Duka Ramës: Pushteti nuk mbahet me frikë

Kryetari i Partisë Agrare Ambjentaliste, Agron Duka, i është përgjigjur deklaratës të kryeministrit Edi Ramës, se kush prish zgjedhjet do ti ndalohet hyrja në BE dhe SHBA.

Dukës e konsideron këtë deklaratë si një kërcënim i atyre që mbushën Kuvendin dhe bashkitë me kriminelë dhe kërkojnë të frikësojnë qytetarët që protestojnë për mbrojtjen e pluralizimit.

Duke theksuar se pushteti nuk mbahet me frikë, Duka ftoi qytetarët në shesh ne përmes një postimi në rrjetin social Facebook.

Duka shkruante: Kur ata që futën kriminelët në Parlament dhe në Bashki kërcënojnë qytetarët se nuk do t’u lejohet hyrja në BE dhe në SHBA, kuptojmë sa hipokrite janë këto slogane. Kërkojnë të frikësojnë me burg ata që po protestojnë për mbrojtjen e pluralizmit, por burgun nuk e ka parë asnjë prej atyre që u kapën në krim zgjedhor (sikurse e ka pohuar dhe nënkryetari i grupit parlamentar CDU/CSU). Pushteti nuk mbahet as me frikë, as me kërcënime, por kur kërkon të frikësosh dhe të kërcënosh do të thotë se je shumë pranë humbjes së tij. Në orën 19:00 të gjithë në shesh!

e.ll./dita