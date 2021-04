Tom Doshi: Jam i gatshëm të bëj koalicion me Partinë Socialiste, kemi dy mandate në Shkodër dhe pretendojmë dy në Tiranë

Tom Doshi ka deklaruar për mediat se do të ishte i gatshëm të bënte koalicion paszgjedhor me PS, por jo me PD. Doshi tha se PSD ka marrë dy mandatë në Shkodër dhe pretendon edhe dy mandatë në Tiranë.

“Kam 2 mandate në Shkodër dhe 2 i pretendoj në Tiranë. Vota do të shkojnë për PSD. Për koalicion paszgjedhor do të isha i gatshëm të bëjë me PS dhe kurrë me Bashën”, tha Doshi.

Tom Doshi dha dorëheqjen nga mandati në orët e para të mëngjesit të sotëm duke kërkuar nga KQZ që të bëjë zëvendësimin e tij me kandidatin tjetër.

