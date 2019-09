Drejtori i ‘Antikomunizmit’: Duan të më vrasin, më ka ardhur një kërcënim i ri me vdekje

Kreu i Institutit për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, Agron Tufa thotë se po e kërcënojnë me vdekje.

Lajmin e bën me dije vetë drejtori përmes një postimi në rrjetet sociale.

“Në adresën e avokatit tim, shumë të nderuarit z. Kujtim Cakrani, është dërguar një kërcënim anonim për të, për mua dhe për Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit”, shkruan Tufa.

Vini re gjuhën e vjetër të urrejtjes, të trashëguar, me sa duket, nga baballarët e tyre.

Ju ballista e fashista, qe sot beheni avoketer dhe kerkoni te mbroni sojin tuaj qe nxin luften e hedh balte deshmoreve, jeni ata te djeshmit, qe duheshit vrare te mos mbinit ju e qe keni mar zemer sot. U genjen mendja per kete se skeni krahe. Ska avokat ne bote te fshije gjakun e tyre, dhe te mbroj ate institut kriminel me Agron Tufe e te tere se ju jeni me te poshter se armiqte qe mbroni. Po heronjte kan bere luften dhemb per dhemb, dhe Mhmet Shehun se fshine dot si emer dhe ata qe ishin me te medhenj se ai, do e fshini ju lepuj. Ai beri gabim me 70 vete qe thoni se ka vrare, sepse duhet tu kish vrare te tereve. Po me keto keni shkelur kete here ne derras te kalbur dhe ne qe jemi gjaku i tyre i pa thare nuk falim me. Ku keni qene fshehur qe kerkoni te kafshoni si qener, po dhe qente vriteshin neper kazane. Keshtu si qente do tu gjej dhe ju me kete qe po kerkoni ndaj atyre qe ben luften se bet hak. Kete popull e keta heronj qe doni te hiqni lavdine e tyre me ca rreshta gjykate te korruptuar, e kemi mbrojtur ne po me gjak per vite te tera dhe ju duke na quajtur sot kriminel betoheni se do te na kapni ku te jete. E dini sa esht ky popull qe e kemi me vete dhe betohet per gjakun e deshmorve karshi juve ndyresira qe doni te mbroni ata qe ndyne deshmoret dhe historine. Po kete tani do ta merrni vesh mire, si i gjeti te paret tuaj se e keni bere hak me gjith ata qe hedhin balt deshmoreve dhe ju i doni te hiqni emrat e heronjve dhe luften qe ben dhe fituan me ju te felliqur. Ju dhe familjet tuaj balliste e fashiste nuk do keni vend me tek ne, se e shkruat vete fundin tuaj. Si dolet avash nga llumi, si pa kuptuar, ashtu do tju heqim dhe ne avash te medhenj e te vegjel, se ka qen gabim i madh qe per ju pati meshir. Te gjitheve gropa ju pret”.

Tufa akuzohet për abuzime dhe tejkalime me të drejtat që i jep ligji postit që mban, falsifikime të dokumentave me të cilat ka marrë postin dhe vjedhje të pronës intelektuale.

As Prokuroria, as Qeveria, as Kuvendi nuk kanë reaguar deri tani ndërkohë që dokumenta provues janë bërë publikë.

