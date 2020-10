Dy anije turke janë vendosur afër Qipros, vjen reagimi i ashpër nga qeveria greke

Dy anije turke janë vendosur afër Qipros së fundmi dhe ky veprim ka sjellë edhe reagimin e qeverisë së Greqisë.

Shteti grek e dënon këtë veprim të Turqisë, duke e konsideruar një shkelje të qartë të Rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Sakaq, mediat vendase bëjne me dije se të mërkurën pritet që ministri i Jashtëm grek, Nikos Dendias do të zhvillojë një takim me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg.

Ndërkohë në këtë takim pritet të diskutohet rreth konfliktit në Mesdhe.

“Greqia dënon me forcë vendimin e Turqisë për të zgjatur lejen e hyrjes në frontin bregdetar Varosia. Ky vendim është një shkelje e qartë e Rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Greqia do të forcojë të gjitha përpjekjet përkatëse të Republikës së Qipros.

Ministri i Punëve të Jashtme, Nikos Dendias, do të presë në një mëngjes pune nesër, Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare, Panagiotopoulos, do të marrë pjesë gjithashtu. Takimi do të përqëndrohet në situatën në Mesdheun Lindor, procesin e meditimit për të ardhmen e Aleancës, si dhe çështje të tjera me interes të përbashkët”, është shprehur qeveria greke.

h.b/dita