Dokumenti: Balli i parë nga brenda

Një dokument i rrallë që ilustron mosmarrëveshjet brenda organizatës së Ballit Kombëtar gjatë pushtimit gjerman. Letra është shkruar nga një eksponent i lartë i Ballit Kombëtar, Ismail Golemi dhe mban datën 13 korrik 1944. Ismaili kishte shkuar në Tiranë për të marrë nga drejtuesit e organizatës së Ballit Kombëtar orientime për vazhdimin e luftës.

Në këtë letër që u dërgon shokëve të tij, dalin qartë problemet që ekzistonin ndërmjet drejtuesve të Ballit Kombëtar siç ai thotë “dergjen në kolltukët e Dajtit” dhe forcave të Ballit në terren:

“Këtyre zotërinjve këtu, sakrificat tona nuk u bëjnë përshtypje dhe na konsiderojnë si bagëti” u shkruan ai shokëve të tij qysh në fillim të letrës.

Jo pa nota të forta ironie e zhgënjimi ai vazhdon më tej se: “[…] Kryetarët e Ballit nuk janë njerëz të hedhur në fushë të veprimit për me shpëtu popullin nga reziku vetëm duanë me përfitu për vehte rehat e pozit dhe ata që i niekin prapa le të shkojnë mishë për mikë. Menimet e mia dhe ndrejtësia e sakrificat, për këta si më paraqitet gjëndia kanë qën të dëmshme pse kanë haruar çkan prediku me programe e trakte popullit.

Këta duan gjithë çka të ju dedikohet këtyre dhe Shqipëria tjet pronë e tyre, asë një njeri të mos ket të ndrejtë të ju kërkojë llogari. Unë shokë të dashur siç ju e dini ç’do një munimë t’onën ja kamë detikuar Atdheut dhe popullit që ka dhë(në) kontributin me gjak e sakrifica të pa llogaritura pse atij i meriton dhe jo atyre që dergjen në kolltukët e Daitit mirë, pra në këtë mënyr dikujt s’i pëlqen. Unë e kamë dijtur dhe gjithë (m)onë jua kamë njoftu, por nërgjegjia ime s’më lejonte të bënesha ropë i nonjij për me siguru interesat e mia private, pse sakrificat dhe munimet e mia me gjith shokë velenin vetëm të shkonin si kanë shkuar në favor të nacionalitetit shqiptar. […]

Për të fitu simpathin e atyre që njohin veten se janë njeres të mëdhenj në Shqipni duhet me pasë këto çilësi: Të jeshë pasunikë me vetur lluksë e me takeme aristokrate të dishë mir poker e tapllamara. Nryshe tjeshë dallkaut peqe lepe të beçë detin fushë e tjera që unë skam asë një nga këto veçë punë e luft […]” (AQSH, F. 1056, v.1943, d.22, fl.29-30).

