Duçja do t’i kishte zili neofashistët shqiptarë!

Muharrem Xhafa

Po ndjek me vëmendje debatin e kohëve të fundit për krimet e komunizmit, duke filluar me kampin e Tepelenës që është menduar të kthehet në sinonim i kampit famëkeq nazist të Aushvicit, për të vazhduar më tej me të pushkatuarit me dhe pa gjyq gjatë regjimit komunist. Gazeta ‘DITA’ bëri shumë mirë që botoi një dokument zyrtar me statistika mbi numrin e saktë të të pushkatuarve dhe të dënuarve të atij regjimi. Ai dokument përgënjeshtron në mënyrë bindëse shifrat e stërzmadhuara mbi të dënuarit e regjimit të kaluar dhe pretendimet absurde të ish-të përndjekurve që tashmë të organizuar nëpër shoqata dhe institucione antikomuniste me prapavijë të pastër politike nga ato forca që i vunë zjarrin Shqipërisë në vitin 1997 dhe që kanë sjellë aq shumë fatkeqësi në këtë vend gjatë këtyre 28 vjetëve.

E pra, të pushkatuarit me dhe pa gjyq gjatë 45 vjetëve të atij regjimi nuk janë as 4500, as 6000 dhe sidomos mbi 10 mijë sikurse thonë ca adoleshentë. Janë 2600. Dhe kjo sipas statistikave të hartuara nga regjimi neofashist i Berishës.

1.

Dje në ‘DITA’ është botuar një shifër tronditëse mbi një realitet rrëqethës që thuajse askush nuk e përmend. Në atë shkrim theksohet: “Mbas vitit 1990 janë 4000 viktima nga drejtësia penale apo civile në Shqipëri. Kjo është shifra që jep kreu i Komitetit për Pajtimin, Gjin Marku. Rasti për të kujtuar këtë bilanc që ndoshta është harruar në serinë e statistikave të përvitshme ku vrasja ka fituar statusin e normalitetit në jetën tonë, është ai i vrasjes së Marjo Majollarit pas së cilës thuhet se qëndron pikërisht një motiv i gjakmarrjes. Marku thotë se 4000 të vrarët janë gjeneruar nga vendimet e gjykatave shqiptare në 25 vjet, të cilat kanë mbjellë pasiguri sociale që ngjan se është parakusht i pushtetit të tyre të korporatizuar për dy dekada e gjysmë… Drejtësia kanunore sfidon këtu jo vetëm sistemin e drejtësisë penale në Shqipëri, por edhe vetë kredon dhe themelin e përpjekjes shteformuese dhe sidomos demokratizuese të shoqërisë. ”

Kjo shifër duhet të na vërë shumë më tepër në mendime se të merremi me debatin se sa ballistë e diversantë janë vrarë gjatë luftës e pas saj. Brenda kësaj shifre katër mijë duhet të zbulohen plagët shoqërore që na kanë pllakosur dhe që politika e kësaj periudhe i anashkalon, si gjakmarrja, korrupsioni i hatashëm etj, të cilat në regjimin e kaluar nuk njiheshin. Shtoj këtu se zhurma që po bëhet tani për krimet e komunizmit është fasada pas së cilës fshihet qëllimi për të penguar reformën në drejtësi që ka nisur të japë frytet e para.

Sidoqoftë, meqë debati i hapur ka të bëjëme krimet e komunizmit, le të përqendrohemi aty.

2.

Po bëhen 28 vjet që në Shqipëri nuk është ngritur asnjëherë egërsisht si kësaj radhe problemi i të pushkatuarve, të humburve e të dënuarve me burg a me internim nga regjimi komunist!

Kush e nxit që po ndodh tani, cili është ai që bën presion të ndizet e fryhet ky zjarr! Pse gjithë ky stërmadhim i shifrave, spekulim flagrant me to dhe shtrembërim drastik i së vërtetës?! Ata, zotërinjtë zjarrvënës, nuk duhet të harrojnë se janë endé gjallë shumë nga njerëzit e atij sistemi (socialist), përfshirë të dënuar a të persekutuar të penduar e më realistë, të cilët do të flasin për të thënë të vërtetën! Në mos të gjithë, shumë nga të persekutuarit dhe vetë shteti i pas vitit 1990, që e fryjnë dhe e hiperbolizojnë problemin, synojnë të nxijnë më shumë gjithçka socialiste, aq sa vënë në pikëpyetje edhe ndonjë kritikë të drejtë! Se të folurit qesim, pa argumente, nuk bind askënd e jo më huajt a turistët e huaj, të cilët e kanë kuptuar se përkthyesit dhe shoqëruesit shqiptarë po i gënjejnë “ditën për diell”! Shifrat që u servilen si viktima të komunizmit krijojnë veçse ilaritet, një pështjellim të paparë e kaos ne opinionin shqiptar e të huajt.

Ngjan si teorike dhe as dua të teorizoj për kuptimin që ka fjala i persekutuar. Po i persekutuar ose “persecute”, sipas Cambridge Dictionary, do të thotë, në thelb, të trajtosh dikë në mënyrë të padrejtë, për një periudhe kohe, për shkak të racës, fesë, bindjeve politike.

Në konceptin juridik, të persekutuari politikë janë ish të përndjekurit politikë. Që prej gati 28 vjetësh “të persekutuarit” e sotëm ankohen për mbytjen e zërit të tyre në socializëm, për dënime me burg e pushkatime pa gjyq e në mënyrë të padrejtë, për “krime të komunizmit” kryer mbi ish-të burgosurit politikë (shumica të cilëve ishin keqbërës ordinerë), mbi antikomunistët, mbi neonazifashistët etj. Dhe përse?

Sepse ata kanë dashur e kërkuar dorë të lirë për të vepruar e livadhisur në atë pushtet, siç bëjnë sot! Ai pushtet kishte organet dhe organizmat e tij, kryente detyrat e tij kundër çdo shkelësi të ligjit. Ndaj i bëri zap dhe u tregoi vendin me ligj e me gjykata atyre që e meritonin atë qëndrim!

Po, janë dënuar për bindje politike të kundërta me ato të socializmit, kur bartësit i kanë shprehur në formën e agjitacionit e të propagandës! Po kështu, them se asnjë nuk është dënuar për bindjet e tij pa i tërhequr më parë vëmendjen, dmth pa e paralajmëruar! Se kështu e kishte ligji dhe ligji duhet zbatuar! Është një gënjeshtër e trashë ajo që thuhet se shkelësit e ligjit i dënonte Partia e jo gjykatat e popullit! Them gjykatat ishin të popullit, sepse në socializëm gjyqtarët votoheshin e zgjidheshin drejtpërdrejtë në popull dhe nuk vendoseshin në detyra sipas oreksit! Krahasojini juristët e asaj kohe (të socializmit) me juristët e sotëm në sistemin kapitalist! Po, Partia e Punës në pushtet jepte vijën e orientimet e saj të përgjithshme për gjithë sektorët e jetës së vendit, po ajo nuk ndërhynte në çështjet konkrete, profesionale e teknike të organeve të tjera, përfshirë organet e drejtësisë e në veçanti në veprimtarinë e gjykatave. Kjo mund të provohet me lehtësi qoftë përmes dokumenteve që ndodhen në arkivat e shtetit, qoftë përmes atyre punonjësve të drejtësisë, të cilët kanë pasur shansin të punonin në dy sistemet! Asnjë krahasim nuk mund të bëhet me presionet e ndërhyrjet që i bëhen sot sistemit të drejtësisë! Kam qenë vetë në detyra të rëndësishme rinie, pushteti e partie në Krujë, në Mirditë, në Shkodër e në aparatin e KQ të Rinisë e të PPSH-së, po nuk ka ndodhur kurrë te kem ndërhyrë në vendimet e gjykatave. Çdo ndërhyrje e bërë prej cilitdo ka qenë në kundërshtim me direktivat e partisë e me ligjet e pushtetit socialist dhe ishte i dënueshëm.

“Të persekutuarit” janë të lirë të ankohen për atë pushtet, se ai i ka bërë zap dhe u ka dhënë atë që kanë merituar. As nuk themi që s’ka pasur një a disa njerëz të veçantë tē partisë, të pushtetit popullor e të organeve të tij, që mund të kenë shkelur ligjet, tejkaluar kompetencat apo bërë krim, duke bërë përpjekje të ndërhynin në punën e gjykatave! Se në çdo shtet e shoqëri ka njerëz të mbrapshtë! Po u themi të sigurojnë fakte, të dhëna, dokumente juridike të vërteta dhe t’ia dërgojnë ato gjykatave për të vërtetuar gjyqësisht shkeljen e ligjeve të asaj kohe e “mos të flitet në tym”! Këtu nuk duhet tê përfshihen ata persona, ish kuadro, që pushteti popullor i ka dënuar vetë për tejkalim të kompetencave e shkelje të ligjeve të asaj kohe, të cilët sot hiqen të persekutuar e më tej se kaq! Jam i bindur që shoqata e të përndjekurve e llogarit edhe këtë kontingjent si të përndjekur a të persekutuar nga pushteti popullor, në mos ata janë dhe në krye!

3.

A janë kaq të paditur intelektualët e sotëm apo bëjnë sikur nuk kuptojnë?! Vështirë është të besohet se nuk e dinë të vërtetën, kur thonë e krahasojnë kampin e Tepelenës me kampet e shfarosjes në masë të nazistëve! Po, a kishte fuqi Shqipëria e sapo dalë nga Lufta e Dytë Botërore të ngrinte, si bëri Gjermania e Hitlerit, kampe si Aushvici, Mathauzeni, Dachau, Birkinau, ku u dogjën e u asgjësuan miliona hebrenj e antifashistë nga tërë bota?! Jo, zotërinj, nuk kishte dhe nuk ka ndodhur asgjë e ngjashme! As në vende të tjera të Lindjes fituese të luftës mbi nazifashizmin, nuk u ngritën e as mund të ngriheshin kampe të shfarosjes në masë si të Gjermanisë naziste! Pyes njerezit e mllefeve : A ka pasur Shqipëria socialiste ndonjë burg si ai i Guantanamos?! Po sot, a ka fuqi shteti shqiptar të ngrejë (të tjerë ka ngritur plot) një Aushvic apo një Guantanamo, veçse po ia ndërtoi SHBA-ja?!

Për shifrat që përmenden, unë nuk kam ndonjë merak të madh, as bie “në lojën e shifrave”, sepse kjo është një gjë e njohur. Mua më “habit” fakti përse heshtet përpara këtyre shtrembërimeve skandaloze, kur shifrat jepen te deformuara ose falsifikohen nga të përndjekurit! Thuhet e shkruhet që janë mbi 1000 vetë të pushkatuar pa gjyq, prej atyre që u përkasin diversantëve e bandave kriminale, të cilët shtetet “demokratike” të perëndimit ia sillnin e ia hidhnin Shqipërisë nga jashtë, nga qielli, deti e toka, deri në vitin 1954! Po, është e mundur të jenë 1000 vetë, kriminelë të stërvitur e të prurë për të përmbysur me forcën e dhunës regjimin e pushtetin popullor socialist, për të bërë terror mbi popullin shqiptar! Veçse llogaritë qenë bërë “pa hanxhinë”! Se pushteti popullor me Enver Hoxhën në krye e populli bashkë me ta, i kapte dhe i asgjësonte “mysafirët”, sipas planeve të përgatitura me hollësi më parë nga PPSH, shteti shqiptar dhe organet e tij te diktaturës së proletariatit, herë në ajër, herë në majë të pyjeve të maleve të veriut e kudo që atje desantoheshin, herë në tokë e herë sapo hidhnin hapin në breg te detit, kudo që ata zbarkonin! Se pushteti popullor i kishte bijtë e tij, heronj të heshtur, në strofkullat e shteteve armike të borgjezisë kundër socializmit.

Populli pyet : Po këta të persekutuarit-efektivë te bandave kriminale, te grupeve sabotatore etj., etj., që jetojnë e që nuk jetojnë, a kanë vrarë shqiptarë të pafajshëm, vajza e djem të ri, mësues e deputetë, komunistë e pionierë, klerikë patriotë?! Kush i vrau Bab Rexhën e Krujës, Bardhok Bibën, Ndrec Ndue Gjokën e Heroinat të Mirditës, Nik Pjetër Ndrekën e Vermoshit, Baba Fajën e Martaneshit?! Si u vranë këta prej bandave kriminale e kriminelë të tjerë, me gjyq?! Se kush i vrau, kjo dihet, i vranë ata kriminelët që kërkonin të përmbysnin regjimin socialist e pushtetin popullor! Është e saktë që shteti vrau kriminelët e bandave kriminale! Po thënë vetëm kaq, nuk është e vërtetë, po një pjesë e saj, se, po kaq e më tepër se kaq, janë vrarë efektivë të forcave të mbrojtjes së vendit e njerëz të thjeshtë të popullit, të cilët nuk lejuan që sulmet e bandave diversante të përmbysnin sistemin socialist dhe pushtetin e vet popullor. Lexoni e rilexoni po të doni librin “Heronj të heshtur”, për të parë deri ku shkonte heroizmi i bijve të popullit! Askush nuk mund të mohojë faktin që ata (efektivët e bandave të armatosura kriminale) ishin ose kriminelë të Luftës së Dytë Botërore ose u bënë të tillë gjatë kësaj lufte në vazhdim kundër vendit dhe popullit të tyre, gjatë së cilës edhe janë vrarë nga forcat partizane e të mbrojtjes së vendit. Nuk vë kush në dyshim që në atë periudhë deri më 1954-n është bërë luftë midis bandave diversante e forcave të mbrojtjes së popullit në malet e Shqipërisë, sidomos, ne veri, po edhe në fushat e saj. Ok, që pushteti popullor me forcat e tij në këtë luftë i paska vrarë kriminelët pa gjyq! Po kjo ishte luftë, zotërinj, ku t’ua bënte pushteti popullor gjyqin me vendim gjykate në pyjet e Pukës, të Martaneshit a në Malin me Gropa, atyre që vriteshin në përpjekje? Se jo të gjithë u dorëzuan! Shumë u vranë në ato luftime! Ata që u dorëzuan dhe u kapën të gjallë, ata, po, janë hetuar e janë dënuar ose me vdekje me vendim gjykate e pastaj janë pushkatuar ose janë dënuar me vendim gjykate me masa më të lehta! Kjo është e vërteta! Nuk duhet harruar se partia e shteti popullor bënin nje punë të madhe parandaluese me bandat e kriminelëve e njerëzit e tyre për të shmangur sa të ishte e mundur më shumë gjakderdhjen dhe kjo nuk ka qenë pa sukses!

Zotërinj, po ata që u vranë nga radhët e efektivave të forcave të mbrojtjes së popullit e nga njerëzit e thjeshtë të tij, që vepronin në mbështetje të forcave të mbrojtjes se popullit, me gjyq u vranë nga kriminelët e nga bandat kriminale?! Në ato vite janë vrarë më shumë se 2 mijë ushtarë e oficerë, drejtues partie, nëpunës, gra, vajza, pionierë, të përfshirë në jetën e re ndërtimtare të vendit. A bënë bandat ndonjë gjyq?! Jo, asnje! Sepse edhe keta u vranë në frontin e luftës kundër bandave kriminale! Është kriminale dhe e papranueshme të vesh shenjë barazimi midis këtyre dy kategorive të të vrarëve! Si ju, zotërinj, thoni se Nishani, ish president i vendit, veproi mirë që dekoroi rreth 400 diversantë si martirë të demokracisë, prej të cilëve jo pak kanë qenë anëtarë të formacioneve fashiste e naziste?! Duçja vetë do t’ia kishte zili një fashisti si Nishani! Pse ai “i zi” nuk guxoi të dekoronte, të paktën për të provokuar, asnjë të vrarë nga populli e forcat e mbrojtjes së popullit?!

4.

Shteti i sotëm i ka në arkiva shifrat e të dhënat e krimeve të kryera prej bandave kriminale e kriminelëve të tjerë, po nuk i leverdis të publikojë të vërtetën e pushtetit popullor, se s’është pushteti i popullit, po i borgjezisë, madje hesht me dashje dhe deformon e nxit hiperbolizimin e shifrave e të dhënave si ia do “oreksi”! Jo një herë është thënë, madje, në një bisedë televizive i është thënë edhe zotit Pjeter Arbnori:

“Pastrojeni” shoqatën tuaj të “të persekutuarve” nga hajdutët e vjedhësit ordinerë të konvertuar në të persekutuar, largojini nga shoqata juaj kriminelët e vrasësit për gjakmarrje, dëbojini prej andej “komunistët e persekutuar” e “kuadrot” e ndyrë të atij shteti famëmadh, që u keni dhënë “dëshminë e të persekutuarit”, guxoni e publikoni dosjet e të persekutuarve, çfarë ata kanë thëne në gjyq, që të shihni sa jeni, sa mbeteni! Se ka midis jush dhe njerëz të penduar e realistë, prej te cilëve njoh disa! Bëjeni ju sot ketë zotërinj “të përsekutuar”!

Po mos harroni të dalloni të internuarit nga të pushkatuarit, se nuk janë e njëjta gjë! Po, internimi ishte dënim sipas të cilit i dënuari ishte i detyruar të qëndronte në një vend të caktuar, që mund të ishte fshat, qytet, krahinë, një ishull etj., për një kohë, pa pasur të drejtë të largohet që andej pa vendim të organeve kompetente te shtetit! Por i internuari kishte si qytetarët e tjerë shtëpi, punë, merrte pagë për punën që bënte, kishte arsimin falas, shërbimin shëndetësor e spitalor falas, ilaçet falas, gëzonte të drejtën e pensionit etj. Pas ndryshimit të sistemit mund të thuhet se asnjë i internuar në zonat bregdetare të Krujës, Lezhës, Durrësit, Lushnjës, Fierit etj. nuk u kthye në trojet e veta prej nga ishte internuar a dëbuar me vendim gjykate apo të komisioneve të dëbim-internimit pranë organeve shtetrore! Padyshim, të internuarit kanë pasur edhe kufizimet e veta bazuar në ligjet e kohës. S’është çudi që, siç thonë vetë të internuarit, të cilët janë bërë sot banorë të qyteteve të ruajnë shoqëri e miqësi të mirë me banorët vendës ku kanë qenë të internuar! Shihni se ka midis tyre ose te afërmve të tyre që, për arsye të ndryshme, janë trajtuar në mënyrë te diferencuar! Do të ishte e pandershme që këto të mohoheshin!

Tjetër është i pushkatuari a i varuri ne litar! I pushkatuar a i varur në litar është ai që është vrarë nga shteti me armë zjarri ose varur në litar, pasi është dënuar me vdekje me vendim gjykate. Dhe i burgosuri është tjetër! Nuk besoj që zotërinjtë, të cilët e quajnë veten të persekutuar, të thonë se janë të njëjtë me të burgosurit e tjerë? Se i burgosur është ai njeri i cili është dënuar me heqje të lirisë e është mbajtur (mbahet) në burg me vendim gjykate, që mund të jetë i lehtë, i rëndë, i përjetshëm. Po ky njeri i burgosur, i mbyllur në burg, mund të jetë dënuar sepse ka vjedhur shtëpinë e komshiut, ndërmarrjen etj. Ai mund të jetë liruar dhe para kohe, mund të ketë pasur dhe përfitime të tjera të ligjshme, ndërsa hiqet sot i persekutuar! Mirë ky, po shoqata e “ish të persekutuarve” si e pranon këtë gjë?!

5.

“Të persekutuarit” janë një kontingjent antikomunist dhe pas 90-s erdhën në pushtet. Po niveli i tyre i ndërgjegjes nuk duhet të ulet deri në atë shkallë sa të vihet shenjë barazimi midis atyre që u vranë, u pushkatuan e u dënuan për krime kundër regjimit socialist e pushtetit popullor dhe atyre që u vranë në luftë për mbrojtjen e pushtetit popullor e të fitoreve socialiste! Është në faqen e zezë të këtij shteti që të vrarët si kriminelë e banditë të bandave të armatosura ose si bashkëpunëtorë të pushtuesve nazifashistë kundër Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare i dekoron, i nderon, i paraqet si “heronj”, ndërsa heronjtë e vërtetë të LANÇ-it e ata që u vranë nga bandat e diversantëve paraqiten si djaj e persekutorë, siç mund të shihet qartë nëpër muzerat e sotëm. Aq shumë u është shtuar oreksi “ish të përndjekurve” të socializmit sa si “viktima të regjimit komunist” janë përfshirë edhe të vrarët nga viti 1941 deri me 1944, pra gjatë LANC-it, të cilët vendimi i Keshillit te Ministrave (2007 – 2009) nuk i ka përfshirë! Madje, shkruhet në këtë vendim, se “viktima te regjimit komunist”, te cilët do të shpërblehen, konsiderohen “vetëm ata që janë vrarë me e pa gjyq nga data 30 nëntor 1944 deri me 1 tetor 1991”. Që s’ka pasur viktima te regjimit komunist, po ka pasur kriminelë të dënuar e te burgosur në nivele të ndryshëm në bazë të ligjit nga gjykatat popullore te socializmit, e kemi thënë me kohë. Por përforcojmë se asnjë “viktimë” e regjimit komunist bazuar në këtë vendimi te Këshillit të Ministrave nuk është shpallur “i persekutuar” me vendim të ndonjë gjykate të sotme, e cila të zhbënte vendimin a vendimet e gjykatave popullore e ato të Gjykatës së Lartë të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.

Del krejt qartë se “ish të përndjekurit” e sotëm synojnë të përligjin tezën a teorinë e baballarëve të Ballit e të Legalitetit për luftën civile në vendin tonë, që mbrohet prej kohësh me zjarr nga bijtë e kuislingëve e të tjerëve, në kundërshtim të hapur me të vërtetën historike, e pranuar zyrtarisht nga gjithë shtetet e botës, se LANÇ-i ka qenë luftë për t’u çliruar nga pushtuesit e huaj nazifashistë dhe jo luftë civile dhe se Balli e Legaliteti kanë qenë organizata bashkëpunëtore me pushtuesit e huaj italiane e gjermanë! Qeveria nuk duhet të bjerë në llumin ku duan ta tërheqin e ta zhysin duart e fshehta të bijve të kuislingëve dhe “budallallëku” i “ish të përndjekurve” të sotëm!

Populli shqiptar e shteti i sotëm, ashtu si shtetet e tjerë te vendeve aleate të Luftës së Dytë Botërore duhet të vlerësojnë me të gjitha nderet ata djem e ato vajza (28 mijë), që, në lulen e rinisë, u vranë, u persekutuan, u internuan, u torturuan nga nazifashistët pushtues e bashkëpunëtorët e tyre vendës para e gjatë Luftës së Dytë Botërore! Krime të luftës këto kanë qenë, që i ka dënuar gjithë opinioni botëror dhe nuk i janë nënshtruar e as nuk i nënshtrohen parashkrimit, pavarësisht nga koha kur janë kryer. Qeveria shqiptare, po edhe “ish të përndjekurit” duhet të dinë se qeveria socialiste e Shqipërisë ka aderuar në konventën “Për mosparashkrimin e krimeve të luftës dhe të krimeve kundër njerëzimit”, e adoptuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, më 26 nëntor të vitit 1980. As në Rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të BE-së për “krimet e komunizmit”, Shqipëria socialiste s’është zënë në gojë për “krime kundër njerëzimit”! Kjo është nxitur prej qarqesh reaksionare antishqiptare të shteteve që nuk i kanë dashur regjimin socialist e pushtetin popullor në Shqipëri.

Dielli nuk mbulohet me shoshë!