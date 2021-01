Dy poezi dhe një përkthim nga Agim Danga

Nga Agim Danga

Sa keq…

Sa keq për rininë sot!

E hutuar, e droguar;

Sa keq për rininë sot!

E frustuar, e tërbuar;

Sa keq për rininë sot!

Plot modë, pa shije;

Sa keq për rininë sot!

Pa dritë, pa dije;

Sa keq për rininë sot!

Pa zell, plot mllef;

Sa keq për rininë sot!

Stërkëmbësha mësuar,

Sa keq për rininë sot!

Plot hile gatuar;

Sa keq për rininë sot!

Pa emër, pa vlerë;

Sa keq për rininë sot!

Pa botë, pa Atdhe;

Sa keq për rininë sot!

Pa jetë, pa fole;

Sa keq…!

——-

Formalizëm i Paformalizuar

Formalizëm i pa formalizuar,

Kostume veshur nga njerëz të zhubruar,

Provincializëm i formalizuar

Në rrugë, klub, zyrë e foltore të nderuar,

Shiko ti, o qytetar i fshatarizuar!

Sistem arsimor i paedukuar,

Me universitete e profesorë të plagjiazuar,

Me të rinj dëftesëpajisur por të pashkolluar,

Me fëmijë formuar nga mësues të pamësuar,

Mjerë ti, o i ri i paorientuar!

Treg ushqimor në baltë magazinuar,

Plot me fshatarë që tokën lënë pa lëruar,

E me policë që luajnë “Kape se të zura”,

Që qytetar të mjerë fort e kanë trysnuar,

Ej, çfarë milleniumi i uruar!

O male që shumë histori keni duruar,

Për të ruajtur të lashtën histori pa e rrënuar,

Malësorin shtatlartë hundë e buzë lëshuar

Për leckash e kapni për të mos e lejuar,

Oh, ç’malësor i rrënuar!

Spitale plot ngjyra (zhgj)ëndrrash zbukuruar,

Me manekinë në të bardha ndërruar,

Pacienti në termin “Mall” shndërruar

Thertore që Hipokratin fort e kanë dhunuar,

O i sëmuri shqiptar, kaq keq çengeluar!

Pa shiko! Dhe shqipja fjalë e digjitalizuar,

Për tru të mpirë e mbajtur të gozhduar,

Gjiganden botë për të reflektuar,

Që gjurmë humane për të mos lejuar,

O trumpiri im shqiptar, sa shumë je mjeruar!

Vend i mbytur në art që në Ilirinë e mëkuar,

Me artistë provues sfidash e sa të frustruar,

Që gati janë thesar të shesin nën dorë

Por jo shkarravitjen e tyre të shëmtuar,

O ti art Ilir, kaq keq shqiptarizuar!

O ushtar i Atdheut tim të tradhtuar,

A je shtyllë e vendit apo degdisur, rrënuar?

Ushtri me gjeneralë tregëtarë lulëzuar,

E me ministra kaq keq dizajnuar.

O i paformalizuari im Atdhe!

Prill 2018

——–

VIÇIT

Nga Robert Burns

Në rregull zotëri, fjalën po ta quaj të vërtetë,

Megjithëse tërë heretikët mund të qeshin.

Për shembull, t’ju shikojmë Ju – ja tani,

Një Viç i çuditshëm që të tërë budallallëk i veshin.

Dhe nëse ndonjë Sundues do të ishte aq i mirë,

Sa t’ju bënte të lumtur në të shenjtin pallat,

Dyshoj tani, zotëri, por më vonë do ta gjejmë,

Se akoma je po aq i madh sa një Muzat.

Dhe nëse të dalldisurat orë të dashnorit,

Si fatin tënd ndonjëherë do t’i kesh,

Ndalojeni atë, ju, o fuqi hyjnore!

Ti ngaherë një Dem duhet të jesh.

Megjithëse ndonjë, gruaja që do të martohesh,

Pasurinë e tëndit pallat të bukur adhuron,

E njëjta gjë ka për të qenë, ndonëse mund të mbani

Fisniken kokë me brirë, o sa shumë ju shkon!

Nëse në veshin tënd, i përhirshmi Xhejms,

Do të bjerë kjo e ulëritur a e pëllitur

Pak mendjeshëndoshë do të dyshojnë në këtë kërkesë

Që në mes të bagëtisë të jesh i rradhitur.

Dhe kur me të vdekurit të numëroheni,

Poshtë një kodrine plot bar si i padëmshëm,

Mbi kokën tuaj me drejtësi do të tregojnë-

“Këtu shtrihet një Buall i Famshëm!”

Përktheu: Agim Danga