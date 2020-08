Donald Trump premton: Po fitova zgjedhjet, do ketë marrëveshje me Korenë e Veriut dhe Iranin

Presidenti amerikan, Donald Trump, ditën e djeshme është shprehur se nëse do të fitojë zgjedhjet e nëntorit do bëjë marrëveshje me Korenë e Veriut dhe Iranin.

“Nëse do të fitojmë zgjedhjet e nëntorit, do të bëjmë një marrëveshje me SHBA-në dhe Iranin”- është shprehur Donald Tramp në një konferencë për shtyp.

Ai deklaroi më tej se nëse nuk do t’i fitonte zgjedhjet e vitit 2016, SHBA do të ishte në luftë me Korenë e Veriut.

Ndër të tjera, presidenti nëvizoi se SHBA duhet të ketë një marrëveshje me Korenë e Veriut, një marrëveshje të cilën nuk arritën ta bënin njerëzit që ishin në pushtet më parë.

SHBA pritet që t’i mbajë zgjedhjet në nëntor të këtij viti, ku Donald Trump do të ketë kundërshtar Joe Biden.