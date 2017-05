“Drejt 18 qershorit pa PD, Shqipërinë nuk e merrni dot peng”

Kryeministri Edi Rama ka bërë të qartë se në orët e fundit që kanë mbetur nga afati i lënë për të arritur në një marrëveshje me PD, nuk ka më asnjë shpresë dhe se mazhoranca niset nesër drejt 18 qershorit pa këtë parti.

Fija e shpresës së PD do të kthehet në rrugën e arsyes, të zhbllokojë vettingun, të miratojë kodin zgjedhor dhe të ketë zv.kryeministrin dhe 4 zv.ministra, është një fije shprese e padukshme – tha Rama.

Sipas tij, kjo tregon është dëshmi përfundimtare se zgjedhjet e 18 qershorit, do të mbahen pa PD-në.

“Shqiptarët në atdhe që jeni të interesuar sesi shkojnë punët në vend por edhe ju të dashur shikues që mund ta ndiqni këtë nga mediat e tjerat.

Sot është dita e fundit e një procesi që na çon drejt 18 qershorit.

PD e cila lindi 27 vjet më parë si aspirim dhe sot për fat të keq është kthyer në një bunker plastami. Ju e dini se sot do të zhvilloheshin zgjedhjet për bashkinë e Kavajës. Ne u tërhoqëm për të shmangur derdhjet në rrugët e Kavajës të përsheshit të gatuar nga PD. I kemi propozuar PD-së një mekanizëm të ri institucional që i jep asaj si asnjëhërë tjetër mundësin për të monitoruar procesin zgjedhor. Opozita nuk ka pasur mundësinë si asnjëhrë më parë një rast të tillë.

Me sytë dhe veshët brenda në administratën shtetërore… opozita nuk ka qenë kurrë në 27 vjet pluralizëm, por sot mund të jetë. Por deri tani, PD nuk ka dashur të dëgjojë dhe mesa duket në pak orët e mbetura për të dëgjuar dhe për të punuar me ne, zorr se do të dëgjojë dhe të bëjë detyrën e saj. Fatkeqësisht kohën e fituar nga ne përmes tërheqjes nga Kavaja, PD nuk e shfrytëzoi për të mbyllur laboratorin që ka ngritur në bulevard.

E humbi këtë kohë në mënyrën më abuzive duke festuar një fitore imagjinare në bunkerin e kyçur nga frika e drejtësisë. Fija e shpresës se PD do të kthehet në rrugën e arsyes… është një fije shprese tanimë e padukshme.

As qeverinë nuk au japim dot në tavolinë për ti marrë me të mirë që të mos hedhin në erë PD-në… as shqiptarët nuk i lëmë në mëshirën e një lufte qorre për pushtet, për të zgjedhur sovranin që ata duan për 4 vitet e ardhshme. Qeveria është vullnet i opozitës dhe jo diçka për tu marrë peng përmes shantazhit dhe dhunës.

Në mos ndodhtë mrekullia, ne nesër do të nisi rrugën drejt 18 qershorit.

PD duhet të kuptojë se nuk do ta marrë kurrë peng Shqipërinë. Drejtësinë e re dhe rrugën tonë për Shqipërinë që duam, duke filluar nga zbatimi i vettingut, PD nuk e bllokon dot më përtej 18 qershorit.”-tha Rama.