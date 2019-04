DPT: Dëmi i konstatuar si rezultat i evazionit 16.1 mld lekë

Gjatë vitit 2018, buxhetit të shtetit i është shkaktuar një dëm i konsiderueshëm si rezultat i krijimit të skemave mashtruese. Në raportin vjetor të Tatimeve, rezulton se rastet e konstatuara kapin vlerën e 16.1 mld lekëve. Nga ana tjetër dhe detyrimet që shteti ka ndaj biznesit ka shënuar një rritje duke shkuar në 107.7 miliardë lekë.

Sipas raportit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, dëmi më i madh është konstatuar nga fshehja e të ardhurave me një shumë prej 6,5 mld lekë e ndjekur nga mospagesa e taksave me 5.4 mld dhe krijimi i skemave abuzive me rimbursimin e TVSH-së.

Drejtoria e Hetimit Tatimor ka referuar në prokurori 308 çështje, ku Tirana mban pjesën më të lartë të rasteve.

Në raportin e Drejtorisë së Tatimeve theksohet ndër të tjera se në zbulimin e skemave mashtruese kanë luajtur rol edhe denoncimet e qytetarëve, nga të cilat 30% kanë rezultuar të sakta.

Nga ana tjetër dhe detyrimet që shteti ka ndaj bizneseve vazhdon të mbetet i lartë. Shifra sipas raportit shkon në 107.7 mld, me një rritje prej rreth 12 miliardë lekë.

Në stokun e borxhit të ndarë sipas llojit të tatimit, TVSH zë peshën më të madhe me 37%, e ndjekur nga Tatim Fitimi me 28%, Sigurimet Shoqërore & Shëndetësore me 13% dhe TAP me 1%.

