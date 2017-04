Dosja Daut Gumeni

Marenglen Kasmi

Transparenca me të kaluarën dhe vlerësimi i saj është një proces i vështirë por jo i pamundur për t’u realizuar. Ndonëse pas më se 27 vjetësh, prej nëntorit 2016,u krijua dhe funksionon Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit ose Autoriteti i Dosjeve të Sigurimit, siç përdoret rëndom në formë të shkurtuar.

Qysh në fillim të punës së Autoritetit, anëtarët u shprehën se transparenca fillon nga ata vetë. Kësisoj, z. Daut Gumeni, anëtar i Autoritetit, u shpreh i gatshëm të bëjë publike çdo informacion që gjendet për të në dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe iu drejtua me kërkesë Autoritetit, si çdo qytetar tjetër sipas ligit 45/2015 “Për të drejtën e informimit mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”.

Pas një pune kërkimore-arkivore në fondet e ish-Sigurimit të Shtetit, rezulton se në emër të z. Gumeni figurojnë dosja formular për periudhën e tij në burg, dy dosje të hetuesisë, dosje e procesit gjyqësor e Gjykatës Ushtarake Gjirokastër, dosje e Gjykatës së Shkallës së Parë, si edhe dosja penale e hapur nga Dega e Punëve të Brendshme, Tepelenë.

Nga gjithë dokumentacioni i gjetur, tre prej tyre të klasifikuara “Sekret”dhe “Tepër Sekret” iu nënshtruan fillimisht procesit të deklasifikimit.

***

Duat Gumeni u arrestua më 27 qershor 1967, në tentativë për t’u arratisur jashtë shtetit, në Greqi. Po këtë ditë, në gjykatën e Rrethit Gjirokastër, fillon çështja penale me akuzën e “kryerjes së krimit të tradhtisë ndaj atdheut (në formën e arratisjes) e mbetur në tentativë”. Gjatë arrestimit, në çantën që z. Gumeni kishte me vete, u gjetën edhe dy fletore me poezi dhe një fletore ditari, ku shpreheshin qartë qëndrimet e tij kundër regjimit komunist. Për këtë gjë, në një autobiografi të z. Gumeni, të hartuar gjatë kohës së marrjes në pyetje në hetuesi, ai shkruan: “Kam patur bindje armiqësore dhe këto i kam shfaqur në shënimet e mia […], me ndërgjegje të plotë them se dënimi më i lartë për mua është vdekja dhe këtë kurrë se them që të më mëshironi”.

Pas një hetuesie të gjatë, më 21 shtator 1967, gjykata e Tepelenës vendosi të deklarojë fajtor Daut Gumenin për krimin e tradhtisë ndaj Atdheut me anën e arratisjes së mbetur në tentativë dhe të dënohet me 20 vjet heqje lirie. Prokurori i çështjes kërkoi 25 vjet, por gjykata, nisur nga mosha e re e z. Gumeni, vetëm 24 vjeçare, e uli me 5 vjet dënimin. Po ashtu, dënimi përmbante edhe humbjen e të drejtave elektorale për pesë vjet dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme. U mor vendimi edhe për heqjen e dekoratës “Mësues i Dalluar” që Gumeni e kishte marrë për rezultate e punë të mirë.

Gjykata e Lartë e la në fuqi vendimin e Gjykatës së Qarkut të Gjirokastrës dhe fillimisht Gumeni dërgohet në kampin e punës në kënetën e Nartës, ku qëndron deri në qershor të vitit 1968.

Më pas, deri në gusht të vitit 1969 transferohet në burgun e Spaçit, ku së bashku me bashkëvuajtësit e tjerë punonte në minierë, në kushte çnjerëzore. Në këtë kohë, Daut Gumeni akuzohet përsëri se, në bashkëpunim me të vëllain e tij, Izetin, kishte zhvilluar agjitacion e propagandë kundër pushtetit popullor dhe pas një viti të gjatë në hetuesi dhe gjyqit të dytë në Tepelenë, dënohet përfundimisht me 25 vjet heqje lirie: “[…] Nga zhvillimi i hetuesisë rezultoi se i pandehuri Daut Gumeni në bashkëpunim me persona të tjerë, ka zhvilluar agjitacion e propagandë me qëllim për të minuar dhe dobësuar Pushtetin Popullor […]“ shkruante hetuesi i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas hetuesisë, pas dënimit të parë të Gumenit kishin dalë fakte të reja se, ai kishte qenë në dijeni për një akt terrori të kryer ndaj Sekretarit të Partisë të krahinës së Kurveleshit në vitin 1946. Në këtë kohë Gumeni ishte vetëm tre vjeç.

Qëllimi ishte ridënimi i tij dhe, për një kohë më të gjatë. Ndonëse kjo kuptohej lehtë, Gumeni nuk hezitoi të shprehë në hetuesi haptas mendimet e tij kundër pushtetit komunist. “[…] Dhe mbas vitit 1960 kam vazhduar të shkruaj vjersha me përmbajtje armiqësore, por në ç`muaj e vit egzakt nuk më kujtohet. Di se kam shkruajtur në mënyrë sistematike deri në vitin 1967 kohë në të cilën tentova të arratisem dhe u kapa […] Që të shkruaja vjersha me përmbajtje të tillë armiqësore më shtyti urrejtja që ushqeja kundër Pushtetit Popullor mbasi këtu nuk kisha liri që të pasqyroja mendimet ashtu sikundër unë i ndjeja, gjithashtu s’kishte liri fjale e veprimi […]“- deklaroi Dauti në gjyq. Kësaj here, nga Komiteti i Partisë së rrethit Tepelenë kërkohet dënimi i tij me vdekje, pasi 25 vjet burg, nuk ishte mjaftueshëm “për kriminelin Daut Gumeni”.

Pas shpalljes së vendimit Dauti dërgohet në burgun e Burrelit, ose repartin 321 – siç quhej asokohe. Në një gjykim të thjeshtë dhe nisur nga koha e gjatë e dënimit, ish-Sigurimi i Shtetit nuk kishte pse të interesohej më për “armikun” Gumeni. Ai tashmë ndodhej i izoluar, madje në burgun më famëkeq – ku njeriu ndihej si në fund të një pusi, i privuar jo vetëm nga liria por edhe nga ajri, dielli, drita, madje siç shprehet edhe vetë Dauti “ku të merrte malli të të lagte edhe shiu dhe që mund ta krahasosh pa frikë me rrethin e fundit të Ferrit të Dantes”. Sigurisht që, edhe në burgjet e tjera, jeta ishte boll e vështirë. Dauti e provoi edhe punën në Spaç, ku mëse njëherë e pa vdekjen me sy gjatë aksidenteve që shkaktoheshin si pasojë e kushteve të vështira të punës, por asgjë nuk mund të krahasohej me burgun e Burrelit.

Sikur të mos mjaftonin gjithë këto çka u rreshtuan më sipër, më 19.02.1974 në Degën e Punëve të Brendshme të Burrelit merret vendimi “Mbi marrjen në përpunim paraprak të Daut Gumenit”, meqenëse ekzistonin dëshmi se, Dauti kryente veprimtari armiqësore në burg.

Sipas këtij vendimi, punëtori operativ vendosi të punonte me detyra konkrete “për vërtetimin, dokumentimin dhe ndërprerjen e veprimtarisë armiqësore për tendencën e organizimit brenda në burg të Dautit”. Sipas procedurave standarde të ish-Sigurimit të Shtetit, menjëherë pas marrjes së këtij vendimi u hartua plani i masave agjenturalo-operative në drejtim të përpunimit paraprak të Dautit: “[…] 1. Me qenë se agjenti «Radohima» ka dhënë në drejtim të Daut Gumenit t’i jepet detyrë konkrete për ta drejtuar më me objektiv për të mësuar rreth aktivitetit armiqësor të tijë, kjo duke e futur në ushqim special qëllimisht për të fituar besimin dhe më vonë për t’u futur në biseda për të mësuar rreth aktivitetit armiqësor të tijë. Kryen P. Op.(shkurtimi për punëtorin operativ- shënimi im) në prill 1974. (Sipas të dhënës dt. 16/9/1973).

Të drejtohet B.P «Strugara» (B.P është shkurtimi për bashkëpunëtor) i cili ka dhënë në drejtim të Dautit edhe herë të tjera dhe mbi bazën e të dhënës dt. 10/1/1974 të hartohen detyra konkrete me qëllim për ta drejtuar te Dauti; Maj 74. Kryen P.Op.(emri i punëtorit operativ – shënimi im). Duke u nisur nga besimi që ka Dauti tek ndonjë grup shokësh dhe në besimin që ay mund të ketë tek agjentura që të studjojë se sa besim ka ndaj saj dhe ndaj rrethit shoqëror dhe mbi këtë bazë të porositet agjentura që detyrat tona t’i konsumoi me objektin me qëllim që të mund të krijojë mundësitë e sigurimit të ndonjë proçes kallzimi. Kryen P. Op. (emri i punëtorit operativi – shënimi im) deri në prill 1974. Me qenë se Dautit i vijnë për takim të afërmit e tijë, nga ana jonë të merren masat për përgjimin e bisedave me T.O. (teknikë operative, regjistrim bisede – shënimi im). Kryen P. OP. (emri i punëtorit operativ – shënimi im), detyrë e vazhdueshme. Të drejtojmë agjentin «Guximtari» tek Dauti për të mësuar aktivitetin armiqësor të tijë. Kjo në fillim duke u afruar në biseda shoqërore për të krijuar konsideratën dhe pasi të arrihet kjo të hartohen detyra konkrete për ta drejtuar ndaj Dautit në maj 1974. Të kontrollohet e gjithë korrespondenca e tijë dhe sidomos ajo me vllajn e tijë në kampin e Spaçit.”

Qëllimi i gjithë këtyre plan masave është i qartë, duhej të krijoheshin mundësitë e një procesi tjetër kallëzimi, vetëm pak vite nga ridënimi i tij. Mesa duket, kësaj radhe dënimi duhej të ishte kapital, me vdekje, sepse Dauti tashmë ishte dënuar me 25 vjet heqje lirie që ishte edhe maksimumi i dënimit – niveli tjetër i dënimit ishte vdekja!

Më 17.08.1974 në Degën e Punëve të Brendshme të Burrelit merret vendimi se “duke u nisur nga qëndrimi armiqësor i tijë (Gumenit) gjatë kohës së vuajtjes së dënimit si edhe nga përbërja e tij familjare që e detyron të jetë i tillë, armik kundër vendit dhe Partisë sonë, po ashtu edhe për të mundur me zbulue e goditur veprimtarinë e tij armiqësore të këtij objekti, vendosën që Daut Gumeni të merret në përpunim aktiv 2/A dhe të punohet për dokumentimin e aktivitetit të tij të formës së agjitacionit dhe propagandës”. Kësisoj ndonëse i privuar nga liria, ai filloi të mbahej nën mbikëqyrje nga ndonjë «Stugarë», «Dardhë», «Radohimë» dhe «Guximtar», të cilët vinin nga radhët e bashkëvuajtësve të tij të burgut.

Në një vijë-sjelljeje për agjentin «Radohima» në drejtim të Daut Gumenit, datë 16.08.1974, me qëllim që të vërtetoheshin materiale në ngarkim të tij që bënin fjalë për veprimtari armiqësore, Sigurimi bën përpjekje për ta shtruar Gumenin në Infermieri. Nëse ai nuk do ta bënte vetë kërkesën për këtë trajtim mjekësor, duhej të organizohej shtrimi i tij. Në infermieri do të kryhej përgjimi me teknikë operative dhe sigurisht që provokimi do të bëhej nga «Radohima». Që biseda të ishte më e natyrshme, së bashku me Gumenin do të shtrohej edhe një i burgosur tjetër, që ishte po ashtu në përpunim paraprak. Që të arrihej qëllimi, punëtori operativ udhëzonte: “[…] B.P të mundohet që të bisedojë një herë me njërin dhe një herë me tjetrin dhe pastaj të mundohet t’i bashkojë por gjithnjë të bisedojë biseda të karakterit të zakonshëm dhe vetëm kur të arrijë t’i bashkojë të dy në infermjeri ose ajrim, atëherë B.P «Radohima» tu thotë se me thënë të drejtën po mërzitemi mjaft sepse burg po bëjmë boll, për të shtrënguar na shtrëngojnë, çdo ditë po vendosin rregulla e më të forta dhe kjo është vënë re që vjet, dënime po bëjnë etj. P. Sh. masat që kanë marrë kundër liberalizimit e lufta që po bëjnë këta kundër pikëpamjeve kapitalisto-revizioniste a nuk janë masa të forta? […]”

Në vazhdim, instruktimi i bashkëpunëtorit merr ngjyra edhe më të forta dhe arrin kulmin kur bashkëpunëtori në fund të provokimit duhej të theksonte se “ju e dini se me të biseduar një fjalë dhe shpejt e shpejt shkojnë në komandë dhe dalin dëshmitar e të dënojnë, prandaj unë vetëm kur kam të qartë se me kë kam të bëj bisedoj po nuk flas”.

I vetëdijshëm për rrezikun që i kanosej, por edhe i mësuar tashmë me provokimet dhe mënyrën e funksionimit të Sigurimit të Shtetit, Dauti tregohej i kujdesshëm, çka e thekson edhe punëtori operativ se “[…] Dauti nuk është ankuar për ndonjë sëmundje dhe as (ka kërkuar – shën. im) të hyjë në ushqim special me qëllim për të dëgjuar me T.O por duhet thënë se Dauti është shumë konsiprativ e nuk para flet por i zgjedh njerëzit”. Edhe dy bashkëpunëtorë të tjerë të Sigurimit “Shtogu” dhe “Guximtari” u angazhuan për të mbledhur informacione kundër tij.

Pas një survejimi intensiv, duke sajuar edhe skenarë –siç u përshkrua edhe më sipër, më 1 korrik 1977 kryetari i Degës së Punëve të Brendshme Burrel miraton një plan të fundit masash agjenturalo-operative në drejtim të objektit të përpunimit Daut Gumeni, i gërshetuar me një plan kombinacioni për përgjim me T.O të bashkëpunëtorit «Dardha» me Gumenin. «Dardha» ishte bashkëpunëtori që kishte dhënë informacionet më të shumta për Gumenin qysh prej tetorit 1974.

Ndër të tjera, në dokumentshkruhet:“Për tëkonkluduar mbi qëndrimin e tij aktual dhe veprimtarinë e tij armiqësore, mendojmë të marren këto masa agjenturalo-operative:

Të bëjmë kombinacion për dëgjim me T.O. të objektit me b.p. «Dardha»,pasi këtij t’i kemi dhënë vijë sjellje të studjuar, me qëllim që nëpërmjet saj të dalin në pah të dhëna për të cilat bën fjalë “Dardha”[…] Të bëjmë kalimin në dhomën 5/3 të objektit, ku mund ta kontrollojmë më mire, pasi kemi 2 bashkëpunëtorë dhe një të dënuar që na sinjalizojnë për çdo bisedë që bëhet. […] Në dhomën ku aktualisht ndodhet objekti (Dauti) janë edhe të dënuarit (emër, mbiemër – shën. im), i cili sinjalizon për çdo bisedë që bëhet me karakter armiqësor dhe (emër,mbiemër – shën. im), nga i cili mund të marrim proces-kallëzime. Do merret kontakt me këta të dy dhe krahas të tjerëve do pyeten dhe për qëndrimin e Daut Gumenit dhe në rast se zhvillon propogandë, do ju merret proces-kallëzim […].

Sigurisht që rasti i bashkëpunimit të të burgosurve me Sigurimin ka qenë një fenomen i përhapur. Por, duhet thënë që kjo bëhej edhe “për ndonjë tas supë më shumë” – siç e thotë edhe vetë Dauti, buzë e sy qeshur, ndonëse bëhet fjalë për periudhën më të vështirë të jetës së tij.

Siç lexohet, Sigurimi kishte ngritur një rrjet shumë efikas për të mbajtur nën mbikëqyrje e kontroll të rreptë të burgosurit – siç e ilustron më së miri rasti i z. Gumeni. Përgjimi, spiunimi nga të burgosur të tjerë që bashkëpunonin me Sigurimin, madje të ndarë edhe në kategori, ku ndonjë syresh ishte i gatshëm të bënte hapur edhe proces-kallëzime, ishin format që, gërshetuar edhe me tortura të tjera si rrahja, futja në qeli të plevitosura gjatë dimrit pa tesha e këmbëzbathur, mungesa e ushqimit etj., ishin metodat që përdoreshin ndaj të burgosurve, sidomos ndaj tyre që konsideroheshin si më të rrezikshmit dhe që nuk duhej ta shikonin më kurrë dritën e diellit.

Pas mëse 23 vitesh burgim, më7 gusht 1990, Daut Gumeni u lirua nga burgu. Ndonëse regjimi ishte duke dhënë shpirt, më 30 gusht 1990 punëtori operativ shënoi në kartelën e tij të ndjekjes se “(Dauti) u muar si kontigjent, për rrezikshmëri të theksuar, se ka qenë 20 vjet në burg” [në fakt 23 vjet – shënimi im].

***

Daut Gumeni është ndër rastet më të spikatur të qëndresës ndaj regjimit komunist. Këtë e ilustron më së miri jeta e tij, e dokumentuar në këto dosje. Kur bisedon me të për burgun, të vështron ngultas me sytë e mëdhenj pas xhamave të syzeve dhe kur kujton ndonjë shok të burgut që nuk jeton më, nënqesh hidhur me cepin e buzës. Ngjarjet që ai tregon tëvënënë mendime dhe vetvetiu pyet veten: Si do të kisha vepruar vallë në vend të tij? Do të kisha qëndruar si Dauti, apo do tëkisha rënë pre e një tasi supe më shumë?

Duke e vlerësuar nga rehatia e sotme, pragmatizmi modern por edhe rrjedha e ngjarjeve, do të ishte më e arsyeshme të zgjidhje tasin e supës atëherë dhe, dëmshpërblimin si ish-i dënuar politik sot. Disa syresh që e spiunonin Dautin në burg kanë marrë pesë apo gjashtë këste dëmshpërblimi. Ndërsa Dauti nuk shijoi dot as ushqimin special në burg atëherë dhe,deri më sot, nuk ka marrë asnjë kacidhe nga dëmshpërblimi i merituar. Mesa duket njeriu i drejtë, parimor dhe i pakomprometuar nuk është i dëshiruar në modelin e demokracisë shqiptare.