Dy fazat si do të verifikohen kandidatët e PD, të gjithë në “skaner” për lidhje me krimin, në shtator nis procesi i votimit të emrave në bazë

Partia Demokratike ka nisur punën për verifikimin e kandidatëve të propozuar për deputetë. Së fundmi u ngrit Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve dhe ditën e djeshme anëtarët e tij kanë marrë dosjet e para të rreth 3 mijë emrave që ka propozuar baza. Por duke qenë se në listë do të futen 140 emra, atëherë komisioni duket se ka një punë shumë të madhe përpara.

Tashmë puna është përqendruar te verifikimi i secilit emër dhe procesi do të kalojë në dy faza. Në fazën e parë të verifikimit, do të kryhet verifikimi formal, çka do të thotë se anëtarët e Komisionit të Vlerësimit do të verifikojnë dokumentacionet e kandidatëve, në bazë të kritereve të vendosura nga partia.

“Faza e parë përfshin vetëm vlerësimin e kritereve formale të kandidaturave, të parashikuara në pikat 4 dhe 5 të këtij udhëzimi. Në përfundim të kësaj faze, pas vlerësimit individual të secilit kandidat, Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve bën ndarjen e kandidatëve në dy lista, lista e kandidatëve që do t’i nënshtrohet fazës së dytë dhe lista e kandidatëve që u shtyhet aprovimi”, sqaron udhëzimi i PD.

Kriteret për fazën e parë

Sa u takon kritereve që duhet të përmbush, nga ana formale, kandidati duhet të ketë përfunduar studimet e larta, të kenë një profil të spikatur shoqëror, dhe të mos ndodhet në kushtet e pazgjidhshmërisë në një funksion publik. Një tjetër pikë më rëndësi për përzgjedhjen e kandidatit, është mospasja e funksioneve të rëndësishme gjatë periudhës së komunizmit. “Në periudhën 1944-1991 të mos ketë qenë anëtar ose kandidat i Byrosë Politike, anëtar i Komitet Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, anëtar i Presidiumit të Kuvendit Popullor, kryetar i Gjykatës së Lartë, Prokuror i Përgjithshëm, kryetar i Hetuesisë së Përgjithshme, anëtar i Këshillit të Ministrave, kryetar i degëve të Punëve të Brendshme, punonjës i ish-Sigurimit, bashkëpunëtor apo i favorizuar, anëtari i KKQDI, hetues, prokuror, apo gjyqtar në procese politike”, thuhet në udhëzim.

Faza e dytë e seleksionimit

Ndërkohë seleksionimi i kandidatëve dhe verifikimi i tyre nga Komisioni i Vlerësimit do të kalojë edhe në një fazë të dytë. Pasi është kryer faza e parë e verifikimit, Komisioni lajmëron të gjithë kandidatët që e kanë kaluar fazën e parë, se do t’i nënshtrohen fazës së dytë. Në fazën e dytë ata duhet të plotësojnë Formularin e Vetëdeklarimit. “Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve njofton secilin nga kandidatët e përfshirë në Listën e Kandidatëve që do t’i nënshtrohet fazës së dytë, që të plotësojë Formularin e Vetëdeklarimit, të miratuar nga Komisioni i Integritet dhe Etikës. Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve bashkëpunon në realizimin e këtij procesi me Komisionin e Integritetit dhe Etikës, për mbledhjen dhe vlerësimit e të dhënave mbi kandidatët”, sqaron udhëzimi i PD.

Sipas udhëzimit të PD, brenda 5 ditëve nga njoftimi, çdo kandidat është i detyruar që të plotësojë Formularin e Vetëdeklarimit mbi të dhënat e tij, sipas Formatit të miratuar nga Komisioni i Integriteti dhe Etikës, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse të këtij udhëzimi, si dhe të paraqesë çdo dokument të kërkuar nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve, që provon përmbushjen e kritereve dhe standardeve të përcaktuara në këtë udhëzim. Pas përfundimit të dy fazave, faza tjetër është ajo e votimit. Brenda datës 5 shtator Komisioni do të ketë gati kalendarin e votimit për secilën degë. Lista që do hartojë komisioni do i shkojë bazës dhe përmes procesit një anëtar një votë do të hartohet lista finale.

j.l./ dita