DY POEZI NGA ARKIVA

1. Rikrijim…

S’më vjen keq për vitet që më ikën,

ato ikën fare pa më prekur,

s’më vjen keq për zjarret që m’u fikën,

se kush ndizet-digjet për t’u tretur.

S’e kupton aspak njeriu i shkretë,

si i tretet jeta në çdo orë,

flokëziu me syrin shigjetë,

kthehet në kodrinëz me dëborë.

Ashtu e pësova edhe unë,

që besoja vetëm në rininë,

dhe kur çaja zhveshur në furtunë,

s’e mendoja kurrë pleqërinë.

Gota ime plot me verë të kuqe,

nuk do boshatisej asnjëherë,

porse jeta qënka plot me huqe,

ato që t’i fal-sërish t’i merr!

Dhe s’të lë aspak që të mendohesh,

ishte-apo s’ishte çasti i duhur,

edhe kohë s’ke që të shikosh,

jetën tënde bërë re e pluhur.

Shekuj do të shkojnë e do të vijnë,

ne do jemi lodra për mëshirë,

shpirtrat njerëzorë do ulërijnë,

në një natë të zezë-në shkretëtirë!

27.12 .2007

2. Hëna

Herë del e plotë-e herë përgjysëm,

si ëndrrat tona që u përmbysën,

herë del e plotë-herë e holluar,

si dashuria e tradhtuar.

Herë e bardhë-herë me re,

si ëndrrat tona që u bënë dhe,

herë del e plotë-e herë majoshe,

herë e mërzitur-herë bukuroshe.

Herë del me dritë-herë e mekur,

si ëndrrat tona që kanë vdekur,

herë shënd e gaz-herë si e fjetur,

si jeta jonë që është tretur.

Herë serioze-herë nazike,

si vashë e bukur aspak besnike,

aspak besnike-po kush ka qënë?!

Po nuk është pak-të jesh një Hënë!

Aspak besnike-po kush ka qenë?!

Falen të gjitha-kur je një Hënë!

Shtator, 2007