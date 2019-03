Dy lëngjet e përgatitura në shtëpi që trajtojnë kapsllëkun sa hap e mbyll sytë

Keqfunksionimi i aparatit tretës, mund të çojë në një sërë problemesh dhe ai më i zakonshmi është kapsllëku. Gratë janë më të rrezikuara se burrat dhe rreth 42 milionë njerëz vetëm në Amerikë vuajnë nga ky shqetësim sipas Institutit Ndërkombëtar të Diabetit dhe Sëmundjeve të veshkve dhe aparatit tretës ( National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. )

Një dietë e pashëndetshme dhe e varfër në fibra përkeqëson gjendjen tuaj, ndaj kemi përmbledhur në listën e mëposhtme jo vetëm ushqimet që ndihmojnë procesin e tretjes dhe nxjerrjes jashtë të mbetjeve ushqimore, por edhe tre lëngje. Të gjitha produktet e mëposhtme janë të pasura në fibra dhe veprojnë si laksativë

Brokoli Tërshëra dhe drithërat e tjera Spinaqi Frutat e thata ( arra, bajame, stika etj) Farat Chia Luleshtrydhet Dardha Molla

Lëng dardhe

Përbërësit

2 dardha 2 lugë çaji me lëng limoni; Pak kripë të zezë.

Si ta përgatisni?

Pritini dardhat në copa dhe shtrydhini në blender. Përziejini dhe më pas shtojeni në një gotë ku keni hedhur lëngun e limonit e pak kripë të zezë. Përziejeni derisa masa të bëhet homogjene e më pas konsumojeni.

Dardhat janë gjithashtu të pasura me fibra dhe kanë sorbitol, i cili ndihmon në lehtësimin e lëvizjes së zorrëve, pirja e lëngut të dardhave do t’ju ndihmojë të trajtoni kapsllëkun. Lëngu i limonit është i pasur me vitamina, minerale dhe fibra që ndihmojnë për të rritur sistemin imunitar dhe për të qëndruar të shëndetshëm.

Lëng molle

Përbërësit

1 mollë

gjysmë lugë çaji kopër pluhur;

gjysmë filxhan me ujë.

Përgatitja:

Shtrydhni mollën e më pas shtoni ujin dhe koprën pluhur. Përziejeni mirë dhe pijeni. Kjo pije do të vendosë në lëvizje sistemin tretës.