DW: Luftë ndaj Fake News apo atentat lirisë së shprehjes?

Sipas qeverisë dy projektligjet në fjalë, të njohura si “Paketa anti shpifje” janë një përpjekje për të luftuar ” epideminë e Fake News – lajmeve të rreme-, për të mbrojtur fëmijët nga abuzimet on line, për të forcuar Autoritetin e Mediave Audio- Vizuale, (AMA).”

Paketa ligjore në fjalë është kritikuar ashpër nga gazetarë, shoqata të tyre dhe ato të mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Në një deklaratë publike të bërë prej 10 të tillave kjo paketë cilësohet si “Paketa ligjore e censurimit, e vendosjes së kontrollit administrativ mbi median on line”. 10 shoqatat kanë ngritur alarm publik alarm për cënimin serioz të lirisë së shprehjes nëse parlamenti e miraton dhe i bëjnë thirrje deputetëve që në shtator të votojnë kundër.

Për opozitën jashtë parlamentit, të kryesuatr nga PD, me Paketën anti-shpifje qeveria Rama synon “të kontrollojë, gjobisë , mbyllë portalet kritike ndaj qeverisë”.

Janë dy projektligje që përbëjnë “Paketën ligjore anti-shpifje” dhe kanë shkaktuar alarm dhe angazhim publik. Njëri i jep Këshillit të Ankesave tek AMA pushtetin që të detyrojë ofruesit e shërbimve online në fushën e publikimeve të ndryshojnë përmbajtjen e tyre, të publikojnë ankesa, që duhet të shfaqen si reklamat online, sa herë që në publikimet on line cënohet dinjiteti ose privatësia e qytetarëve. Në rast të kundërt, Këshilli i Ankesave ka pushtetin të vërë gjoba që shkojnë deri në 8.300 Euro. Këshilli i Ankesave do të menaxhojë edhe të drejtën e përgjigjes së palëve të prekura që nga qytetarët deri tek institucionet, anëtarët e qeverisë, deputetët, kryebashkiakët e kështu me rradhë.

Projektligji i dytë ka të bëjë me një tjetër instituciion administrativ: Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postale (AKEP), të cili i jepet pushteti të vendosë inserte, njëlloj si reklamat tek mediat online, nëse Këshilli i Ankesave konstaton se ofruesit e publikimeve online nuk kanë zbatuar ligjet e reja. Nëse portalet nuk zbatojnë edhe AKEP-it i jepet me ligj e drejta t’u vërë gjoba që shkojnë deri në 8.300 Euro, shumë që, në rastin më të mirë, është paga vjetore të një gazetari që mund të gjobitet për një shkrim të vetëm online, në rastin më të keq, pagën e dy viteve.

Në dy projektligjet e mësipërme parashikohet që gjobat duhen paguar menjëherë dhe më pas subjektet e prekura mund t’i drejtohen gjykatës. Paketa ligjore e sapo miratuar nga qeveria përmban edhe detyrimin e krijimit në AMA të një regjistri të mediave online. Dy projekligjet e saj nuk bëjnë diferencime mes portaleve të fuqishme online dhe blogjeve individuale.

Paketa anti shpifje premisa për censurë dhe auto-censurë

Aleksandër Çipa, analist e pavarur në Tiranë dhe kryetar i Unionit të Gazetarëve Profesionistë, që ka firmosur deklaratën kundër paketës antishpifje paraqet për DË arsyet e kundërshtimit.

“Dy projektligjet, që ndryshojnë ligjet aktuale për AMA dhe AKEP, nuk janë hartuar pas një konsultimi me grupet e interest. AMA dhe AKEP janë dy institucione publike, administrative që zgjidhen nga pushteti politik dhe nuk mund të bëhen garante të lirisë së mediave online. Gjobat janë të papërballueshme nga gazetarët dhe redaktorët e mediave online, çfarë krijon të gjitha premisat për censurë dhe auto censurë,” shprehet ai.

Nga ana tjetër ekipet e AMA dhe AKEP, që do të gjykojnë publikimin ose jo të Fake News apo “shpifjeve” në mediat online janë pjesë e këtyre institucioneve, “të zgjedhura dhe mbajtura nën ndikim nga politika ose grupet e mëdha financiare që flirtojnë me politikën e qeverisë” thekson ai.

Kristina Voko , kryeredaktorja e BIRN – Albania, organizatës mediatike, pjesëmarrëse në deklaratën publike kundër paketës anti-shpifje thotë se “më tepër se të luftojë Fake News dhe shpifjen, qeveria synon të ngrejë një mekanizëm censure dhe kontrolli mbi mediat online”.

“Në Europë, me përjashtimn të Rusisë asnjë vend nuk përdor institucione administrative si AMA për të rregulluar përmbajtjen e mediave online. Gjobat janë shumë të larta dhe shtyjnë gazetarët drejt auto-censurës dhe anashkalojnë ose i mbivendosen rolit të gjykatave. BIRN mendon se dy projektligjet janë një atentat ndaj lirisë së shprehjes dhe medias” thekson Voko.

Drejtuesja e ” Komitetit të Helsinkit” Erida Skëndaj në blogun e saj vë në dukje, se ”AMA nuk ka garanci për të qenë një institucion i pavarur politikisht pasi formula aktuale e përbërjes së saj është në favor të maxhoranxës socialiste”.

BE dhe OSBE: Projektligjet duhen përmirësuar

Paketa ligjore anti-shpifje është hartuar në konsultim me OSBE dhe BE. Përfaqësuesi për lirinë e medias në OSBE, Harlem Desir, në analizën ligjore të dy projektligjeve të bërë publike prej tij vë në dukje, se ” paketa ligjore anti shpifje ka nevojë për përmirësime të mëtejshme”

”AMA, si rregullatori medias audio- vizuale në Shqipëri nuk duhet të zëvendësojë gjykatat e pavarura ose mekanizmat vetë rregulluese për lirinë e shprehjes, të bllokojë përmbajtjen e publikimeve on line, të vendosë gjobat apo të përcaktojë modalitetet e së drejtës për përgjigje” vë nëdukje analiza ligjore e OSBE.

Dy projektligjet po shqyrtohen edhe nga BE. Ambasadori i Delegacionit të BE në Tiranë, Luigi Soreca, deklaroi se ” BE po i shqyrton së bashku me partnerë të tjerë ndërkombëtarë” .

10 organizatat e gazetarëve dhe të të drejtave të njeriut i janë adresuar BE dhe OSBE për të kërkuar që të marrin parasysh objeksionet dhe komentet e tyre ndaj dy projektligjeve. Ato kërkojnë që kopetencat në luftën kundër Fake Neës dhe shpifjeve t’i marrin institucionet vetërregulluese që duhet të ngrihen nga komuniteti i gazetarëve dhe ekspertëve profesionistë për lirine e medias.

Burimi: DW

e.ll./dita