Dritëhijet e Enver Hoxhës

Intervista/ Flet Prof. Xhelal Gjeçovi

(Vijon nga numri i kaluar)

– Profesor, në debatin e organizuar në “Dita”, një vend po aq të rëndësishëm e zuri dhe Enver Hoxha. Cili është vlerësimi juaj për këtë figurë?

– Është e vërtetë që për Enver Hoxhën ka patur dhe vazhdon të ketë diskutime e debate dhe kjo nuk duhet të na çuditë, pasi kështu ndodh zakonisht me figurat e këtyre përmasave. Noli thoshte se figurat historike kane tri periudha vlerësimi e rivlerësimi. Periudha e parë përfshin kryesisht kohën kur ata janë në pushtet, kur vlerësimi bëhet nën ndikimin e kësaj rrethane që nuk është e lehtë të shmanget, për rrjedhojë roli i tyre fetishizohet e glorifikohet, shpesh në trajta të bezdisshme, duke iu atribuar çdo gjë pozitive, çdo arritje në jetën shoqërore të vendit, duke injoruar e anashkaluar problemet e gabimet. Periudha e dytë, që nis menjëherë pas vdekjes ose rënies nga pushteti, karakterizohet nga një shpërthim i papërmbajtur i mllefeve të akumuluara, me ose pa të drejtë dhe synon të mohojë, të nxijë e të rrëzojë gjithçka pozitive në veprimtarinë e tyre. Një shkrimtar i njohur e ka quajtur këtë “periudhë të marrisë”. Kurse, prof. Rexhep Qosja shton se duke u shfaqur në trajta të tilla, ajo i bën dëm më shumë vendit se sa vetë figurës. Periudha e tretë është periudhë e mbretërisë së lirisë, po të përdor një shprehje të Hegelit, pasi je shkëputur nga çdo ndikim dhe ke dalë tek vetja. Ajo është periudhë e arsyes, e logjikës dhe vlerësimit të qetë e objektiv, mbështetur në dokumente e në logjikën e historisë, pasi je larguar e ke hequr dorë nga sajesat, nga thashethemet e nga manipulimi me dokumente.

– Ju doni të thoni se ky është kuti me të cilin duhet vlerësuar edhe Enveri?

– Pa dyshim. Kësaj skeme të Nolit, të njohur dhe në vendet e tjera, nuk i ka shpëtuar as ish mbreti Zog dhe as Enver Hoxha. Por, ndryshe nga vendet e tjera të qytetëruara, tek ne, dy të parat kanë zgjatur shumë dhe janë karakterizuar nga qëndrime të skajshme, njëra nga një eufori e pa vend e sigurisht e dëmshme, kurse tjetra nga një egërsi e paparë dhe e pakuptimtë, që ka tentuar të mbajë vendin të bllokuar e të mbërthyer në sherre pa fund. Ne sot ndodhemi në fazën kur dy të parat ushtrojnë ende ndikimin e tyre, në një masë apo në një tjetër, diku më shumë e diku më pak, duke mos i hapur rrugë periudhës së tretë, që ajo të vijë sa me pare, natyrshëm, me predispozicionin e vullnetin që të kapërcejë qëndrimet e skajshme, për të ardhur në një mendim e gjykim sa më objektiv, sa me afër realitetit, që çmon më së pari çdo gjë pozitive në jetën e veprimtarinë e figurave, por nuk i injoron e anashkalon dhe problemet apo gabimet, të cilat të analizuara me qetësi, kthehen në përfundime e në mësime, për shoqërinë, për të ardhmen.

– Pra ju mendoni se Enveri do të rivlerësohet dhe do të çmohet si figurë historike?

– Natyrisht. Nuk jam unë i pari që e pohoj këtë. Enver Hoxha, siç e theksova dhe më lart, pavarësisht problemeve apo dhe gabimeve, që lidhen dhe me kushtet e vështira në të dy periudhat, ku ai shfaqet si protagonist kryesor e sigurisht dhe me qëndrimin e gjatë në pushtet, është një figurë e madhe, një patriot e antifashist i vendosur, me qëndrime e shërbime të pamohueshme ndaj vendit e ndaj popullit të vet. Ai së bashku me bashkëpunëtorët e tij udhëhoqi Luftën Nacionalçlirimtare, të vetmen luftë të fituar përfundimisht nga shqiptarët.

Në qëndrimin ndaj luftës ka një vijë ndarjeje, në mes veteranëve të nderuar, të gjithë pjesëmarrësve në luftë dhe shumicës dërrmuese të popullit që e mbështeti luftën deri në fund, pa marrë parasysh vështirësitë e sakrificat që kërkoheshin dhe kolaboracionistëve e pasardhësve të tyre, nga ana tjetër. Në se ka një gjë që duhet t`i bashkonte shqiptarët pa dallim është pikërisht lufta. Mirëpo, për fat të keq, kjo nuk ka ndodhur as atëherë dhe as sot. Në fakt, një ndarje e tillë, ka ekzistuar dhe në vendet e tjera. Siç u nda bota qysh në fillim në dy kampe armike, ashtu u ndanë edhe ato. Por, në vendet e tjera, ajo tashmë është kapërcyer ose, më së paku është zbutur. Kurse tek ne, vazhdon dhe sot, e shoqëruar me mllefe, me inate e me sulme, pambarim e pakuptim, ndaj luftës e atyre që udhëhoqën luftën, sidomos ndaj Enver Hoxhës, tregues edhe ky i përmasave të kësaj figure. Pavarësisht nga mendimet e ndryshme që ka e do të ketë për të, si për çdo figurë të këtyre përmasave, Lufta që ai dhe bashkëpunëtoret e tij udhëhoqën është një faqe e ndritur e historisë kombëtare, njëra nga periudhat më heroike, pasi në përfundim të saj, vendi u çlirua dhe pavarësia e shkelur nga nazifashistët, u rivendos. E këtë fakt, nuk mund ta errësojë apo mohojë askush. Dhe Enver Hoxha, në funksionin e drejtuesit kryesor të PKSH, organizatore dhe udhëheqëse e Luftës, si dhe në atë të Komisarit Politik e më pas, në fazën përmbyllëse e vendimtare të luftës, dhe të Komandantit të Përgjithshëm të Ushtrisë Nacionalçlirimtare, ka rolin e vet, si numri një i luftës, që askush s`mund ta vërë në dyshim. Ai dhe bashkëpunëtorët e tij kanë meritën historike në organizimin e në orientimin e luftës, në rreshtimin e saj në anën e duhur të historisë, përkrah aleatëve anglo-sovjeto-amerikanë, çka bëri të mundur dhe çuarjen e saj në fitoren historike të 29 nëntorit 1944. Lufta nuk ishte një lëvizje kaçake, por një luftë e organizuar mirë, në të gjithë komponentët, me një ushtri kompakte e moderne për kohën, me struktura e organizma drejtuese, në të gjitha hallkat e njësitë e saj, që treguan aftësi organizuese e luftarake, duke dalë fitues në ballafaqim me ushtritë okupatore e me forcat e Ballit e të Legalitetit, që iu bashkuan atyre. Nga lufta, Enver Hoxha dhe bashkëpunëtorët e tij, dolën me një kapital politik, të rëndësishëm, të merituar, të njohur e të vlerësuar dhe nga aleatët. Kontaktet me ta i bindën aleatët se, pavarësisht dallimeve ideologjike, ata ishin një grup udhëheqësish të rinj, të përkushtuar ndaj vendit të tyre, të vendosur e të angazhuar, deri në fund, në luftë për triumfin e kauzës së përbashkët, shkatërrimit të nazifashizmit, që rrezikonte ekzistencën e njerëzimit.

– Profesor, pa harruar luftën, sulmet kundër Enverit, më shumë se për luftën drejtohen ndaj sundimit të tij të gjatë, pra ndaj periudhës pas lufte, ndaj diktaturës, që siç thuhet ka qenë ndër më të egrat në vendet e Lindjes. Dhe Enverin nuk e ndan dot në dy periudha, apo jo?

– Po, është e vërtetë se duke mos qenë në gjendje të hedhin poshtë luftën e të mohojnë dhe rolin e tij në këtë ngjarje të madhe, kundërshtarët e luftës, i kanë përqendruar sulmet ndaj periudhës pas saj, tek diktatura siç u pëlqen ta cilësojnë, pa ditur se ç’është, ç’përfaqëson ajo, kur filloi të veprojë si e tillë. Që shteti që ndërtoi Enver Hoxha ishte diktaturë, këtë s’mund ta mohojë askush, e që në kuadër të saj u goditën, me dhe pa të drejtë jo pak njerëz, edhe kjo gjithashtu s’mund të mohohet. Por gjithsesi ky fenomen që nuk u shfaq vetëm tek ne, si çdo fenomen shoqëror, do trajtuar me kujdes, larg çdo politizimi e spekulimi, të paktën nga historianët e studiuesit, se politika është gjithnjë e prirur të bëjë të kundërtën. Përpjekjet për të errësuar e nxirë gjithçka, për të mohuar kështu një periudhë të tërë historike për shkakun e saj, janë një qasje e gabuar, që nuk i sjell dobi, as vendit dhe as atyre që s’pushojnë së shari e së mallkuari të kaluarën. Pesëdhjetë vjet histori, nuk mund të mohohen kaq lehtë, siç mendojnë disa, pasi në të është mishëruar lufta, puna dhe sakrificat e popullit, prandaj ai s’e pranon e s’pajtohet kurrë me një qasje të tillë. Këtë e tregoi, për ata që duan të marrin vesh, dhe sondazhi i publikuar para pak kohe nga OSBE, që nuk besoj se duhet akuzuar për nostalgji. Nëse ka grup shoqëror që ka të drejtë të shprehë gjithë dufin, mllefin dhe zemërimin ndaj diktaturës, janë të persekutuarit politikë, e këtu kam parasysh, jo bashkëpunëtorët e fashizmit dhe as të dënuarit për krime që dënohen kudo, në çdo kohë e në çdo vend, por ata që janë dënuar e persekutuar për mendimin dhe fjalën e lirë, siç ka qejf të përsërisë orë e çast Sali Berisha, që ky vend të kishte më shumë liri e më shumë demokraci, siç e kishin arritur me kohë vendet e tjera, pasi ata e vuajtën mbi kurriz peshën e diktaturës. E, megjithatë, siç kam theksuar dhe në raste të tjera, ata janë treguar mjaft të arsyeshëm e të përmbajtur, duke kuptuar kompleksitetin e kësaj periudhe, zhvillimet në kuadër të saj, por dhe pas saj, të cilat jo gjithnjë kanë qenë në përputhje me aspiratat e me dëshirat e tyre. E kjo ka patur rëndësi të madhe për stabilitetin e vendit. Për këtë aspekt të shtetit të asaj kohe mund të qëndrosh gjatë e të thuash çdo gjë. Por, si historian mendoj se, analiza e këtij fenomeni, si çdo fenomeni shoqëror, duhet të shkojë pak më tej, për ta parë e analizuar diktaturën, siç thuhet me vend e pa vend, pasi nuk kanë qenë më pak të egra diktaturat në vendet e tjera, në Lindje e në Perëndim, siç pretendohet nga disa këtu. Asnjë institucion ndërkombëtar që është marrë me këtë fenomen, nuk ka arritur në këtë përfundim dhe nuk e ka cilësuar si të tillë atë. Sidoqoftë ajo duhet trajtuar me qetësi, në raport me kohën, me kushtet e me problematikat që kishte vendi, e pa dyshim dhe me anët e tjera të saj, me qëllim që të largohemi sa të jetë e mundur nga pozita e njëanshme dhe t`i qasemi, siç duhet realitetit historik.

– A nuk tingëllon kjo si një apologji për diktaturën?

– Jo. Unë po arsyetoj dhe bëj një analizë si historian. Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, Shqipëria nuk pati ndonjë shans, ndonjë opsion tjetër qeverisjeje. Forcat kryesore të djathta, në gjirin e të cilave kishte padyshim dhe potenciale patriotike e demokratike, e për këtë arsye mendohej se do të ishin faktor për ndërtimin e rendit demokratik, dolën jashtë loje, jashtë skenës politike, për fajin e tyre, për shkak të rrugës që ndoqën, bashkëpunimit me okupatorët nazifashistë. Në përfundim të luftës, krerët e tyre u larguan nga vendi. Në rrethana të tilla e vetmja forcë e organizuar qeverisëse në vend mbeti Fronti Nacionalçlirimtar, ku PK kishte një rol e një peshë të konsiderueshme. Ndërkohë që edhe Evropa, në atë kohë, nuk ishte kjo që është sot. Në qeverisjet që u vendosën pas lufte, në Lindje e në Perëndim u vu re një prirje e përgjithshme, për të qeverisur me mjete e metoda autoritare, për të realizuar programet e partive, të dala fituese në luftë, pa pyetur për rezervat, paqartësitë apo dhe kundërshtitë e shtresave apo grupeve të tjera shoqërore. Dhe deri në vitet ‘60-të, ato u përballën me jo pak probleme në këtë fushë. Më pas, situata gradualisht nisi të ndryshojë. Mbështetur në rezultatet e prodhimit dhe nivelin e arritur të jetesës, vendet e hemisferës perëndimore nisën pa zhurmë një proces korrigjimi e riorganizimi, duke liruar vidat e mekanizmit të shtetit, në favor të lirisë së qytetarit, duke ndryshuar e demokratizuar organizmat funksionale vepruese, ligjet e praktikat, duke kufizuar dhunën e zgjeruar demokracinë, rrethin dhe konceptin e të drejtave të njeriut. Të gjitha këto çuan gradualisht, në krijimin e një klime afrimi të njerëzve e të klasave, të kapërcimit, mbi këtë bazë, të ndasive të kohës së luftës, të mllefeve e të armiqësive të ngritura e të justifikuara deri në një farë shkalle në vitet e saj, por jo tani që përpara ishin probleme e sfida të reja, për zgjidhjen e të cilave ishin të angazhuar edhe ata, që për një arsye apo një tjetër, nuk iu qasën luftës. Mirëpo, kjo nuk ndodhi në Lindje, nuk ndodhi as tek ne.

Në këtë sfond zhvillimesh kontradiktore, Shqipëria ka patur veçoritë e veta. Ajo trashëgoi nga e kaluara një prapambetje që sot është vështirë të imagjinohet. Kësaj iu shtuan dhe shkatërrimet e luftës. Çdo gjë qe shkatërruar, rrënuar e bllokuar. Kjo gjendje duhej zhbllokuar e duhej kapërcyer sa më shpejt që të ishte e mundur, me qëllim që vendi të futej sa më parë në rrjedhat e një jete normale. Mirëpo kjo nuk ishte e lehtë të arrihej. Pengesat e vështirësitë nuk ishin të vogla.

– Mirëpo në diktaturë janë bërë edhe krime të cilat i vishen Enver Hoxhës dhe regjimit të tij diktatorial?

– Po, janë bërë edhe krime. Reaksioni që humbi luftën ishte ende në këmbë; ai nisi të riorganizohej, të veprojë e të sabotojë kudo, me çdo mënyrë e me çdo mjet. Në këmbë ishte dhe reaksioni jashtë. Qarqet antishqiptare rreth kufijve, duke patur dhe mbështetjen e ndonjë fuqie aleate, nisën presionet, kërcënimet e provokimet pa mbarim, me kërkesën ultimative, rishikimin e kufijve të Shqipërisë, që do të thoshte aneksim të territoreve të tjera shqiptare. Ndryshimi që u bë në ‘90-n, e gjeti vendin me rreziqe të kapërcyera me kufij përfundimisht të stabilizuar, por dhe me pasuri jo të pakta, të krijuara për gjysmë shekulli. Por, në atë kohë nuk i kishe, asnjërën nga këto.

Përvoja historike tregon se në vendet e prapambetura, me halle, probleme e vështirësi të mëdha ndjehet nevoja për qeverisje të fortë, autoritare, që një hap e ndan nga diktatura. Në rrethana të tilla ajo shihet si vetmja rrugë për të përballuar situatat e problemet me të cilat ballafaqohet vendi. Edhe tek ne shteti që po ngrihej do të mbante vulën e situatës së vështirë, në të cilën ndodhej vendi menjëherë pas lufte; ai do të ishte padyshim produkt i saj, do të ndërtohej në përshtatje me të. Por të paktën në këtë periudhë një organizim i tillë i shtetit do të justifikohej e do të jepte frytet e veta. Me të do të përballohej veprimtaria e armiqve të brendshëm e të jashtëm e do të kryheshin transformimet e para ekonomiko-shoqërore, që stabilizuan situatën ekonomike e politike, duke ia ndryshuar krejtësisht pamjen vendit, duke krijuar kushtet për të ecur më tej, me zhvillimin e modernizimin e tij. Por, sa më shumë stabilizohej e përparonte vendi, aq më shumë rritej dhe presioni armiqësor nga brenda e nga jashtë. Disa zhvillime pas vdekjes se Stalinit, çuan në gjallërimin e elementëve e të tendencave antisocialiste. Pasojat e lëvizjeve të tyre, do të ndjeheshin dhe në Shqipëri. Ato ngjallën shpresa për realizimin e dëshirave dhe ambicieve të grupeve të ndryshme shoqërore, disa prej të cilëve kërkonin me të drejtë liberalizim të jetës; kurse të tjerë përmbysje të sistemit. Shteti, nga ana e tij, do t’i përgjigjej në mënyrë adekuate orvatjeve të tyre, duke goditur si njërën dhe tjetrën prirje, çdo shfaqje armiqësore, por dhe çdo përpjekje për liberalizim të jetës së vendit. Në rrethana të tilla ishte e vështirë të pritej liberalizim të sistemit dhe zbutje të luftës klasore, krijimin kështu të një klime më paqësore, që do të tejkalonte ndarjet e kohës së luftës. Përpjekje për ta arritur këtë nuk u bënë as në vitet 60-70, kur vendi njohu një zhvillim e stabilizim ekonomik dhe politik. Përçarja e provokuar nga hrushovianët në Lëvizjen Komuniste e në kampin socialist do të sillnin probleme, vështirësi e rreziqe të tjera për vendin, për pavarësinë e sovranitetin e tij. Gjithsesi, Enver Hoxha e bashkëpunëtorët e tij ia dolën të paktën që edhe në këtë përballje historike të imponuar të ruanin lirinë e pavarësinë e atdheut, e kërcënuar nga të kater anët e vendit, e krahas kësaj të siguronin ecjen përpara me ritmet e arrira në zhvillimin e ekonomisë e të sektorëve të tjerë jetikë të vendit. Por efektet e kësaj përballjeje të vështirë do të ndjeheshin në vazhdimësi në jetën shoqërore e në veprimtarinë e shtetit, i cili do të prirej gjithnjë e më shumë nga forcimi i organeve të diktaturës e nga zhvillimi i luftës klasore, qe konsideroheshin të domosdoshme për të siguruar stabilitetin e vendit dhe qëndrueshmërinë e sistemit. Kostoja e saj do të ndjehej në rënien drastike të nivelit të jetës së qytetarëve dhe në kufizimin e të drejtave te njeriut, për të cilën bota demokratike ishte tepër e ndjeshme. Në këto rrethana do të rritej presioni i jashtëm, sidomos në fushën e të drejtave të njeriut. Dhe ajo do të bëhej njëra nga drejtimet kryesore të propagandës së jashtme kundër rendit socialist, por dhe e përballjes së shtetit me të.

– Për ta mbyllur, profesor, si duhet trajtuar Enver Hoxha?

– Enver Hoxha, si çdo figurë historike, është produkt i kohës që jetoi e drejtoi këtë vend. Ai ka vendin e tij të merituar në histori dhe duhet trajtuar në lidhje me kushtet në të cilat ka vepruar, jo për të justifikuar problemet që kanë shoqëruar qeverisjen e tij, por për të qenë korrektë me të vërtetën, me realitetin. Shteti që ndërtoi Enver Hoxha, siç u tha, ishte diktaturë dhe në kuadër të saj, jo pak njerëz u ndoqën, u persekutuan e u dënuan. Ky aspekt i shtetit të asaj kohe do kuptuar e trajtuar si e tillë, në kontekstin historik të kohës, pa kërkesat e ngarkesat e sotme, sigurisht jo për t`i mbuluar apo justifikuar, por për të shmangur, sa të jetë e mundur politizimet e spekulimet. Enver Hoxha nuk mund të fshihet nga historia duke e sharë dhe përbaltur.

Nga ana tjetër, Enver Hoxha dhe periudha e tij nuk kanë vetëm këtë anë. Siç e theksova dhe në rastin e Ahmet Zogut, gjykimi mbi figurat, pra dhe Enver Hoxhën nuk mund të ndalet këtu. Ajo përfaqëson njërën anë të medaljes. Por ajo ka dhe anën tjetër, që është më e rëndësishme, dominuese, që nuk duhet anashkaluar. Askush nuk mund të mohojë se në kuadër të kësaj diktature, vendi njohu një ndryshim e një përparim jo të vogël, madje të pakrahasueshëm me paraluftën, me qeverisjet para saj, të cilat bënë të mundur që të kapërcehen shekujt e mesjetës e të sundimit otoman. Periudhat historike maten e krahasohen,si rregull me të shkuarën e jo me të sotmen, me kushtet e me kërkesat e sotme. Në periudhën e qeverisjes komuniste vendi dhe kombi shqiptar njohën një zhvillim, një kompaktësim e një emancipim të gjithanshëm ekonomik, shoqëror e kulturor, që s’e kish njohur e s’e kish parë kurrë më parë. Madje, nuk e teproj po të them se ky ndryshim e përparim u bë baza e formimit të gjeneratave të reja, me një qëndrim aktiv e vështrim kritik ndaj vetë realitetit në të cilin ata u formuan. Kjo do të bënte të mundur që pavarësisht përpjekjeve të regjimit për t’i mbajtur brenda një kuadri të caktuar e kufijve të caktuar, ata do të ndërgjegjësoheshin gradualisht dhe për nevojën e ndryshimit të realitetit, pra të sistemit, për zëvendësimin e tij me një rend shoqëror më të lartë, siç ishte ai pluralist, që do t’i hapte vendit një perspektivë të re për zhvillim demokratik. Nuk ishte e rastit që protagonistë të Lëvizjes së Dhjetorit ishin pikërisht studentët e pedagogët e tyre, nga familje të lidhura me luftën e me regjimin. Kjo është forca e ideve dhe e realitetit që përjetuan, që i beri ata të aftë për të menduar ndryshe, e në momentin e duhur dhe për të vepruar ndryshe, për të shpërthyer me forcën e shpirtit e të mendjes, duke çuar në përmbysjen e sistemit dhe vendosjen e rendit demokratik. Ky është një realitet e një përvojë me interes, qe do studiuar, që të nxirren mësimet e duhura, duke çmuar e jo denigruar të kaluarën, pasi asgjë nuk lind nga hiçi, nuk krijohet në boshllëk. Pikërisht në rendin socialist u krijuan premisat e duhura për të ngjitur shkallë të reja në udhëtimin e gjatë drejt progresit të pandalshëm, ku njëra periudhë i lë vendin tjetrës. Ato përfaqësojnë etapa historikisht të pashmangshme, shkallë të zhvillimit e të progresit, të ecjes së vendit përpara, me ato mundësi që ka patur. Etapa e sotme nuk ka lindur nga hiçi, është vazhdim i etapave të mëparshme. Ndryshimet e bëra në secilën etapë, në mënyrë të veçantë në periudhën socialiste, nuk duhen mohuar apo përçmuar, sepse në to është mishëruar mundi, djersa e sakrificat e popullit. Pamja e asaj kohe nuk është ajo që paraqet propaganda e qarqeve të caktuara jashtë, dhe as ajo që shihet në disa emisione televizive apo shkrime gazetash, ku ballistët e vjetër e të rinj, vihen në garë se kush të hedhë baltë më shumë ndaj të kaluarës. E kaluara dhe figurat e saj, përfshi dhe Enver Hoxhën duhen trajtuar me kujdes, me një sens realist e pozitiv, siç trajtohen në vendet e qytetëruara, për të ndarë siç thoshte Hegeli foshnjën nga uji i papastër, anët pozitive, që janë dominuese, nga ato negative. Është i njohur nga të gjithë postulati “t’i japim Cezarit atë që i takon, atë që ai meriton”. Sulmet pa mbarim ndaj së kaluarës e figurave të saj, nuk i bëjnë mirë vendit, krijojnë një imazh jo të mirë për të. Por, për fatin e mirë, deri tani kjo nuk ka ndodhur dhe as ka për të ndodhur, pasi populli brenda dhe opinioni objektiv jashtë, e dinë se kush i bën dhe përse bëhen sulmet ndaj historisë e figurave të saj. Kjo është arsyeja që ato nuk kanë pasur sukses, nuk kanë gjetur mbështetje, nuk kanë arritur të zenë vend e të lëkundin opinionet e shumicës së shqiptarëve dhe të forcave përparimtare jashtë, që vazhdojnë të çmojnë e të nderojnë historinë tonë, figurat e saj, veçanërisht ata që udhëhoqën luftën për çlirimin e atdheut.

Intervistoi Xhevdet Shehu