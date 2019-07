Duart akullore të Vangjush Dakos

Nga Bedri Islami

Si u bë e ditur dhe si ishte e pritur, si ishte e pritur, Departamenti i Shtetit Amerikan bëri të njohur vendimin për ndalimin e udhëtimit drejt Shteteve të Bashkuara, të ish kryetarit të Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, me arsyetimin se është pjesë e akteve të mëdha korruptive dhe përbën rrezik për sigurinë kombëtare të shtetit të tyre.

Si ndodh rrallë herë, Departamenti i Shtetit, e bëri publik vendimin përmes kanaleve të saj, pa e njoftuar më parë njeriun që familjarisht do të futej në listën e zezë, gjë që ndodh për të tretën herë me figurat e larta të politikës shqiptare. Vangjush Dako ishte pritur të kishte një ndëshkim të hapur, pasi për shumë kohë rreth tij dhe për të silleshin mjaft akuza, shumë nga të cilat kishin ardhur nga struktura të veçanta përtej Atlantikut dhe, si duket, shefi i qeverisë ishte në dijeni për këtë që po ndodh, pasi, jo rastësisht, propozoi në fillim që kryebashkiakët mbi tre mandate të mos rikandidonin, dhe, kur nuk e arriti këtë, vendosi të heqë nga lista dy më të diskutuarit për korrupsion në radhët e të majtës vendore, Dako dhe Sejdini i Elbasanit.

Disa kohë më parë, i pyetur rreth aktivitetit të tij dhe korrupsionit që e përfshin, ish kryetari i bashkisë deklaroi se “duart e mia janë si akullore”, por nuk e tregoi “kaushin” që e mban atë. Dako, tri herë kryetari i bashkisë, që arriti të fitonte edhe kur në pushtet ishte PD-ja e Berishës, edhe kur nuk ishin ata, por fitoi me ndihmën e familjes ish kryeministrore, të cilët larguan nga kandidimi Agron Dukën dhe deleguan Grida Dumën, që bëri paradë mode, ndërsa froni i mbeti përsëri Dakos. Përgjimet e publikuara kohët e fundit dhe lidhjet “ vllaznore” të tij me fisin Avdylaj, por edhe me të tjerë të klaneve të të fortëve, por jo vetëm kjo, pasi tani flitet për afera të mëdha korruptive, janë vetëm maja e ajsbergut të asaj që ndodhen në “Dosjen Dako”.

Dy gjëra janë eminente në këtë zhvillim të ri të politikës dërmuese amerikane ndaj korrupsionit të shtetit, pavarësisht se në cilën shkallë ndodhen ato. Së pari, rasti Dako mund të jetë vetëm fillimi i asaj që pritet të ndodhë në të ardhmen. Dako nuk ka qenë i vetmi që ka zgjuar interesin e strukturave jashtë shtetit shqiptar për shkallën e lartë të korrupsionit dhe krijimin e lidhjeve me klane të përcaktuara të botës së krimit. Dako është një, fushëpamja e politikës së tij ka qenë një qytet e qark, Durrësi, por vëmendja nuk ka qenë vetëm tek ai.

Prej kohësh në vëmendje të rolit të tyre korruptiv janë edhe të tjerë ish kryebashkiakë, si, ta zëmë ai i Elbasanit, Qazim Sejdini dhe përfoljet e lidhjes së tij dhe të familjes së tij me bandat kanë qenë të njohura; rastet e abuzimit me postin shtetëror janë vërejtur në shumë raste nga qeveritarët socialistë, nga të cilët me i hapur dhe më i pritshëm, është ai me kompaninë fantazmë, që mbështetej nga një biznesmen i njohur pranë Ramës dhe falsifikimi mafioz, tejet i dukshëm, u quajt dhe u kalua e një “kjo ndodh edhe në vendet e tjera”.

Afera të rënda dhe dëme të pamasa kanë ndodhur edhe në qeverisjen e mëhershme, qoftë nga familja ish kryeministrore Berisha apo të tjerë që e qeverisin këtë vend prej 30 vitesh, duke e rrënuar atë; simbole të korrupsionit nuk u dënuan, por u dërguan në vendet më të larta të kontrollit bankar të shtetit; ish gardistë të 21 janarit u bënë kryebashkiakë; përvetësues të hapur u bënë zëdhënës. Pyetja tashmë nuk është më se a do të vazhdojë më kjo listë, por, cili do të jetë i ardhshmi që do të ketë të shpallur ndalimin në Shtetet e Bashkuara dhe që do të përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare të këtij shteti? Do të jenë ish kryetarë bashkie, ish zëvendesministra, ish ministra nga dy qeveritë?

Së dyti, çfarë do të bëjë tani shefi i qeverisë, Edi Rama, jo vetëm me rastin Dako, por edhe më të tjerë që sillen rreth e rrotull tij, apo që i ka në përballje dhe, që, pasi bënë gjëmën, nxjerrin gjuhën dhe thonë “nuk ke se çfarë na bën”. Do e mbrojë Rama mikun e tij shtatshkurtër, Dako? Do i mbrojë ai të tjerë që mund të jenë në një listë të ardhshme dhe të cilët i ka mbrojtur në vite? Do të bëjë ai katarsisin e partisë që drejton dhe, mbi të gjitha, të qeverisë që i ka zgjedhur vetë, shumë nga të cilët jashtë strukturave të partisë? Çfarë do të ndodhë në një ditë të ardhshme me ato që, duke u shitur shërbëtorë të popullit, u bënë rrjepësit e tij? Shefi i qeverisë, Rama, gjithnjë, edhe kur ishte në opozitë, ka thënë se, faji kryesor nuk është i një njeriu apo i një grupi, por i sistemit”.

