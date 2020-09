Durrës/ Makina përplas motorin, plagoset motoristi dhe pasagjeri

Një automjet ka përplasur një motor në aksin rrugor Plepa-Ndroq, në Pjezë KU Dy persona janë plagosur.

Sipas informacioneve, shoferi i automjetit me iniciale A. K.,është përplasur me një motor të drejtuar nga 42 vjeçari me iniciale D. Gj. dhe me pasagjer 36 vjeçarin me iniciale V. M, të cilët u transportuan me urgjencë drejt spitalit.

Të aksidentuarit ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Sakaq, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e ngjarjes.

h.b/dita