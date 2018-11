Drejtuesit e rinj të shërbimeve spitalore/ 54 kandidatët që kualifikohen për intervistën

Gara për zgjedhjen e drejtuesve të rinj të shërbimeve spitalore tashmë po shkon drejt fazës finale. Pas vlerësimit të dosjeve të paraqitura është zbardhur edhe lista e 54 kandidatëve që kualifikohen për të vijuar më tej garën.

Universiteti i Mjekësisë ka detajuar listën zyrtare të ekspertëve të shëndetit që janë kualifikuar për të vijuar fazën e intervistës, e cila do të zhvillohet në datat 26 dhe 27 nëntor sipas grafikut të përcaktuar për secilin kandidat dhe shërbim mjekësor, të cilën e gjeni të detajuar në vijim të shkrimit. Intervista do të jetë prezantim në formatin “Poëer Point Presentation ”, dhe do të zgjasë jo më shumë se 15 minuta. Vendi i kryerjes së intervistave do të jetë salla e mbledhjeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.

Sipas kushteve të përcaktuara në rregulloren e konkurrimit, kandidatët do të paraqiten ditën e përcaktuar për të kryer intervistën me komisionin, e cila ka për qëllim prezantimin e projektit të kandidatit për zhvillimin dhe drejtimin e shërbimit. Projekti duhet të paraqesë të dhëna dhe produkte konkrete të matshme, të cilat do të shërbejnë më pas si bazë për vlerësimin e punës së drejtuesit të ardhshëm të shërbimit që i ka paraqitur ato.

Komisioni i ekspertëve do të vlerësojë projektin e paraqitur, ndërkohë që angazhimet e paraqitura nga kandidati në projekt do të bëhen pjesë e kontratës që kandidati lidh nëse ai shpallet fitues me strukturën shëndetësore universitare që do të drejtojë.

Kandidati fitues lidh kontratë punësimi trepalëshe me drejtuesin e strukturës shëndetësore universitare, pjesë e së cilës është shërbimi përkatës, dhe me drejtuesin e IAL-së përkatëse. Mospërmbushja e detyrimeve kontraktore që lidhen me funksionimin e strukturës shëndetësore universitare përbën shkak për prishjen e kontratës trepalësh. Vlerësimi i punës së drejtuesit të shërbimit bëhet përmes vlerësimit të treguesve të performancës si dhe në bazë të detyrimeve kontraktore sipas parashikimeve në kontratën përkatëse të lidhur në momentin e marrjes së detyrës.

Vlerësimi i punës është vjetor dhe kryhet nga drejtori i strukturës shëndetësore universitare ku shërbimi në fjalë bën pjesë. Drejtuesi i shërbimit shëndetësor universitar mund të pezullohet dhe të shkarkohet nga detyra sipas Kodit të Punës apo për arsye të tjera të parashikuara me ligj. Pezullimi dhe propozimi për shkarkim mund të bëhen nga titullari i strukturës shëndetësore universitare.

Shkarkimi bëhet nga ministri i Shëndetësisë dhe ministri i Arsimit dhe Sportit, me urdhër të përbashkët. Në rast ndërprerjeje të parakohshme të mandatit të drejtuesit të shërbimit shëndetësor universitar, me propozim të drejtorit të institucionit mjekësor dhe rektorit të Universitetit të Mjekësisë, ministri i Shëndetësisë dhe ministri i Arsimit dhe Sportit, me shkresë të përbashkët, komandojnë në këtë detyrë një nga pjesëtarët e stafit akademik me kohë të plotë të shërbimit shëndetësor universitar përkatës.

Në këtë rast, brenda 6 muajve, duhet të organizohet procesi i përzgjedhjes së drejtuesit të ri të shërbimit, mandati i të cilit përfundon në të njëjtën kohë me atë të drejtuesve të tjerë të shërbimeve shëndetësore universitare të institucionit mjekësor.

Kandidatët që do të paraqiten për fazën e intervistës datë 26.11.2018 (e Hënë)

Shërbimi i Hematologjisë

Arben Ivanaj

Arjan Pushi

Shërbimi i Gastrohepatologjisë

Bledar Kraja

Skerdi Prifti

Adriana Babameto

Shërbimi i Hipertonisë dhe Mjekësisë Interne

Mihal Tase

Shërbimi i Nefrologjisë dhe Hemodializës

Myftar Barbullushi

Ariana Strakosha

Shërbimi i Endokrinologjisë

Agron Ylli

Florian Toti

Shërbimi i Alergologjisë

Etleva Qirko Loloci

Shërbimi i Reumatologjisë

Teuta Backa (Çiço)

Shërbimi i Laboratorit Klinik Biokimik

Anyla Kasneci Bulo

Shërbimi i Laboratorit te Imunologjisë

Genc Sulcebe

Shërbimi i Laboratorit Mikrobiologjik

Gentian Kasmi

Andi Koraqi

Shërbimi i Laboratorit te Gjenetikës

Anila Laku Babameto

Shërbimi i Kardiologjisë Nr. 1

Artan Goda

Shërbimi i Kardiologjisë Nr. 2

Alban Dibra

Petrit Bara

Shërbimi i Kardiokirurgjisë

Ali Refatllari

Edvin Prifti

Shërbimi i Kirurgjisë Vaskulare

Sokol Xhepa

Edmond Nuellari

Shërbimi i Sëmundjeve Infektive

Najada Como

Arjan Harxhi

Shërbimi i Dermatologjisë

Ermira Vasili

Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme I

Etmont Çeliku

Kandidatët që do të paraqiten për Fazën e intervistës datë 27.11.2018

Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive III

Arben Beqiri

Arben Gjata

Shërbimi i Djegie Plastike

Gjergji Belba

Shërbimi i Onkologjisë

Silvana Celiku

Helidon Nina

Shërbimi i Anestezi – Reanimacion

Ilir Ohri

Shërbimi i Toksikologjisë Klinike

Zihni Sulaj

Shërbimi i ORL

Brikena Qirjazi

Besim Boçi

Shërbimi i Okulistikës

Ali Tonuzi

Pajtim Lutaj

Vilma Mema

Shërbimi i Urgjencës dhe Pediatrisë së Përgjithshme

Numila Kuneshka

Shërbimi i Pediatrisë Infektive

Gjeorgjina Kuli Lito

Shërbimi i Pediatrisë së Specialiteteve I

Luljeta Serbo Kote

Shërbimi i Pediatrisë së Specialiteteve II

Aida Bushati

Paskal Cullufe

Shërbimi i Reanimacionit Pediatrik

Elmira Kola

Shërbimi i Onkohematologjisë Pediatrike

Anila Godo

Shërbimi i Nefrologjisë dhe Dializës

Rezar Xhepa

Shërbimi i Neurokirurgjisë

Mentor Petrela

Shërbimi i Neurologjisë

Jera Kruja

Shërbimi i Psikiatrisë

Ariel Çomo

Shërbimi i Laboratorit të Anatomisë Patologjike

Majlinda Ikonomi (Buba)

Leart Bërdica

Shërbimi i Imazherisë dhe Mjekësisë Nukleare

Durim Çela

DITA