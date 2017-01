Dritëroi e ka mposhtur me kohë errësirën!

Xhevdet Shehu

Letra e vajzës së Dritëroit, Elonës, e publikuar dje në internet më preku shumë. Elona flet me një dashuri të pakufishme për babain e saj të shquar duke na njoftuar se ai po “lufton me errësirën”. E kuptoj thellësisht dashurinë dhe vuajtjen e vajzës për babain e saj të shtrenjtë. Është një dashuri tejet njerëzore. Kjo dashuri është virtyt në kohën e sotme të mbushur me lajme të përbindshme dhe kronika të zeza.

Më kujtohen në këto momente vargjet e Naim Frashërit te ‘Fjalët e qiririt”, të cilën Dritëroi e ka shumë për zemër dhe e ka cituar me kënaqësi me qindra herë para admiruesve të tij të shumë si dhe midis shokësh dhe miqsh:

“Kur më shihni se jam tretur,/ Mos pandehni se kam vdekur;/ jam i gjall’ e jam ndë jetë/ jam në dritët të vërtetë…”

Elona alarmohet pak më shumë se duhet. Ajo e di shumë mirë se Dritëroi e ka sfiduar vdekjen me kohë. E kam thënë edhe në një shkrim të para disa muajve se kur e mora njëherë në telefon kur ai pushonte në Pogradec me Sadijen, e pyeta për shëndetin:

“Normal jam, tha Dritëroi. Si kallamat. Fryn një erë e lehtë dhe përkulem, pastaj ngrihem përsëri…”

Dritëroi është ringritur shumë herë. Prandaj, Elona, unë e kuptoj merakun tënd, si bijë për babanë, por më shumë besoj te ringritja e Dritëroit. Besoj se ai do ta mposhtë errësirën për të cilën ti flet.

Vitin e kaluar ai na befasoi të gjithëve pasi theu rekordin duke botuar një vëllim me poezi të freskëta me rastin e 85 vjetorit të lindjes.

Po sa gjëra të tjera ka pa thënë Dritëroi? Shumë, shumë…

Unë e pi kafen thuajse përditë në klubin që mban emrin e tij. Dhe në vend të mirëmëngjesit me djalin e tij, Tanin, shkëmbejmë fjalë për shëndetin e Dritëroit. Ne, miqtë e tij, e dimë, e dimë këtë gjendje të Dritëroit. Sëmundjet janë njerëzore.

Por Dritëroi është ndryshe. Bashkë me miqtë që mblidhen aty, me Ymer Minxhozin, Moikom Zeqon, Xhevahir Spahiun, Luftar Pajën, Rifat Pogën, Mehmetin e Yllin, Lonin e Jorgon, Çimin e Borisin, bisedojmë si të ishte dhe Dritëroi bashkë me ne. E kemi marrë shpesh edhe në telefon dhe atij i bëhet qejfi shumë të komunikojë me miqtë.

Ne miqtë e tij kemi bindjen se Dritëroi do ta mposhtë errësirën, Elona!

Sepse ai e ka mposhtur me kohë errësirën!

PELEGRIN

Unë jam prej kohësh pelegrin

Udhëtar në vendin e shpresës së thyer,

Jam ndarë padashur nga karvani im

Mes shtigjeve nga vapa e shirat gërryer.

Kërkoj karvanin tim në rërë e në shpat

Karvanin që e ka ndërruar drejtimin me kohë,

Ndaj në udhe jam krejt i humbur, jam fillikat

Me shami të grisur lidhur në kokë.

Për ujë buza ime u bë zhur

Dhe syte më shpojnë nga shterrja e lotit

Më duhet të arrijë karvanin e tretur qëkur

Çapitur mes vapës, mes shiut e të fothtit.

Unë jam prej kohësh pelegrin

Shtegtar i karvanit të humbur

Dhe bart në kurriz një premtim

Të dhënë në hirin e gjyshërve të mundur.