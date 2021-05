Drejtori i Arkivave të Shtetit i bashkohet korit që kërkojnë uljen e vlerave të Luftës së Dytë Botërore: “Qemal Stafa nuk ka bërë akt heroik, është mit absurd”

Drejtori i Arkivave Shqiptare, Ardit Bido, ka qenë i ftuar në emisionin ‘Opinion’ ku ka komentuar vrasjen e Qemal Stafës, të ndodhur në 5 Maj të vitit 1942, datë e cila sot njihet si Dita e Dëshmorëve.

Bido tha se për Qemal Stafën është ngritur një mit që për të është absurd, pasi sipas tij ai nuk ka qenë hero.

Kreu i Arkivave tha se Qemal Stafa nuk pati përleshje me askënd, por u vra nga xhandarmëria.

“Miti i Qemal Stafës është një ndër mitet më absurde që kemi ne. Nuk kemi të bëjmë me një akt heroik siç mund të themi për Vasil Laçin që i doli para Mbretit të Italisë dhe donte ta vriste. Me rastin e Qemal Stafës nuk kemi të bëjmë as me ndonjë përleshje, por është vrarë nga xhandarmëria. Nuk kemi të bëjmë me një dyluftim ballor. Nuk kemi të bëjmë as me një akt që kemi të bëjmë me një akt heroik dhe patriotik”, tha drejtori i Arkivave.

Deklarata e tij përveç se e cekët dhe me mungesë të theksuar informacioni, është dhe një dëshmi tjetër e korit të sorrave që tentojnë të ulin vlerat e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, që ka nisur me përpjekjet për të hequr nga kalendari ditën e Çlirimit deri te rehabilitimi i shumë bashkëpunëtorëve të nazifashistëve, apo dhe heqja e emrit të stadiumit kombëtar emrin e Qemal Stafës.

e.r/dita