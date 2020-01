Rrezikon paralizën pas operacionit. Drejtori: Spitali fajtor, rrënoje!

Një 25-vjeçare rrezikon të paralizohet pas një operacioni që ka shkuar gabim.

Drejtuesit e spitalit “Vila Maria” kanë pranuar gabimin e bërë, duke e rekomanduar qytetaren që “ta rrënojë spitalin”.

Emisioni “Fiks Fare” investigoi për disa javë me radhë këtë skandal, ku e reja u prit dhe përcoll dhe në fund nuk mori asnjë zgjidhje. Të gjithë e pranonin fajin e bërë në operacionin e gjurit, por askush nuk mban përgjegjësi, duke e kaluar “topin” sa njëri mjek në tjetrin.

Në “Fiks Fare” u ankua Enxhi Telo, e cila tha se në vitin 2015 ka pësuar një aksident dhe ka bërë një operacion te spitali “Vila Maria”, në afërsi të mbikalimit të Rinasit, në Tiranë. “Kam pasur një devijim 20 gradë të këmbës, një frakturë të kockës ligamente të meniskut të këputura dhe ligamente të këputura. Rezonanca e parë është bërë te Spitali ‘Nënë Tereza’.

Me këtë rezonancë shkova te spitali ‘Vila Maria’ dhe më kanë rekomanduar që të bëj një hartroskopi të meniskut të gjurit dhe kjo i zgjidh të gjitha problemet e mia se çfarë unë kam. Sepse nga ata mu tha se ti ke vetëm këputje të meniskut asnjë gjë tjetër nga këto problemet e tjera. Dhe, me këtë operacion, do të zgjidhej problemi” tha vajza.

Ajo tha se operacioni u bë më 21 nëntor të vitit 2015 dhe gjatë operacionit, nuk i funksionoi anestezia spinale dhe e bëri me anestezi të plotë.

Në kartelë, vetëm analizat e gjakut

“Mbaroi operacioni dhe vazhdojnë vizitat e mia në atë spital. Vizita e fundit në 2016, më thuhej që gjendja jote është normale, s’ke asnjë problem. I fundit ka qenë një kokërr që do më ndihmonte të lehtësoja dhimbjet e mia. Unë vazhdoja gjithë kohës me dhimbje. Para operacionit kisha dhimbje, edhe pas operacionit kam dhimbje, vazhdojnë edhe sot. Vazhdon njësoj gjendja para dhe pas operacionit” thotë ajo.

Pas këtyre dhimbjeve, vajza iu drejtua doktorëve të tjerë dhe kuptoi që gjendja nuk ishte vetëm menisku, por edhe te ligamentet dhe të zhytjes së kockës. Ajo tha se për operacionin ka paguar 1500 euro.

“Kam shkuar disa herë në këtë spital dhe s’më japin asnjë dokument. Dhe një epikrizë që ma kanë dhënë është data gabim. Kam shkuar te spitali dhe më kanë thënë që ne s’kemi dosje të operacionit tënd. Në dosjen time ishin vetëm analizat e gjakut dhe kishin vetëm një grafi” thotë ajo.

Në fillim të muajit dhjetor 2019, vajza shkoi në spitalin “Vila Maria” dhe punonjëset pranojnë që në atë spital nuk ka asnjë gjë, përveç disa analizave. Nuk ka disk dhe foto. “Disa foto i kemi bërë miqësisht” i thonë ato, duke “ngritur supet”.

Në mes të muajit dhjetor, vajza shkon sërish në këtë spital, ku takon një punonjëse e cila i thotë se nuk po lidhet dot me doktorin shqiptar që ka qenë në operacion. Punonjësja i thotë se doktori duhet t’i japë të gjithë kartelën, pasi momentalisht nuk ka asnjë gjë në këtë spital. “S’kemi asnjë gjë. As edhe një disk” i thotë ajo, ndërsa i thotë se vetëm doktori mund t’i plotësojë ndonjë kartelë ligjore.

Punonjësja i thotë se ka folur me të gjithë drejtuesit, por ngaqë janë ndryshuar, nuk kanë lidhje më me doktorin.

Drejtori: Spitali gaboi, rrënoje!

Në fund të vitit të kaluar, qytetarja shkoi sërish në spitalin “Vila Maria” ku takoi drejtorin. Ky i fundit i thotë se nuk mund të nxjerrë kartelë nga spitali, por mund t’i japë vetëm një epikrizë. “Unë e kam ditur që epikriza të është dhënë” i thotë drejtori, ndërsa i thotë se “s’mund të mbajë barrën e mëparshme”.

Ai pohon se ka tentuar të lidhet me doktorin shqiptar, por nuk i hap telefonin, pasi ka ikur nga ky spital.

“Vetëm ti shkoj në shtëpi, s’kam çfarë t’i bëj, vetëm ta denoncoj. Ndiqe spitalin, shkatërroje” i thotë drejtori, i cili i drejtohet një punonjëse se çfarë ka në kartelë. Ajo i përgjigjet se “ka vetëm epikrizën që ka edhe Enxhi”.

Drejtori kontakton në telefon me një punonjës italian dhe i kërkon një kontakt me doktorin italian Sandro Granzhe. “Do mundohem të lidhem me doktorin” i thotë ai, ndërsa i përsërit disa herë që “unë nuk mund të mbajë përsipër fajet që nuk janë të miat. Që ti je viktima në këtë rast unë e kuptoj shumë mirë. Merr epikrizën dhe meqë meqë epikriza nuk është e saktë, vazhdo rrugët ligjore. Mua më duket se ai doktori shmanget. Ta përsëris, ti je viktima, e kuptoj shumë mirë”.

Pas takimit zyrtar, drejtori i thotë infermieres që të dalë jashtë dhe e pyet se ku do të shkojë për kurim. Qytetarja ia shpjegon edhe njëherë problemin. Më pas i thotë se është pronar i klinikës te Zogu I dhe i sugjeron që të bëjë edhe një vizitë atje…

“Firmosja për mjekët e huaj që bënin operacion”

Skandali rëndohet nga deklarata e mjekut shqiptar. Mjeku ortoped Ervin Jonuzi pranon se ka firmosur dhe vulosur dhjetëra dokumente të operacioneve që janë vërë në spitalin “Vila Maria” që realizonin mjekët e huaj.

“Askush s’ka pasur të drejtë firme dhe vule. Unë firmosja për të gjithë” pranon mjeku, ndërsa thotë se operacioni për Enxhin është bërë nga mjeku italian Sandro Granzhe.

Ai i thotë se epikrizën e saktë duhet ta lëshojë vetëm mjeku italian. “Nuk mund të sajoj asnjë gjë” i thotë ai.

Raporti i OKB për vende si ne

Raporti i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) thotë se çdo vit, 2.6 milionë njerëz vdesin në shtetet me të ardhura mesatare dhe të ulëta, për shkak të pakujdesive gjatë trajtimit shëndetësor.

Gjithashtu aty thuhet se katër nga çdo dhjetë pacientë janë dëmtuar gjatë kujdesit shëndetësor parësor dhe ambulator. Gabimet më të dëmshme kanë të bëjnë me diagnozën, recetën dhe përdorimin e ilaçeve.

Procedurat e pasigurta të kujdesit kirurgjikal shkaktojnë komplikime në deri në 25 për qind të pacientëve që rezultojnë me një milion vdekje gjatë ose menjëherë pas operacionit në vit.

