“Don’t fuck them”, shprehja e Kumbaros që solli “trazira”

Një postim i Ministres së Kulturës Mirela Kumbaro ka shkaktuar reagimin e deputetes Albana Vokshi.

“Lëvizja për të kuptuar se kush e qeveris Shqipërinë…! Sa kulturë përcjell, sidomos te fëmijët e të rinjtë, kjo thirrje e Ministres së Kulturës???”. Kështu shkruan deputetja demokrate, duke iu referuar një postimi të Ministres Kumbaro në Twiter, kushtuar leximit.

Në postimin e Ministres, është zgjedhur të përdoret një thënie e shkrimtarit dhe aktorit amerikan John Waters, lidhur me leximin dhe librat.

“We need to make books cool again. If you go home with somebody and they don’t have books, don’t fuck them.” (Ne duhet të bëjmë përsëri libra interesantë. Nëse ju shkoni në shtëpi me dikë dhe ata nuk kanë libra, mos u merrni me ta). Është pikërisht kjo shprehje, të cilën Ministrja Kumbaro e ka përdorur pa citim, që është bërë objekt i kritikës së deputetes Vokshi. Sepse në fakt është zgjedhur një term zhargoni apo fjalori urban që në kontekste të tjera ka një konotacion jo etik.

v.l/ Dita