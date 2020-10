Dokumenti i Stefano Gasparit i vitit 1671, historiku i shkruarjes dhe i publikimit të tij. Mark Palnikaj sjell për lexuesit “Relacione për Gjendjen e Shqipërisë në Shek.XVII-XVII”

Nga Mark Palnikaj

Dokumenti i Stefano Gasparit (Shtjefën Gaspri) i vitit 1671 konsiderohet si më i rëndësishmi për Historinë e Shqipërisë për shekullin XVII. Në të gjitha rastet kur është komentuar është cilësuar si “Relacioni i Stefano Gasparit i vitit 1671”. Në të vërtetë nuk është një relacion në kuptimin zyrtar të tij.

Pas krijimit në Vatikan, në vitin 1622, të institucionit për përhapjen e fesë e quajtur Propaganda Fede, njëri nga vendimet ka qënë detyrimi për klerikët që punonin brënda kontinentit Europian të dërgonin çdo vit nga një relacion për gjendjen në teritorin që ata administronin nga ana fetare. Ata që punonin në vende të tjera jashtë Europës, duhej detyrimisht të dërgonin një relacion së paku një herë në dy vjet.

Relacioni nuk mund të hartohej sipas dëshirës së njërit apo tjetrit klerik, por ishte formuluar një listë me 27 kërkesa, mbi të cilat duhej të dërgoheshin të dhëna. Në vitin 1802 numri i pikave, mbi të cilat duhej të përfshiheshin të dhëna në relacionet e dërguara, ishte 69.

Ky raport i Gasparit është kërkuar me vendosmëri nga Papa dhe është sponsorizuar me fond të veçantë nga Kisha, ndryshe nga relacionet që ishin një detyrim ligjor dhe një punë rutinë që duhej të kryhej nga Ipeshkvinjtë, Vikarët Apostolikë dhe meshtarët në zonat ku ata shërbenin.

I shkruar në 125 fletë dhe i shpërndarë në 211 faqe dorëshkrim, ai i tejkalon kufijtë e një relacioni informativ dhe ka rëndësinë e një studimi të plotë për zonat që autori i studjoi dhe i shkeli me këmbë për dymbëdhjetë muaj pa ndërprerje.

Rëndësia e këtij dokumenti qëndron në faktin se ai provon që popullsia e Arbërisë e përfshirë në teritoret e shtatë dioqezave, në shumicën dërmuese i kishte mbijetuar asimilimit fetar dhe nuk kishte pranuar të bëhej renegat i fesë katolike në një pjesë të madhe të sajë. Këtë qëndresë e kishin bërë në mënyrë të pavarur dhe pa mbështetje nga Selia e Shenjtë për afër një shekull e gjysmë.

Në masë të madhe ata jetonin si arbër, por si të krishterë jetonin vetëm për forcë zakoni dhe jo sepse kisha romane kishte treguar ndonjë përkujdesje për ta. Selia e Shenjtë nuk kishte hequr dorë zyrtarisht nga përkujdesja për këtë popullsi, por për shkak të dhunës së jashtëzakonshme që ushtronin pushtuesit turq në zonat e pushtuara prej tyre, ushtrimi i fesë së krishterë përbënte një rrezik shumë të madh për klerikët. Prandaj edhe besimi i krishterë ishte dobësuar shumë në këto zona.

Dokumenti i Gasparit përmban të dhëna të hollësishme për numrin e popullsisë, por edhe për vendbanimet dhe emërtimin e tyre edhe kur janë katër apo pesë familje. Ka të dhëna gjeografike ku përfshihen emrat e lumenjve, maleve, krahinave, kufinjtë gjeografikë të tyre etj. Ka të dhëna me karakter ekonomik ku tregohet për llojet e bimëve që kultivoheshin, për prioritetet, për gjendjen ekonomike të popullsisë, për monedhat, për shërbimet që ofroheshin si fetare ose edhe shëndetësore, deri edhe kirurgjikale.

Nisur nga këto informacione që përfshin ky dokument, është konsideruar nga studjuesit e huaj dhe më vonë edhe nga ata shqiptarë, si dokumenti më i rëndësishëm për historinë e Shqipërisë për shekullin XVII. Por nëse një relacion i ngjashëm i Zmajeviqit i vitit 1703 është publikuar i plotë dhe me fare pak gabime, dokumenti i Gasparit, megjithëse mjaft më me rëndësi, akoma edhe sot e kësaj dite është publikuar vetëm pjesërisht dhe me shumë gabime, të cilat vazhdojnë të merren në konsideratë si burime historike të sakta dhe të prodhojnë shkrime me gabime, të cilat nganjëherë shkojnë deri në tjetërsimin e realitetit historik.

Si u zgjodh Gaspri dhe zhdukja e kopjes origjinale

Nga të dhënat arkivore merret vesh se dërgimi i Shtjefën Gasprit në Arbëri, për të raportuar për gjendjen e kishës katolike në këto treva, por edhe për gjendjen sociale dhe shoqërore të popullsisë së tyre, është iniciuar nga vetë Papa Klementi X dhe është ndërmarrë nga organet më të larta të shtetit të Vatikanit.

Ai është përzgjedhur për këtë mision, sepse ishte me kombësi arbërore, njihte gjuhën dhe zonat në të shtatë dioqezat me popullsi shqipfolëse, kishte mbaruar me sukses Kolegjin Ilirik të Loretos dhe Kolegjin Urbanian në Vatikan, dy nga shkollat e larta më në zë të kohës.

Në fillim, ofertën për të kryer një mision të tillë, ai nuk e ka pranuar me pretendimin se i rrezikohej jeta nga turqit që kishin pushtuar këto zona dhe se i kishin ofruar një pagesë të pamjaftueshme. Mbas disa muaj bisedimesh midis tij dhe eprorëve, është rënë dakort që ai të vizitonte dioqezat që kërkohej, jo si përfaqësues i klerit por si një turist, qytetar i thjeshtë kundrejt një shume shumë të madhe monetare për nevoja të shërbimit, si ushqim, fjetje, pagesë për kuajt dhe shoqëruesit dhe për ryshfetet, nëse do t’i nxirrnin pengesa.

Në dokumentet e ruajtura në Arkivin e Propogandës së Fesë në Vatikan (APF) del krejtësisht e qartë që Gaspri dërgohej në misionin e tij, jo si relator, por si eksplorator dhe raporti që ai duhej të sillte duhej t’i tejkalonte përmasat e një relacioni.

Raporti mbi gjendjen në Shqipëri që do praqiste ky eksplorator, duke mos qënë vetë i punësuar në këtë vend dhe duke mos patur edhe lidhje personale me personelin që shërbente në këto dioqeza, ishte i përjashtuar nga konflikti i interesave dhe do të ishte shumë afër realitetit dhe larg manipulimeve për interesa personale.

Prandaj ka kaq shumë rëndësi gjetja dhe publikimi korrekt i këtij dokumenti.

Në Shqipëri, ky dokument është publikuar për herë të parë në revistën Hylli i Dritës në katërmbëdhjetë numra gjatë viteve 1930, 1931 dhe 1932 i shkruar në gjuhën italjane.

I pari që ka reaguar mbas këtij publikimi ka qënë studjuesi Fulvio Kordinjano, i cili në vëllimin e tretë të librit të tij me titull “L’Albania a traverso l’opera e gli scritti di un grande Missionario italiano il P. Domenico Pasi S. I. 1847-1914”, botuar në Romë në vitin 1934, i ka kushtuar këtij dokumenti një kapitull të tërë, atë të dhjetin, duke i bërë një analizë të thellë historikut të tij dhe publikimit në revistën Hylli i Dritës.

Ai ka shkruar se ka kërkuar kopjen origjinale të këtij dokumenti në arkivat italiane të kohës dhe nuk e ka gjetur. Në vazhdim të punës së tij, ai ka lexuar kopjen e këtij dokumenti që ishte i ruajtur në fondet e APF në Romë.

Mbas studimit të vëmëndshëm të kopjes dhe të revistës, ai ka arritur në konkluzion se publikimi në revistën në fjalë përmban më shumë se njëqind gabime që vinin nga pamundsia e leximit dhe rishkrimit të realizuar nga paleografët që janë marrë me këtë punë.

Në respekt të aftësive të tij si studjues dhe të dashamirësisë së tij për Shqipërinë, po e sjellim të plotë pjesën kryesore të kapitullit X të librit që cituam më sipër. Po i vendosim të shkruara në gjuhë shqipe faqet nga 321 deri 327 të këtij libri. Siç mund të shihet më poshtë, Kordinjano nuk i quan relacion por dokument këto shkrime të klerikut shqiptar Shtjefën Gaspri, të njohur simbas emrit të shkruar në gjuhën italiane Stefano Gaspari:

SHËNIME HISTORIKE MBI VIZITËN NË KISHËN E ARBËRISË DHE TË SERBISË TË KRYER NGA D. SHTJEFËN GASPRI

“Në kohën kur është shkruar ky dokument, një pjesë e veriut të Shqipërisë së sotme emërtohej Arbëri dhe Dioqeza e Shkupit e cila përfshinte të gjithë teritorin e sotëm të Kosovës dhe Shkupin me rrethina, emërtohej Dioqeza e Serbisë (Diocesi di Servia)

Dokumenti i D. Shtjefën Gasprit, nga i cili kemi nxjerrë një statistikë të përmbledhur për çdo dioqezë, pas vizitës së bërë dhe të përshkruar nga Imzot Marino Bici i Arbes (Dalmacia), Arkipeshkvi i Tivarit (nga 1608 deri në vitin 1625), është më i rëndësishmi për të gjithë shekullin XVII.

Në të vërtetë, ky dokument të bën të shohësh kushtet jo vetëm të dy viteve (1671-1672), gjatë të cilave Gaspri përshkon Arbërinë katolike, por të bën të kuptosh të gjithë grumbullin e dokumenteve të Propaganda Fides, të cilët referojnë kushtet e lartpërmendura fetare të Katolicizmit arbër.

Kemi përmendur ndonjë gjë në serinë e parë të dokumenteve, në Shtesën e Volumit II. Këtu del e nevojshme të bëhet e ditur historia e asaj vizite, si dhe të dalin në pah ndryshimet midis Dokumentit Romak dhe atij nga i cili u morën statistikat e përfshira në punimin tim.

Propaganda Fide duhet të ketë qenë e shqetësuar nga relacionet e ndryshme dhe kontradiktore që merreshin nga Arbëria. Por të gjitha të bënin të besoje se ishin jo të pëlqyeshme. Dokumentet dhe Actat flasin për përplasje të pafundme juridiksioni midis disa peshkopëve, flasin për simoni në shpërndarjen e Sakramenteve dhe në Urdhrat e Shenjtë, flasin për kler rebel, i cili pushtonte famullitë me ndihmën e fuqisë sekulare të Turqve, për zgjedhjen jo të mençur të çështjes së kandidatëve për priftërinj dhe prej nga rrjedh edhe dalja mbanë kaq e dobët e jo pak priftërinjve.

E gjithë kjo, bashkë me apostazitë që ndodhin dhe me persekutimet që herë pas here rindizen, e bindi Kongregacionin e Shenjtë që të dërgojë një vizitor. Kjo nuk mund të ishte shumë e lehtë, si për shkak të qeverisë turke, ashtu edhe për arsye të vetë klerit.

Si i bëhej? Propaganda Fide mendoi të dërgonte një person vendas, të aftë për një detyrë kaq të rrezikshme dhe njëkohësisht kaq të rëndësishme dhe kaq delikate, i cili duhej të paraqitej jo si vizitor, por si eksplorator, në dukje si një udhëtim që dikush, i cili jeton larg dhe dëshiron të shohë sërish atdheun, e bën për qejf të tij. Një i huaj menjëherë do të ngjallte dyshime, për një person vendas ishte mjaft më e lehtë.

Por nuk ishte e lehtë të zgjidhje, ashtu siç del nga letrat e shumta të Propagandës drejtuar Imzot Nuncios së Venecias (Arkiva e Athinës). Ja si flasin dokumentet e Propagandës:

“… i shtohet (Gasprit) se përsa i takon kësaj (parasë) do t’i jepej urdhër Kavalier Bolicës në Kotorr, që në rast të urgjencave të tilla të pajisej me atë që kishte vërtet nevojë dhe për atë që mbetet, i ofrohej 40 skudë në muaj për viatikon (2) në shkuarje dhe patjetër në kthim, njëzet skude në muaj për kohën e qëndrimit dhe duke pranuar që të nisej sa më parë, por që para së gjithash të kujtohej që mendimi i Kongregacionit të Shenjtë, nëpërmjet shumë letrash të shprehura mjaft qartë, ishte se ai duhej të shkonte dhe të luante rolin e një eksploratori dhe jo të një vizitori, duke u shprehur të gjithëve se shkonte për qejf të vet, nga dashuria që kishte për atdheun dhe jo si i dërguar nga Kongregacioni i Shenjtë, çka ai e tregonte në përgjigjet e tij se ende nuk e kishte kuptuar mirë.

Imzot Nuncio përgjigjet se, ndërsa i fliste sërish atij në këtë mënyrë, pothuajse ishte prishur bashkëbisedimi, meqenëse Gaspri këmbëngulte në pretendimet e tij dhe duke e tepruar se 40 skudet nuk ishin aspak të mjaftueshëm për t’ia dalë mbanë. Por që dy ditë më pas i kishte shkruar një letër, e cila t’i përcillej EE.VV. (Hirësisë së Tij M. P.), përmbajtja e së cilës është se kishte kënaqësinë të bëhej gati për nisje për të gjithë muajin tetor, të paguar nëse i jepnin çdo herë në Venecia tetëdhjetë skudet e viatikos dhe nëse sigurohej se i jepnin në Kotorr njëzet skude në muaj për shumën e caktuar atij”.

(Illir. 330 fol. 81-27 nëntor 1662.

Card. Brancacci).

– Ka disa vite që, me urdhër të EE.VV., kërkohet një person për vizitën në Arbëri dhe midis atyre që u propozuan, një ishte D. Shtjefën Gaspri, prift vendas, i cili tani banon në Padova, por që nga cilësia e pyetjeve të tij argumentohet se ai nuk do të dinte të përmbushte mjaftueshëm sensin e Kongregacionit të Shenjtë, i cili ishte që të shkonte jo si vizitor, por në mënyrë sekrete si eksplorator, përveç teprive, në të cilat ai fuste vështirësitë e tij dhe për këtë arsye thoshte se kishte nevojë për shumë parà, pothuajse u prish bashkëbisedimi.

U urdhërua që të bëhej një kërkesë e re për të gjetur ndonjë tjetër më të përshtatshëm, mirëpo meqë doli e kotë çdo përçapje, iu shkrua sërish Imzot Nuncios së Venecias, i cili përgjigjet se Gaspri kishte ulur shumë nga pretendimet e tij dhe se duhej përshtatur përpikmërisht me udhëzimet, të cilat nëse i jepeshin deri në 2 prill 16633) miratoheshin nga EE.VV., i shkruhej Imzot Nuncios që ai të bënte pjesën e tij në mënyrë që të viheshin në zbatim.

Tanimë, Gaspri shkruan se, meqenëse nuk ka marrë asnjë urdhër për t’u nisur gjatë gjithë kësaj kohe, ka menduar se Kongregacioni i Shenjtë nuk donte të vepronte; por ofrohet sërish për këtë detyrë dhe shton se nëse nuk i jepet vendimi deri në gushtin e ardhshëm, ai do ta marrë si refuzim, meqenëse bashkëbisedimi ishte prerë dhe ai çlirohej nga fjala e dhënë, kështu priste përgjigje nga EE.VV”.

Nga e gjithë kjo kuptohet rëndësia e jashtëzakonshme që i jepte Kongregacioni i Shenjtë vizitës së Gasprit.

Duke mos trajtuar tjetër përveçse relacionit të Bicit, relacion i dhjetëvjeçarëve të parë të shekullit dhe më pas atë të Gasprit, si dhe Koncilin I Shqiptar të vitit 1703, kemi një kuadër tragjik të historisë eklesiastike të Shqipërisë dhe të Serbisë. Misionet françeskane, në dhjetëvjeçarët e parë të jetës së tyre, kanë qenë një pranverë e mahnitshme fetare, e cila mjerisht, në kohën e vizitës së Gasprit, ishte tashmë në rënie.

Nga dokumenti i plotë i Gasprit del:

1. Në Dioqezën e Pultit, nga tre priftërinjtë që janë këtu (përfshirë vikarin), askush nuk bën detyrën e tij pastorale siç duhet, megjithëse, me përjashtim të lakmisë së vikarit, nuk është treguar ndonjë ves i veçantë.

2. Në Dioqezën e Shkodrës, ndër 13 priftërinjtë, vetëm tre kanë një vlerësim të mirë, përsa u takon zakoneve, të tjerët jo vetëm e kanë lënë pas dore detyrën e tyre priftërore, por janë skandal i vërtetë për besimtarët. Është e dhimbshme që Gaspri thotë edhe për Pjetër Bogdanin – i cili ka mbetur në histori me aureolën e një shkrimtari të parë shqiptar dhe apologjisti shqiptar – se ishte “më lakmitari për parà”.

3. Në Dioqezën e Sapës, ndër 21 priftërinjtë, një (nxënës i Propaganda Fides) është pa njollë, madje i lavdërueshëm; për dy shënohet vetëm se ata nuk bëjnë një jetë të shthurur; vetëm një jep mësim Doktrinën e Krishterë, për të gjithë të tjerët, përfshirë peshkopin Fra Simon Suma, relatori përdor një gjuhë kritikuese.

4. Në Dioqezën e Lezhës mund të marrësh pakëz frymë, dhe mbetesh i ngushëlluar, pasi megjithëse kleri i ulët ishte siç mund të ishte dikush i caktuar pa pothuajse asnjë përgatitje, megjithatë ndër 18 priftërinj (përfshirë Mirditën), tre janë bindshëm të lëvdueshëm, një është fajtor vetëm për pjesëmarrjen në një farë mënyre në grabitjet, duke përfituar; por nëse për këtë ishte fajtor edhe vetë peshkopi, Imzot Gjergj Vladanji? Të tjerët janë injorantë, por nuk bëjnë skandale.

5. Në Arkidioqezën e Durrësit janë në shërbim 35 priftërinj. Nga këta, 12 kanë vlerësime të mira përsa i takon zakoneve, dy apo tre janë shembullorë, të gjithë të tjerët janë të padenjë për detyrën e tyre të lartë priftërore që u është besuar. Arkipeshkvi, Imzot Gerardo Galata, mjerisht nuk ishte prelati i duhur për Kishën dhe Ungjillin, për arsye të lakmisë së tij, e cila e bënte të kryente marrëzira.

6. Në Shkup ndër gjashtë priftërinj, 3 janë me vlerësim të mirë. Arkipeshkvi, Imzot Andrea Bogdani, është tashmë tetëdhjetë vjeç, por mjerisht shiste edhe ai vajra të shenjtë.

7. Në Arkidioqezën e Tivarit, njëri prej tyre ka vlerësim të mirë, tre nuk e ushtrojnë siç duhet detyrën priftërore, një është fajdexhi dhe shumë injorant.

Vizitori ankohet shpesh se peshkopët e lënë veten të udhëhiqen nga qëllimet e tyre simoniake në zgjedhjen e klerit, gjë nga e cila rridhnin të këqia të pallogaritshme; kështu nuk kishte një dorë të fortë në mënyrë që të jepet mësim Doktrina e Krishterë, të hiqeshin veset, të qortoheshin skandalet, në një kler të ulët, që në më të shumtën e rasteve, ishte shumë injorant, aq sa nuk dinte të shkruante, lexojnë pak apo keq, kështu nuk kuptojnë atë që lexojnë dhe nuk munden të kremtojnë Meshën e Shenjtë pa një mal gabimesh.

Me pak fjalë, kishte humbur tërësisht jo vetëm shpirti eklesiastik, por edhe vetë shpirti i të krishterit.

Vizita e Gasprit ishte një lëvizje serioze nga ana e Propaganda Fides, lëvizje që do ta vinte në krye të Koncilit të Parë Shqiptar të vitit 1703. Aty ishte vetëm një prelat, Andrea Zmaieviq (Grykat e Kotorrit), për të cilin Gaspri bën një lëvdatë të përsosur dhe që duhej të ishte pararendësi i Vinçenc Zmaieviqit, i cili me urdhër të Romës hapi në Mërqinë Koncilin e lartpërmendur.

Është e dhimbshme që në një kohë me kaq shumë shthurje, braktisje dhe apostazi, vetë Urdhëri i Shën Franceskut në Arbëri, i cili madje kishte nxjerrë martirë, i braktisi pozicionet e tij, ato të një heroizmi misionar, e harroi zellin zanafillor. Në dallim nga kleri i ulët dhe kleri i lartë, i cili me përjashtim të Imzot Zmaieviqit, ishte asokohe vetëm nga Arbëria, Françeskanët kishin në radhët e tyre, në strehëzat e tyre, italianë, dalmatë dhe arbër.

Ja si gjykonte Gaspri:

“Për sa unë kam bërë në veprimet e kësaj vizite, kam gjetur se është shuar krejt në etërit e lartpërmendur ai zell dhe dëshirë e zjarrtë që kanë pasur kur kanë hyrë për herë të parë në këtë provincë, në mbajtjen dhe dhënien mësim të Doktrinës së Krishterë për rininë dhe zakonet e mira, meqenëse nuk e ushtrojnë më këtë funksion të shenjtë të tyre në asnjë vend të misioneve të tyre”.

Pavarësisht të gjitha këtyre, aty kishte ende disa priftërinj mjaft të zellshëm. Unë mendoj se mjedisi kishtar i përgjithshëm i bën që t’u bjerë zelli i parë, si dhe duhet shtuar fakti se nuk duket të kenë qenë me fat dhe të matur në zgjedhjen e vokacioneve të reja për vendin, ashtu siç del nga shënimet e Gasprit.

Tani duhet të themi nëse e gjitha kjo mund të ketë ndodhur në një shekull persekutimi që ka pasur martirët e vet dhe ndërsa peshkopët merreshin ndër nxënësit e Kolegjit të Propagandës si dhe nga Kolegji i Loretos, atëherë cilat duhet të kenë qenë kushtet eklesiastike në periudhën që paraprinte pushtimin otoman, në mes pasurive, luftërash të brendshme dhe krahas skizmës, e cila kërcënonte kudo Arbërinë?”

Krahasimi mes kopjes së Napolit, kopjes në APF dhe botimit në Hyllin e Dritës

Këtë kapitull Kordinjano e shkroi në vitin 1933 dhe e botoi në vitin 1934. Siç mund të kuptohet nga leximi i këtij shkrimi, Kordinjano, kopjen e dokumentit të depozituar në Napoli nuk e kishte parë kur shkroi librin, por ai kishte në dorë kopjen e ruajtur në Arkivin e Propagandës Fide.

Tani, mbas tetëdhjetë e tetë viteve që është publikuar pjesa e fundit e kopjes së këtij relacioni të marrë nga Biblioteka Kombëtare e Napolit, duke marrë shkas nga gabimet e shumta që përmban ky publikim, vendosëm të merremi edhe një herë me të.

Për këtë arësye kemi marrë të plotë kopjen e këtij relacioni që gjëndet në Napoli që ruhet si dorëshkrim. Kemi marrë edhe kopjen që gjëndet në Arkivin e Propagandës Fide në Vatikan, edhe ky në dorëshkrim. Nga krahasimi i dy kopjeve të përmendura dhe i shkrimit të publikuar në Hyllin e Dritës, lehtësisht dallohet që ka ndryshime të mëdha midis kopjeve në dorëshkrim dhe tekstit të publikuar në revistën në fjalë.

Nga studimi që u kemi bërë këtyre dokumenteve, kemi vënë re që, dy kopjet dorëshkrim midis tyre kanë dallime dhe nuk janë kopjuar nga i njëjti person por nga dy kopjues të ndryshëm.

Teksti i publikuar në revistën Hylli i Dritës është një rishkrim i kopjes dorëshkrim të Napolit por i rishkruar, simbas verifikimit që i bëmë ne, me më shumë se dyqind gabime.

Kopja që ruhet në Vatikan ka ndryshime të dukshme sepse ka të shkruara të dhëna që kopja e Napolit nuk i përfshin.

Ajo është shumë më e plotë se kopja e Napolit dhe ka disa paragrafe shkrime më shumë, me të dhëna që kopjuesi që ka shkruar kopjen e Napolit i ka lënë pa i shkruar për motive që për ne nuk janë të qarta.

Një hamendësim mbi mospërfshirjen e disa paragrafeve në kopjen e Napolit, mund të jetë që ai u kopjua jo i plotë, për të ruajtur disa të dhëna, që për atë kohë mund të konsideroheshin sekrete. Kjo ide e jona mund të konsiderohet vetëm një hamendje, e pa bazuar në të dhëna konkrete. Arsyeja e mos përfshirjes në kopjen e dokumentit të këtyre paragrafeve, mund të jetë krejt tjetër nga ajo që mendojmë ne.

Nisur nga ky fakt, jemi të mendimit që duhet kërkuar në arkiva të tjera, për të bërë të mundur gjetjen e kopjes origjinale të shkruar nga autori, nëse ajo është ruajtur, dhe të bëhet rishkrimi dhe publikimi nisur nga kopja origjinale. Mbasi këtë gjë ne nuk e kemi arritur, atëherë kemi rishkruar korrektësisht kopjen që gjëndet në Arkivin e Propagandës Fede.

Jemi të mendimit që kopja origjinale mund të ndodhet në Arkivin Sekret ose në fondin e dorëshkrimeve të Bibliotekës Apostolike në Vatikan. Nëse dokumenti origjinal do të gjëndet dhe të publikohet, atëherë do të zhdukej çdo hije dyshimi mbi saktësinë e publikimit tonë.

Deri sot ky relacion është botuar dy herë por në të dyja rastet jo i plotë. Botimi i parë, siç e thamë më sipër, u botua në revistën Hylli i Dritës. Ky botim nuk është i plotë sepse nuk është e plotë kopja që gjëndet në Bibliotekën Shtetërore të qytetit të Napolit.

Botimi i dytë i tij është bërë nga albanologu Peter Bartl, në serialin e botimeve të tij Albania Sacra në 4 volumet e para. Ai ka botuar, sipas kopjes që gjëndet në Arkivin e Propagandës Fede në Vatikan, të dhënat për Dioqezat e Durrësit, Lezhës, Sapës dhe Pultit. Nuk ka botuar akoma të dhënat për Shkodrën, Tivarin dhe Shkupin. Pra edhe ky botim është i pjesshëm, sepse nuk ka të shkruar tre nga shtatë dioqezat e përshkruara në relacion.

Për këtë arësye ju vumë punës, për një publikim të plotë të kopjes që gjëndet në Ark ivin e Propagandës Fede, edhe pse është kopje e dokumentit, dhe jo origjinali i shkruar nga autori i këtij relacioni, por sepse është më i plotë.

Për të bërë një punë sa më cilësore ne vepruam në këtë mënyrë:

Morëm në mënyrë elektronike, të skaneruara me ngjyra, të dyja kopjet e dokumenteve në arkivat përkatëse. Riprodhuam nga një kopje për secilën në format A4 të shkruar bardh e zi dhe jo me ngjyra dhe i lidhëm si libra të veçantë.

Morëm nga revistat Hylli i Dritës të gjithë numrat ku ishte botuar dokumenti dhe riprodhuam një kopje të plotë të këtij botimi për ta patur si referencë për rishkrimin që do të bënim, por edhe për të kontrolluar saktësinë e përputhjes me kopjen nga e cila është botuar.

Vendosëm në tavolinën e punës tre kompjuterë rresht dhe shfaqëm në dy monitorët anësorë kopjet e dorëshkrimeve nga dy arkivat e përmendura. Kjo gjë na krijoi mundësinë që të shohim me ngjyra dhe të zmadhuar deri në 200% kopjet e dokumentit.

Të dyja publikimet e mëparshme të dokumentit i krahasuam me kopjet arkivore në dorëshkrim.

Mbas një rishkrimi me vëmëndjen më të madhe të këtij dokumenti, vumë re se botimet e mëparshme kishin mospërputhje me kopjet dorëshkrim në mbi 670 raste në të 208 faqet e rishkruara.

Këto mospërputhje, jo gjithmonë e tjetërsojnë kuptimin e dokumentit por në disa raste kishte edhe gabime të palejueshme të cilat e ndryshojnë shumë kuptimin e tij. Ky tjetërsim, sjell pështjellim shumë të madh për studjuesit që shkruajnë histori me të dhënat që ofron ky dokument.

Mospërputhjet më të rëndësishme janë; harrimi pa shkruar i disa fjalëve, shkruarja gabim e shifrave në disa raste, shkruarja gabim e emrave të vendeve në disa raste dhe të tjera gabime më pak të rëndësishme. Kompjuteri na ndihmoi që të bëjmë regjistrimin e të gjitha këtyre mospërputhjeve dhe korrigjimin e shumicës së tyre. Në disa raste kemi vendosur shënime sqaruese në fund të faqes.

Përkthimi në shqip i dokumentave është bërë sipas rregullave gramatikore të gjuhës shqipe, por nganjëherë kemi toleruar duke i qëndruar besnik kuptimit të fjalisë në origjinalin italisht. Është si të thuash një përkthim i lirë, çka nënkupton përkthimin me saktësi të mendimit, dhe jo domosdoshmërisht përkthimin fjalë për fjalë të tekstit.

Kjo është një punë e vështirë, që ka kërkuar shumë mund dhe kohë por ne jemi munduar të bëjmë më të mirën e mundshme.

Ne u munduam që këto gabime ti zvogëlojmë sa të jetë e mundur më shumë, por nuk mund ta themi me gojën plot se me këtë botim nuk ka më asnjë gabim ose mospërputhje. Ka disa emra të pajisjeve kishtare, të monedhave, njësive matëse të peshës dhe sipërfaqeve të cilat sot nuk përdoren më dhe nuk i kanë fjalët korresponduese në gjuhën shqipe. Për këtë shkak, jemi të detyruar që këto fjalë t’i lemë në tekst ashtu siç janë dhe të vendosim në fund të librit një fjalor me shpjegimet përkatëse për secilën fjalë.

Përveç dokumentit të Gasprit të vitit 1671, po vendosim në këtë botim edhe katër dokumente të tjerë të cilët ne i konsiderojmë me rëndësi, sidomos për historikun e dioqezave dhe të fiseve në zonën verilindore të Shqipërisë. Kemi sjellë për botim një relacion të vitit 1675 të Shtjefën Gasprit, të shkruar me dorën e tij, në pesë faqe format i vogël.

Kemi sjellë edhe një relacion të vitit 1697 të shkruar nga Fra Egidio nga Armanto. Dorëshkrimi përmban 17 faqe dhe sjell të dhëna me shumë rëndësi për ndryshimet në sjelljen e pushtuesit turk ndaj popullsisë së fiseve të besimit katolik në veri të Shqipërisë, mbas luftës Austro-Turke të vitit 1689 dhe për qëndresën e këtyre të fundit.

Relacioni tjetër që kemi vendosur në këtë botim është ai i Fra Filipit nga Shkodra, vetëm dy faqe por me rëndësi shumë të madhe për informacionin që përcjell. Po botojmë edhe pjesën prej 11 faqe të relacionit të vitit 1703 të Vinçens Zmajeviqit, ku flet për Dioqezën e Pultit, ku përfshihet edhe Tropoja e sotme. Këtë pjesë të relacionit të Zmajeviqit e kemi marrë nga fondet e Bibliotekës Apostolike në Vatikan. Kemi konsultuar edhe kopjen e plotë të këtij dokumenti që ndodhet në APF.

Këto dokumente janë shumë të rëndësishme për historinë e Shqipërisë, por kanë rëndësi të veçantë për historikun e fiseve Nikaj, Mërtur, Gash, Krasniqe por edhe për fise të tjera. Ne kemi mendimet tona për zhvillimet politike dhe shoqërore të ndodhura në atë kohë në fiset dhe krahinat për të cilat flitet në relacione por e pamë me arsye që të mos bënim komente por t’ua lëmë në dorë studjuesve të tjerë nga këto zona, për të bërë komente dhe për të nxjerrë konkluzione, për atë se çfar ka ndodhur në fund të Shek. XVII dhe në fillim të Shek. XVIII në ato zona.

Ndoshta më vonë, mbasi të marrim në studim edhe disa relacione dhe dokumente autentike të tjera, mund ta themi mendimin për historikun e asaj periudhe, në një tjetër publikim tonin me një këndvështrimi më të gjerë.

——–

