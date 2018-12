DOSSIER / Pse nuk funksionoi këshilla e gurusë së madh Shatra-patra për Dhamianin

TIRANË / KALKUTA – Që kur mori vesh se do të bëhej ministër i rëndësishëm, në verën e largët të vitit të largët 2013, Dhamiani kërkoi një këshillë nga India akoma më e largët.

Dhe këshilla i erdhi: “Rama-rama pikturama”. Që në indiançen e lashtë përkthehet “guri-guri bëhet muri”.

Kështu i tha guruja i madh indian Shatra-patra Mashtra, duke e këshilluar që për të fuqizuar buxhetin e rrënuar, të mblidhte qindarkat e energjisë së vjedhur dhe të shpërdoruar.

“Thuaj shefit tënd pikturist, le të futen edhe njerëz në burg, le të vdesë edhe ndonjëri, se në panoramën e madhe të gjërave, në kanavacën gjigande të punëve publike kjo s’prish asnjë punë,” i kishte thënë guruja Shatram-patram të shoqes së Dhamianit, që ky i fundit e kishte dërguar si misionare.

Dhe ashtu u bë. Dhamiani dhe gjithë qeveria u vunë pas kërkimit të qindarkave, që i nxorrën nga fundi i dheut: Te dritat, te tarifat, te gjobat…

Madje kryeministri Pikturama i pat thënë: “Po dolëm mirë nga kjo këshillë, çfarë qindarkash do teprojnë nga negociimi me CEZ-in çek, t’i kam falur, dgjon o!”

Në fakt, Dhamiani që i vogël e kishte patur fiksim të mësojë pak çekisht, ndaj e mori seriozisht paktin me shefin: Çdo plakë që ndërronte jetë në errësirë, çdo kryefamiljar i burgosur për mospagesë dritash, e afronin më shumë drejt Pragës, këtij qyteti të paguar… pardon, të bekuar.

Mirëpo… Hhhm ndodhi diçka. U fiksua pas qindarkave i ziu. Aq shumë sa kur shikonte tufa milionash, mundësisht në valutë, i shtynte me këmbë, i mënjanonte me neveri. Parimi i tij ishte vetëm “Rama-rama pikturama”.

Kështu ndodhi me një tender 18 milionë euro ku oferta më e mirë figuronte ajo e Mandit të Nishtullës. U fitua me letra, nga ato që çdo bakall serioz do vriste veten nga turpi, po do ti që Dhamianit nuk i ra në sy fare??!

Po ashtu, dhe një tender tjetër me 12 milionë euro, ku fitues figuronte Ermali i NSHRRAK-ut dhe noter në Amerikë ishte Demi i Ulur. Edhe ky iu duk krejt normal.

Tendera të tjerë ku fitues figuronin indianë të Amerikës si Keci i Çmendur, Dreri Akrobat, Arushi Fotograf, praapë hiç Dhamiani.

I sikletosur sa më s’ka i tha botës se tenderat nuk i bënte ai, se komisioni i tenderave ishte treguar sylesh… Ama nga brenda ziente. I tha të shoqes: “Thuaji gurusë, a e shikon ku na çoi formula e tij, Rama-rama-pikturama?”

Pas pak minutash, ajo iu përgjigj: “Fola me gurunë e madh. Ai do vijë vetë në Tiranë, të flisni nga afër, se ndoshta nga largësia e madhe s’jemi marrë vesh. Do dal ta pres unë, por më duhen 14 mijë euro për të blerë një fustan të hajrit!”

Shënim: Gojët e Liga është rubrikë satirike anti-tender, pro qindarkave