vënë një kusht: të merrte vetëm nota pesa, më e larta e sistemit të kohës. Nxënësi Ajli, i porsa zbritur nga Skrapari, kur kishte dëgjuar kushtin që i kish vënë drejtori, kishte qeshur nën buzë. Me demek ky kusht nuk përbënte problem, në mos nuk meritonte të quhej i tillë.

Të jesh pronar i vullnetit tënd dhe shërbëtor i ndërgjegjes tënde, për një mjek është virtyt i jashtëzakonshëm. Ajli Alushani ka qenë dhe mbetet pronar i vullnetit dhe shërbëtor i ndërgjegjes së tij. Kjo çka them është një ndër të vërtetat, madje më e vërteta që mund të thuhet si vlerë e këtij mjeku të sakrifikuar për jetën e njerëzve. Po sjellim diçka nga fillesat e tij në profesionin e mjekut. Sapo mbaroi fakultetin në profilin mjek i përgjithshëm, e caktuan të shërbente si i tillë në Skrapar. Skrapari në ata vite, për shërbimin mjekësor, ishte në pikë të hallit, ku thërriste qameti. Duhet të mos harrojmë të themi që ishte viti 1963. E ç’duhet të bënte në situata kaq të mjerueshme një mjek i ri, i porsadiplomuar? Mos prit që çdo gjë të jetë ashtu si i ke lexuar nëpër libra, i tha vetes Ajli Alushani. Kurrë nuk do të jenë gjërat të përkryera. Do të ketë gjithmonë sfida, pengesa dhe kushte më pak se të përsosura. Edhe çfarë?-pyeti veten. Fillo tani. Me çdo hap që bën, do të rritesh gjithnjë e më i fortë, më i aftë, me më shumë vetë-besim dhe do të jesh më i suksesshëm.

Kështu ndodhi. Ajliu mori në Skrapar gjithçka të mirë që ka kjo trevë: Ai aty mësoi se jeta përballohet me duar të pastra, me zemër, si njeri i virtytshëm dhe që jep siguri me praninë tënde si mjek. Autoriteti i njeriut është i madh aq sa është e madhe zemra e tij. Në ata 5-6 vjet punë ai u bë pjesë e çdo shtëpie skraparase. Thonë se kur vinte për pushime pranë prindërve në fshat, në Gjerbës, dhoma e pritjes, atje në katin e dytë, kthehej në spital. Për aq ditë sa që qëndronte pranë prindërve. Jo një e dy, por me dhjetëra fshatarë nga e gjithë Tomorrica shkonin për t’u kontrolluar, për t’u vizituar e për të marrë këshilla për shëndetin nga mjeku me emër Ajli Alushani.

Nëse dikush beson se është i talentuar për diçka, në një profesion të caktuar, duhet të arrijë suksesin me çfarëdo lloj kostoje. Sepse nëse ju nuk e dini atë që doni, kurrë nuk do ta gjeni atë. Nëse nuk e dini se çfarë meritoni, gjithmonë do të kënaqeni me më pak. Doktor Ajliu ishte i talentuar si mjek. Këtë e dinin të gjithë. Madje kjo e dhënë dhe e thënë solli diçka të merituar që ai të shkonte për specializim për kirurg në Tiranë e më pas në Itali e Francë. Nuk lanë gur pa lëvizur organet kompetente në Skrapar që mjeku i tyre i dashur të shkonte përsëri atje, në spitalin e Çorovodës. Por tashmë Ajli Alushani, me aftësitë dhe përgatitjet që dispononte, i duhej tjetër kujt. Qëndrimin në Tiranë, pas specializimit, ai ia dedikon Prof. Petrit Gaçes i cili e bëri pjesë të një ekipi mjekësh kirurgë, për të zhvilluar kirurgjinë e zemrës. Këtë Ajliu e priti me shumë emocion pasi për të ishte ëndërr të punoje në Tiranë e, për më shumë, me profesorë si Petrit Gaçe. Dhe kjo e mirë solli tjetrën. Paralelisht filloi edhe procedura për të vijuar punën si pedagog në Fakultetin e Mjekësisë kur në atë kohë rektor ishte intelektuali i madh skraparas, Kahreman Ylli.

Emërimin në Tiranë ai e konsideron si pikë kthese. Mos u mundo kot, thotë Ajliu për këtë “fat” të ndodhur afro gjysmë shekulli më parë. Gjërat më të mira në jetë ndodhin kur ti nuk i pret. Këto “të mira” doktori i konvertoi me punë të shkëlqyer si kirurg, si një ndër kardiologët më të mirë të vendit. Numri i pacientëve, të kaluar për vizitë apo për operacion, nga duart e Ajli Alushanit, është shumë i madh, qindramijra.

Njeriu asnjëherë nuk duhet të trembet, të ketë frikë të heshtë kur duhet ngritur zëri. Në vitet ’82-’87 të shekullit të kaluar, atëherë kur u ngarkua me detyrën e lartë të Ministrit të Shëndetësisë, doktor Ajliu është ndjerë në pozicionin më të vështirë të jetës së tij. Sepse ai e kuptonte ç’po ndodhte, po e përjetonte faktin që shëndetësia, si të gjithë sektorët e tjerë, kishte marrë të tatëpjetën e pakthyeshme. Për këtë ai nuk dëshironte t’ia lejonte vetes të binte viktimë. Nuk mund të pranonte që emrin e tij ta përkufizonte dikush tjetër, por përkundrazi, vetë të përkufizonte veten e tij.

Që një njeri të mund të arrijë të zotërojë vetveten është nga fitoret më të mëdha, më fisnike. Ajliu duke përjetuar keq gjendjen e shëndetësisë të atyre viteve, mbasi mungonin investimet, mungonin gjërat më elementare, nga të cilat mjekësia mund të mbijetonte, u detyrua të jepte dorëheqjen. Se ç’ndodhi më pas, e dimë të gjithë.

Ajli Alushani është pjesë e historisë mjekësore të vendit tonë. Por është edhe një nga pjesët e saj më të çmuara. Si kirurg, si kardiolog, si organizator e si njeri human mbetet të jetë pasuri kombëtare. Ai ka arritur një shkallë të lartë kualifikimi në fushën e kardiologjisë, të jetë Profesor Doktor në shkencat mjekësore.

Thuhet se atje ku është madhështia gjen vend edhe thjeshtësia, mirësia dhe e vërteta. Doktor Ajliu besoj se është një përfaqësues i denjë i listës të atyre intelektualëve, specialistëve dhe kuadrove të shumtë që dhanë maksimalen e mundshme, që guxuan të lënë gjurmë të arta në sektorë të ndryshëm ku i shërbehej popullit. Ai meriton të zërë vend tek ata pak shqiptarë që luftën ndaj së keqes e bëjnë duke qëndruar në krah të prosperitetit, në favor të dashurisë për njerëzit. Në zgjedhjet e para pluraliste të vitit 1991 populli i Skraparit e zgjodhi si përfaqësuesin e vet në Kuvendin e Shqipërisë. Ai mbahet mend në atë Kuvend jo vetëm si intelektual i përgjegjshëm për çka guxonte të kërkonte si përfaqësues i atyre që e kishin sjellë aty, por edhe si njeriu më optimist që e shikonte dritën atje ku nuk dukej. Nuk dëshiroj të bëj krahasime, të vë në balancë vlerat intelektuale e njerëzore të deputetëve të atyre viteve me këta të sotmit. Jo. Por ndjehem mirë të guxoj, të them publikisht: përbërja e Parlamentit, i atëhershmi dhe ky i sotmi, ndryshojnë si nata me ditën. E di pse? Për një gjë fare të thjeshtë. Sepse deputetët e Parlamentit të parë pluralist, të të gjithë krahëve politikë, të majtë e të djathtë, ishin intelektualë të vërtetë, ishin si personazhi për të cilin sollëm këto radhë, si Ajli Alushani.

Paradoks i kohës që jetojmë

Prof. Dok. Ajli Alushani u lind në fshatin Gjerbës, në Skrapar. Aty, në ata troje, u zvarrit, u ngrit në këmbë, mësoi të belbëzojë fjalët e para shqipe dhe të përfundonte ciklin fillestar të shkollimit. Profesionin si mjek e filloi në spitalin e Çorovodës, por për shkak të mungesës të personelit mjekësor, ai përballoi në mënyrën më të mirë të mundshme kërkesat e pacientëve për vizita mjekësore, shërbim spitalor dhe komunikimin me njerëzit, duke i përmbajtur parimit: edhe fjala shëron. Ai është një ndër mjekët e rrallë që e njeh pëllëmbë për pëllëmbë Skraparin dhe Tomorricën.

Vitet kur punoi si mjek kirurg për zemrën, në spitalin e Tiranës, doktor Ajliu mbajti lidhje të shkëlqyera me njerëzit e krahinës nga vinte, me skraparllinjtë. Autoriteti i tij si mjek nuk qëndroi kurrë tek qëndrimi i ftohtë ndaj të sëmurit, ndaj hallexhiut, por tek zemra e tij e madhe. Edhe sot e kësaj dite përmendet si një “lajthitje” e tij i cili, kur kryente detyrën e lartë të Ministrit të Shëndetësisë, i dërgoi rrethit të Skraparit një makinë-ambulancë jashtë të gjitha rregullave të kohës, duke rrezikuar shumë. Për aq vitë sa ishte si deputet, Prof. Dok. Ajli Alushani u gjend, në të mirë e në të keq, pranë skraparllinjve.

Për të gjitha çka numërova, lidhur me kontributet e këtij intelektuali të mirënjohur për vendlindjen, më duhet të bëj publik pozicionin që kanë mbajtur organet e pushtetit lokal në Skrapar për ta vlerësuar, për t’i dhënë Prof. Dok. Ajliut atë çka ai e meriton. Nuk se ai ka kërkuar t’i jepen grada e tituj, apo të ketë vërë në lëvizje miq e shokë që bashkia e Skraparit t’i japë ndonjë certifikatë vlerësuese. Jo. Madje nuk i ka shkuar dhe nuk do t’i shkojë mendja kurrë. Por kur mora informacionin që titullin “Qytetar Nderi” i Skraparit, Bashkia ia ka akorduar administratorit të ish Universitetit “Kristal”, Muhamet Muçës, vërtet u trondita, u ligështova. Ç’bëhet kështu, thashë me vete. Lexuesi, tashmë, le të gjykojë me mendjen e tij, por fakti është ky: Met Muça është “Qytetar Nderi” i Skraparit, ndërsa Prof. Dok. Ajli Alushani, bashkë me ne të tjerët, përjeton të çuditshmen, të pabesueshmen.