Dreka sekrete / Pse u rimblodh “klani i Olldashit”

Bazuar në Kodin Zgjedhor, subjektet politike do të duhet të regjistrojnë në KQZ para datës 5 maj 2017, listat shumemërore të kandidatëve që do të caktojnë partitë politike për të kandiduar në zgjedhjet parlamentare. Por hartimi i listave të kandidatëve nga kryetari i partisë, do të jetë edhe një mënyrë për të pastruar partinë nga të padëshiruarit.

Për këtë duket se brenda grupit parlamentar të PD-së kanë filluar që të kristalizohen dhe më tej dallimet ndërmjet atyre që ndjekin vijën e Bashës dhe me shumë gjasë do të rikandidohen dhe atyre që njihen për kritikat ndaj liderhsipit të tij. Këta të fundit, mësohet se kanë filluar të kristalizojnë edhe një lëvizje brenda PD-së. Mësohet se mesditën e 13 janarit, në restorant ‘IL Tipico’ në Durrës drekuan së bashku pesë figura të Partisë Demokratike: Majlinda Bregu, Astrit Patozi, Genc Ruli, Ridvan Bode dhe Igli Cara. Ndonëse ishte një drekë fundjave krejt e zakonshme (pasi të pestë janë kolegë të vjetër me njëri-tjetrin), ekziston mundësia që takimi dhe pjesëmarrësit të mos ketë qenë dhe aq rutinë.

Takimi

Pjesëmarrësit në këtë takim njihen edhe si ish mbështetës të Sokol Olldashit, i cili kandidoi në 2013-n përballë Bashës për postin e Kryetarit të PD-së, por që nuk mundi të dalë fitues pasi nuk arriti të marrë “bekimin” e Berishës. Pas fitores, këta do të ishin të parët që do të sulmoheshin nga Basha. Deputetja Majlinda Bregu vitin e fundit ka sfiduar disa nga vendimet institucionale të PD-së. Si me votimin në reformën në drejtësi, po ashtu dhe me debatin e tensionuar në Bruksel me Aldo Bumçin. Gjithashtu, Patozi ka qenë shpesh në pozita kritike me lidershipin e Bashës, edhe pse ka qenë korrekt me qëndrimet institucionale, përtej kritikave që mund të ketë pasur. Ruli dhe Cara njihen gjithashtu si mbështetës të Olldashit dhe duken disi të mënjanuar nga lidershipi aktual i PD-së.

Ridvan Bode është ndoshta një ‘përjashtim nga rregulli’, pasi sot njësoj si dje, ka ditur të veprojë me shumë maturi mes rrymave duke qenë përherë i ekuilibruar. Dreka e pesë figurave të PD-së vjen në këto kontekste të lidhjes së tyre miqësore, identifikimit të pesë drekuesve si miq të Olldashit, ku secili ka valencë të veçantë sot në raport me lidershipin e PD-së.

Kundër bojkotit

“Garda e vjetër” njihet edhe si kundërshtuese e politikave të ndjekura nga Basha për të bojkotuar parlamentin si dhe për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Edhe në mbledhjen e së hënës, këta deputetë kanë kritikuar qëndrimet e marra para se ato të diskutoheshin formalisht edhe me anëtarët e grupit parlamentar. Mësohet se ata kanë shprehur dyshime për strategjitë e ndjekura nga Basha, që janë lënë përgjysmë, siç janë protestat apo braktisja e karrigeve në parlament.

Listat që do hartohen nga Basha

Nga Basha pritet që deputetët “rebelë” të mos përfshihen më në listat e kandidatëve për deputetë. Vetë Lulzim Basha ka folur pa dorashka duke i paralajmëruar. Kreu i PD-së, Lulzim Basha është shprehur se asnjë deputet i tij nuk e ka të sigurt rikandidimin në zgjedhjet parlamentare. “Nuk ka asnjë deputet të garantuar. Forumet do vendosin për të gjithë. Unë kam shprehur mendimin tim personal për zotin Berisha si lider historik i Partisë Demokratike që, sa më takon mua, sa herë të dëshirojë do ishte i mirëpritur, por vendimi për çdo rast është i forumeve të Partisë Demokratike”, është shprehur Basha. Deputetja Majlinda Bregu, e njohur si një nga kritiket e vazhdueshme të lidershipit të Bashës, duket se ka qenë e para që e ka kuptuar “kërcënimin” e tij. Deputetja e Partisë Demokratike, Majlinda Bregu do të shprehej në dhjetor se nga shtatori i vitit të ardhshëm mund të nisë të japë mësim në auditorë. “Në shtator mund të nis punë sërish në auditor. Unë e kam dashuruar gjithë kohën punën me studentët. Në momentin që mora vendimin për të vijuar full­time në televizion në atë kohë, në TVSH, i kisha të dyja propozimet dhe vendosa të punoja me kohë të plotë në fakultet”, do të deklaronte Bregu në News 24.

Situata post zgjedhore

Por një takim i tillë duket se lidhet edhe me perspektivën e tyre politike. Një rezultat negativ i Bashës në këto zgjedhje, do të forconte edhe më shumë zërat kritikë edhe në bazën e PD ndaj lidershipit të ri, i cili deri më tani nuk ka mundur të fitojë asnjë palë zgjedhje nga 3 që ka marrë pjesë, zgjedhjet e përgjithshme vendore, zgjedhjet e parakohshme në Dibër dhe në Kolonjë. Humbja e Bashës, mund të sjellë edhe një riorganizim të këtyre deputetëve të cilët kanë krijuar edhe një status në radhët e PD-së, kjo edhe falë posteve ministrore që kanë mbajtur për 8 vitet e qeverisë Berisha. Neni 35 pika 4 i Statutit të PD, parashikon që Kuvendi Kombëtar vendos për shkarkimin e kryetarit të partisë mbi bazën e një mocioni mosbesimi të miratuar nga më shumë se gjysma e anëtarëve të Këshillit Kombëtar. Po ashtu, Këshilli Kombëtar vendos shpërndarjen e Partisë ose bashkimin me një ose disa parti të tjera. Por, Selami ka kërkuar mbledhjen e Këshillit Kombëtar, i cili ka në kompetencë shkarkimin ose konrmimin e bashkëpunëtorëve të kryetarit. Gjithsesi, Lulzim Basha ka tashmë nën kontroll Këshillin Kombëtar. Pjesë e këtij forumi të lartë të PD janë bërë i gjithë rrethi i Bashës që ka pasur në Bashkinë e Tiranës.