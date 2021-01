Dy romane dhe nëntë recensa mbi Shqipërinë dhe shqiptarët nga dy miq amerikanë

Prof. Dr. (Emeritus) Refik Kadija

Më 1927 u botua në Nju Jork nga shtëpia botuese Doubleday, Doran & Company një roman me temë shqiptare me titull “Fëmijët e shqiponjës së malit” (angl.Children of the Mountain Eagle”), me 328 faqe, i autores amerikane Elizabeth Cleveland Miller. Për këtë roman ekziston vetëm një botim. Përveç këtij romani, kjo autore botoi një roman të dytë me temë shqiptare të titulluar “Prenda e Shqipërisë”, i ciliu botua për herë të parë me 1 qershor 1929 në Nju Jork, gjithashtu nga shtëpia botuese Doubleday, Doran & Company, me 257 faqe, me 15 kapituj, me ilustrime. Ilustrimet u bënë nga çifti Maud e Miska Petersham. Ky libër pati edhe një botim të dytë në Nju Jork nga e njëjta shtëpi botuese më 1941. Një vit pas botimit të parë, më 1930 “Prenda e Shqipërisë” u nominua për medaljen “John Newbery”, duke zënë vendin e dytë që quhet “Newbery Honor”.

“Medalja John Newbery” është një çmim letrar që jepet nga ALSC (Shoqata e Shërbimit Bibliotekar për Fëmijë), degë e Shoqatës Bibliotekare të Amerikës (ALA), për autorin me “kontributin më të shquar në letërsinë amerikane për fëmijë”. Kjo medalje dhe “Medalja Caldecott” konsiderohen dy çmimet më prestigjioze për letërsinë për fëmijë në SHBA. Librat e përzgjedhur shpërndahen nëpër shumë librari e biblioteka në të gjithë Amerikën, autorët e tyre internvistohen në television, dhe librat rekomandohen për teza masteri e doktorate. Fituesi i Newbery-t përzgjidhet nga një komision prej 15 anëtarësh në Konferencën Mesdimërore të ALA-s. Ky çmim vjetor filloi më 1921 dhe ishte çmimi i parë në botë për librat për fëmijë. Gjatë viteve 1938-1944 nëna e Rose Wilder Lane-it, Laura Ingalls Wilder, ka fituar pesë “Newbery Honor”, pra është nominuar pesë herë, (por pa e marrë asnjëherë “Çmimin Newbery”), për pesë libra të saj: “Në brigjet e Plum Creek-ut” (1938), “Pranë brigjeve të liqenit të argjentë” (1940), “Dimri i gjatë” (1941), “Qyteti i vogël në preri” (1942) dhe “Këta vite të artë të lumtur” (1944).

Cilësinë e botimit dhe suksesin e dy romaneve të Elizabeth Miller-it “Fëmijët e shqiponjës së malit” dhe “Prenda e Shqipërisë” e rritën padyshim edhe ilustrimet e bukura të çiftit të piktorëve Maud e Miska Petersham.

Për autoren amerikane të 2 librave me temë shqiptare Elizabeth Cleveland Miller dihet shumë pak. Ka lindur më 1889 në SHBA dhe ka vdekur në moshën 47-vjeçare, më 1936. Pas Luftës së Parë Botërore ka punuar me Kryqin e Kuq Amerikan në Shqipëri. Ajo dhe shoqja e saj amerikane Margaret Alex (Aleksander) kanë qenë mësuese dhe infermjere në shkollën dhe infermjerinë e hapur e të administruar prej tyre për jetimët në Shkodër. Ato kishin mbledhur fonde për të hapur shkolla të tjera në malësitë e Mbi-Shkodrës. Milleri e ka pasur nxënës Rexhë Metën dhe i ka mësuar anglisht para se të vinte Rose Lane-i. Në këtë kohë erdhi në Shkodër shkrimtarja dhe gazetarja e famëshme amerikane, e cila u njoh me punën e infermjereve në jetimore dhe iu bashkua ekspeditës së tyre në malësitë e Shalës. Atje Rose Lane-i njohu edhe Rexhë Meten, jetimin 12-vjeçar nga Vuthaj, të cilin më vonë e birësoi dhe e arsimoi. Elizabeth Cleveland Miller-i ia kushton Rexhë Metës dhe Palok Shkjezit romanin e saj “Prenda e Shqipërisë”.Në faqen pas titullit autorja shkruan: “Dedicated to PALOK SHKJEZI and REXH METE”. Për Rexhë Metën, jetën dhe fatin e tij dhe të familjes së tij është shkruar mjaft në shqip dhe në anglisht, kurse për Palokë Shkjezin nuk dihet thuajse asgjë. Duhet të ketë qenë në një kohë me Rexh Metën në jetimoren e Shkodrës që ishte nën kujdesin e Kryqit të Kuq Amerikan. Dihet se familja Shkjezi ka jetuar në Shkodër. Aktori i njohur shqiptar Ndrekë Shkjezi (1922-2000) ka qenë i biri i Palokë Shkjezit. Me qenë se Ndrekë Shkjezi ka lindur më 1922, në kohën kur dy infermjeret amerikane punonin me Kryqin e Kuq në jetimoren e Shkodrës, atëherë Paloka, i ati i Ndrekës, sigurisht në moshë madhore, duhet të ketë qenë jo nxënës por i punësuar në atë jetimore.

Dy romanet për adoleshentë “Fëmijët e shqiponjës së malit” dhe “Prenda e Shqipërisë” të botuar në fund të viteve 1920-të fillimisht ngjallën interes dhe kishin lexues në familjet amerikane dhe shqiptaro-amerikane. Mirëpo vitet e vështira të krizës ekonomike të viteve 1930-të dhe Lufta e Dytë Botërore ndikuan që gradualisht të binte interesi për ato dhe t’i mbulonte pluhuri i harresës nëpër etazheret e bibliotekave publike.

Për fat të mire, këta dy romane kishin lënë mbresa të pashlyeshme te një lexues amerikan i viteve 1950-të, kur ai ishte adoleshent, dhe bënë që ai mos t’i harronte kurrë shqiptarët dhe Shqipërinë. Ky është bostoniani Bob Newman. Ai priti me padurim që të hapej Shqipëria dhe në mesin e viteve 1990-të, tashmë në moshë të pjekur, rreth të pesëdhjetave, Newman-i erdhi si turist në Shqipëri për të realizuar endrrën e rinisë së tij të hershme dhe vizitoi malësitë e Shqipërisë së Veriut që përshkruheshin në romanet e Elizabeth C. Miller-it dhe takoi malësorët e atyre viseve për t’u njohur nga afër me ta.

Në hyrje të recensionit që bëri për romanin “Fëmijët e shqiponjës së malit” më 2 qershor 2012, Bob Newman-i shkruan:

“Në fillim të viteve 1950-të biblioteka e qytetit tonë kishte nëpër rafte ende plot libra të viteve 1920-të. Tashmë ato kanë kohë që janë zhdukur, veçanërisht librat për fëmijë, dhe janë zëvendësuar me oferta më moderne. Kur unë isha 8 ose 9 vjeç zbulova dy libra të shkruar nga Elizabeth Cleveland Miller ndërmjet librave të shumtë që kishin të bënin me fëmijët e vendeve të tjera. Nuk e kisha fare idenë për Shqipërinë në atë kohë, por ky libër rreth një vajze të re të quajtur Bor dhe një djali të ri të quajtur Marash më frymëzuan me një interes që ka vazhduar gjatë gjithë jetës sime. Ndonëse Shqipëria u zhduk mbrapa mureve të hekurta të dyfishta në vitet 1940-t dhe u rishfaq vetëm më 1991, dashuria ime për atë vend të largët, e cila lindi nga librat e Millerit për jetën malësore midis fiseve të Shqipërisë së veriut, mbeti e pashuar. Sapo u hap Shqipëria, unë shkova atje dhe udhëtova deri atje ku munda, pikërisht nëpër ato male, pikërisht në ato fshatra dhe në qytetin e Shkodrës, ku kishin jetuar Bora, Marashi dhe familjet e tyre. Ishte një udhëtim që më dha një kënaqësi të jashtëzakonshme, shumë larg nga faqet e shkruara (nga boja e hedhur në letër) më 1927 nga një zonjë amerikane.”

Bob Newman-i iu rikthye romanit të Millerit “Fëmijët e shqiponjës së malit” dhe bëri një recensë të dytë më 28 nëntor 2017, ku vë në dukje vlerat e veprës dhe dashurinë e tij të pashuar për Shqipërinë dhe shqiptarët:

“Fëmijët e shqiponjës së malit përshkruan jetën e përditshme të ‘Malcorëve’, njerëzve të malit të cilët jetonin në luginat poshtë majave të larta të veriut shqiptar. Është një përshkrim i butë, miqësor, dhe pa tragjedi, megjithatë tregon të gjitha llojet e veprimtarisë ekonomike, shoqërore dhe fetare, jep pak ‘aromë’ të gjuhës së vendit, dhe i jep mësim lexuesit të ri pa sforcim rreth Shipërisë së viteve 1920-t. Ky libër qëndroi me mua për më se gjashtëdhjetë vjet dhe kur e rilexova në vitin 2012, ndjeva një lidhje të fortë me fëmijërinë time dhe e shikova Shqipërinëedhe me sytë e rinisë së herëshme, edhe me sytë që e panë këtë vend më 1996. Nëse jeni i interesuar për Shqipërinë dhe nuk ka rëndësi për ju që është një libër i shkruar për fëmijë, libri i Millerit mund të jetë me vlerë për ju. Në qoftë se fëmijët tuaj janë ndër ata pak fëmijë që ende lexojnë diçka, ky po ashtu mund t’i frymëzojë ata, ndonëse Shqipëria ka ndryshuar shumë që nga ajo kohë.

Unë nuk kam qenë në gjendje deri sot të gjej asnjë grimcë informacioni për autoren, por duket qartë se ajo e njihte mirë dhe e donte shumë Shqipërinë.”

Po me 28 nëntor 2017 (ndoshta për koincidencë, ditën e festës kombëtare të Shqipërisë), Bob Newman-i botoi edhe recensën për romanin e dytë të Elizabeth C. Miller-it “Prenda e Shqipërisë”. Recensa mban titullin “Dashur dhe luftë në Shqipërinë e viteve 1920”. Në këtë recensë shtjellohen shkurt elementët kryesorë të subjektit të romanit:

“Elizabeth Cleveland Miller-i e shkroi Fëmijët e shqiponjës së malit për lexues të moshës 8 deri 12 vjeç, por ky tjetri është për lexues adoleshentë. Ndonëse është shumë larg nga mënyra moderne e gjuhës—bile ajo përdor forma shekspirjane, ndoshta për të dhënë nuancat e gjuhës shqipe fisnore—historia mund të të mbajë të mbërthyer pas saj. Prenda, e cila jeton në malësitë shqiptare veriore, takon një djalosh misterioz por tërheqës, Nushin, gjatë procesit të punëve të saj të përditshme. Ai shpëton vëllain e saj më të vogël nga mbytja në lumë dhe i kërkon asaj që t’i kryejë një punë të cilën nuk ia shpjegon. Ndërkohë, jugosllavët (nënkupto serbët) i invadojnë (pushtojnë) malet shqiptare, duke djegur fshatra e duke vrarë banorët e tyre, dhe duke dyndur një valë refugjatësh në Shkodër, qytetin e madh më të afërt. Prenda, nëna e saj dhe vëllezrit e saj më të vegjël ikin në Shkodër bashkë me të tjerët. Ndreka, babai i saj, shkon për të luftuar. Në vijën e frontit mungon ushqimi, kështu që Prenda shkon për t’i çuar atij një trastë me ushqime. Ajo humbet rrugën dhe kur po fshihej në një shpellë i kap veshi një informacion shumë të rëndësishëm. Ajo i njofton forcat shqiptare që i mundin serbët. Prenda e ndjen vetën si heroinë. Kur familja kthehet në fshat, ata janë thuajse trokë. Prindërit e saj i thonë se e kanë fejuar me dikë, me një person që ajo nuk e njeh. Prenda vendos të bëhet “virgjëreshë e përbetuar”, një institucion unikal i fiseve malësore shqiptare që i lejon asaj të jetojë si burrë, por që i garanton vdekjen nëse ajo lidhet me ndonjë burrë tjetër përveç të fejuarit të saj të parë. Pastaj, e veshur si burrë e me pushkë në krah, ajo takon Nushin përsëri. Fundi, si një film hollivudjan, mund të jetë i parashikueshëm, por të lë me një ndjenjë të mirë. Ky libër, si libri tjetër i Millerit, përçonte lexuesi plot të dhëna për jetën e përditshme shqiptare në atë kohë: ushqimet, veshjet, shtëpitë, punën, pazaret e qytetit, muzikën, poezinë, gjakmarrjet, virgjëreshat e përbetuara, etj. Ai më mbushi me një interes të përjetshëm për atë vend të vogël por magjepsës. Zoti e di nëse fëmijët lexojnë ndonjë libër tani, por nëse ju njihni ndonjë që lexon, ose nëse ju pëlqen të lexoni vetë një histori të dikurshme për një vend të largët, atëherë Prenda e Shqipërisë do t’ju pëlqejë mjaft”,

Siç shihet, edhe në këtë recensë shfaqet interesi i kahershëm i Newman-it për Shqipërinë e shqiptarët që kishin ngjallur dy romanet e Elizabeth Miller-it. Në fillim të recensës që botoi më 18 shkurt 2018 për librin e Jon Halliday-t “Artful Albanian: Memoirs of Enver Hoxha”, Newman-i shkruan: “Enver Hoxha nuk ka qenë kurrë hero i imi. Për pjesën më të madhe të jetës sime unë kam qenë i magjepsur nga Shqipëria, kultura e saj, historia, muzika dhe letërsia e saj, por në saje të tij unë munda ta vizitoj vendin e magjepsjes sime vetëm më 1996”.

Po kush është Bob Newman-i, ky “i dashuruar” i përjetshëm me Shqipërinë dhe shqiptarët?

Emri i tij i plotë është Robert Samuel Newman. Aiështë një antropolog që banon në Marblehead, Massachusetts. Ka lindur në Boston me 12 shkurt 1943. Prindërit e tij, Morris M. Newman dhe Ethel Solmer Newman, ishin fëmijë emigrantësh çifutë të Petrandorisë Ruse, të cilët kishin ikur në Amerikë dhe ishin vendosur në lagjen e vjetër çifute të Bostonit. Pasioni i tij i parë ishte muzika, por që nuk zgjati shumë; mundësia që iu krijua për të vajtur në Japoni në kuadrin e shkëmbimeve studentore ndëruniversitare më 1959, ia drejtuan vëmëndjen Newman-it nga Azia. Ai fitoi një BA në Studimet Aziatike nga Universiteti i Kornellit në Ithakë të shtetit të Nju Jorkut më 1964. Fillimisht punoi për pak kohë në Honduras me një projekt të Universitetit të Kornellit. Pastaj shkoi si vullnetar i Korpusit të Paqes në Indi, ku punoi për dy vjet në Lucknow, kryeqytetin e Uttar Pradeshit, në shkolla kundër analfabetizmit për të rritur, mësoi hindustançe dhe u martua me një grua indiane (Sudha Dubey). Pastaj u kthye në Kornell dhe vazhdoi më tej studimet pasuniversitare për Antropologji e Sociologji Bashkohore. Pasi dha mësim për pak kohë në Universitetin e Çikagos më 1973, Newman-i imigroi në Australi me të shoqen për t’u punësuar si profesor në Universitetin La Trobe të Melburnit. Ai qëndroi në Universitetin La Trobe deri në vitin 1989. Ndërkohë dha leksione në Universitetin e Xianit në Kinë dhe në Universitetin Jonsei në Seul. Më 1989 u kthye përfundimisht në Marblehead të Nju Jorkut ku, përveç mësimdhënies së anglishtes si gjuhë e dytë për komunitetin e emigrantëve nga ish-Bashkimi Sovjetik, vazhdoi studimet dhe botimet në fushën e Antropologjisë, kryesisht mbi shtetin indian të Goas. Për rreth njëzet vjet ai vazhdoi pa u ndalur duke botuar artikuj jo vetëm për Goan, por edhe për arsimin e kulturën e Indisë Veriore, edukimin islam në Indi, kulturën e çifutëve të Indisë, filmat indianë, krahasimin midis revolucioneve vietnameze e kamboxhiane, bile edhe për transformimin e dijes e të nxënit në Shqipëri pas viteve 1990-të, etj. Edhe sot, në moshën 78-vjeçare, Bob Newman-i vazhdon të jetë një studjues e botues shumë aktiv. Ai është një fotograf gjysëm-profesionist dhe gjatë 30 viteve të fundit ka hapur 15 foto-ekspozita personale që kanë qenë shumë të suksseshme edhe nga ana financiare.

Bob Newman-i është edhe një recensues profesionist i njohur dhe i palodhur i letësisë botërore në gjuhën angleze. Gjatë 20 viteve të fundit, përveç dhjetra recensave për letërsinë botërore, ai ka recensuar deri tani 9 libra me temë shqiptare: 5 vepra të Ismail Kadaresë (“Dosja në H”, “Ura me tre harqe”, “Lulet e ftohta të marsit”,“Piramida” dhe “Kamarja e turpit”); librin e autorit kosovar Ramadan Marmullaku “Shqipëria dhe shqiptarët”; librin e historianit irlandez Jon Halliday “Shqiptari dinak: Kujtimet e Enver Hoxhës”; dhe dy romanet e Elizabeth C. Miller-it “Fëmijët e shqiponjës së malit” dhe “Prenda e Shqipërisë”. Në këto recensa Bob Newman-i ka bërë analizë kritike e vlerësime interesante si për krijimtarinë e Ismail Kadaresë ashtu dhe për historinë e Shqipërisë, për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ai ka shprehur bindjen e tij se Ismail Kadareja është një shkrimtar i madh që e meriton Çmimin Nobel. Bile në recensën e mëposhtme për Kadarenë ai thekson se ka njëzet vjet që e përsëritë një kërkesë të tillë.

Me 27 dhjetor 2020 Bob Newman-i botoi online recensën e tij për romanin e Ismail Kadaresë“Kamarja e turpit”, përkthyer në anglisht me titullin “The Traitor’s Niche” nga përkthyesi i njohur JohnHodgson. Këtë recensë e titullon “Pa një kokë”:

“Panoramat e ftohta, me shi, të errëta e të shkreta janë pikat e forta të Kadaresë. Romanet e tij janë të mbushur me skena të tilla dhe shumë shpesh ato janë sfondi skenik i përsosur i tregimeve të tij të thellë e të ngarkuar me kuptim. Ali Pashë Tepelena sundoi në Epir dhe në pjesë të tjera të Shqipërisë dhe Greqisëbrenda perandorisë otomane me dorë të hekurt në fund të shekullit XVIII e deri më 1822. I famshëm për egërsinë e tij si dhe për disa prirje modernizuese, ai gradualisht u përpoq ta shkëpuste pashallekun e tij nga sundimi otoman me ndihmën e fraksioneve të ndryshme shqiptare e greke. Ndonëse arriti ta përballonte rrethimin nga një ushtri mjaft e madhe të udhëhequr nga Hurshid Pasha për njëfarë kohe, ai më në fund u mund dhe u vra. Koka e tij u pre dhe u dërgua në Stamboll (Konstandinopojë). Gruaja e tij e re, të cilën e sollën në kryeqytetin otoman, u martua shpejt me një nga fitimtarët. Kjo është një histori mjaft e trishtë për këdo.

Në një vend qëndror të Stambollit, në njëmur që ndodhet përball shumë ndërtesave të rëndësishme, ishte një kamare, qëllimisht e vendosur atje për të ekspozuar kokat që u përkisnin atyre qëi kishin zemëruar së tepërmi sulltanët. Vetëm një kokë mund të vendosej aty në të njëjtën kohë, dhe secila konservohej me kujdes me akull e mjaltë dhe ruhej nga një zyrtar i veçantë, deri sa vinte koha që ta zëvendësonin me atë të një viktime tjetër. Kjo “Kamare turpi” është në qendër të romanit, së bashku me një personazh puna e të cilit ishte të sillte kokat e “tradhëtarëve” të caktuar. Historia (ngjarja/subjekti) është ‘Kadare’ e kulluar – korrupsion, pabesira, brutalitet i ftohtë e i paparashikueshëm dhe padrejtësi të pushtetit absolut. Të përziera me këto ka referenca për historinë shqiptare dhe aludime për rrymat politike shqiptare moderne (sigurisht asnjëra shumë e shëndetshme). Ndonëse Aliu ishte një shqiptar etnik, kryeqyteti i tij ishte në Greqinë moderne dhe kështu ishte shumë nga territori i tij. Gjithë veprimi i Kadaresë zhvillohet në “Shqipëri”. Nuk ka dyshim se kjo ishte një ide e mirë në Shqipërinë ultra-nacionaliste të diktatorit Enver Hoxha. Ndonëse i admiroja idetë e strukturën e veprës, e ndjenja se ky roman nuk arrin në nivelin e shumë veprave të tjera të Kadaresë sepse është mjaft ‘peshë e lehtë’; i mungon një subjekt i ngjeshur. Bile edhe çështja e thesarit të Ali Pashës nuk të ngjall shumë emocione, ndonëse të çon te humbja e një koke tjetër. Portretet psikologjike të Ali Pashës dhe Hurshid Pashës pasqyrojnë Kadarenë po aq sa edhe historinë. KAMARJA E TURPIT është një makth i gjatë e i zymtë frike e dëshpërimi që shkaktohet nga sundimi arbitrar i atyre që janë në majë të pushtetit.

Ndoshta e kam tejkaluar masën për stilin e Kadaresë, por kurrë për aftësitë e tij të përgjithshme si një nga shkrimtarët e mëdhenj të kohrave.

Unë do të rekomandoja “Kronikë në gur”, “Ura me tre harqe”, “Prilli i thyer”, “Pallati i ëndrrave”, “Gjenerali i ushtrisë së vdekur”, “Tri këngë zie për Kosovën”, dhe “E penguara – Rekuiem për Linda B” si më të mirat, ndonëse ka gjithashtu edhe disa romane të tjerë të shkëlqyer. Ky libër dhe “Doruntina” janë ndoshta ndër veprat e tij më pak të rëndësishme. Nuk e di nëse ai do ta marrë ndonjëherë Nobelin që e meriton. (Kam 20 vjet që e them këtë)”.

Më 23 dhjetor 2020 Newman-i botoi recensën “Ekspoze e nëndheshme në majë të një piramide” për romanin e Kadaresë “Piramida”, përkthyer në anglisht prej frëngjishtes nga David Bellos, Profesor i Letërsisë Frënge dhe i Letërsisë së Krahasuar në Universitetin Princeton (SHBA), biograf dhe përkthyes i shquar i 23 veprave, përfshirë 7 vepra të Ismail Kadaresë.

Në recensën e mëposhtme Bob Newman-i fillimisht shpreh këndvështrimin e tij vetjak ndaj periudhës 1944-1985 në Shqipëri dhe pastaj arsyeton pse “Kadareja ka shkruar disa libra alegorikë mbi situatën Kafkeske në vendin e tij fatkeq”. Sipas tij, romani “Piramida” “është më tepër një ekspoze e nëndheshme e disa prej gjërave më të këqia që të ofron natyra njerëzore.” Ai shkruan:

“Po të kishit jetuar në Shqipëri midis 1944 dhe 1985, ju do të kishit jetuar nën një nga regjimet totalitare më të këqia në botë. Në një vend kaq të vogël ishte një gulag i gjërë me mijëra të burgosur, shumica e të cilëve vdiqën, dhe të paktën 6,000 ekzekutime. Mbi 59,000 njerëz ishin në “syrgjynosje të mbrendshme”. Kur e vizitova këtë vend më 1996, takova një grua e cila më tregoi fjalorin e saj shqip-anglisht dhe më tha se gjatë sundimit të Enver Hoxhës, asaj do t’i duhej të merrte leje nga qeveria për ta zotëruar atë, ose përndryshe dënoheshe me 10 vjet burg. Spiunët ishin me bollek, fëmijët nxiteshin për të spiunuar prindërit, miqtë spiunonin njëri-tjetrin, ndëshkime drakoniane për një shaka të thjeshtë—jeta duhet të ketë qenë një makth. Shqipëria ishte e mbyllur, si Korea e Veriut sot. Kështu që nuk është për t’u habitur që Kadareja ka shkruar disa libra alegorikë mbi situatën Kafkeske në vendin e tij fatkeq. Të shkruaje drejtpërsëdrejti ishte një biletë për në burg ose më keq. Kështu që ai i ka vendosur subjektet e veprave të tij në Perandorinë Osmane (tashmë inekzistente) ose, në këtë rast, në Egjiptin e lashtë. Edhe kështu, mendoj se për disa prej librave të tij me alegori mbi totalitarizmin u vonua botimi. Më në fund, por ndoshta të shtuar më vonë, ai e krahason ndërtimin e piramidës me thuajse 700,000 bunkerë betoni të shpërndarë nëpër të gjithë vendin për shkak të paranojës së El Supremos.

Ky libër është i vështirë për t’u lexuar. Kadareja përpiqet në maksimum të arrijë deri në atë thelb thuajse të paprekshëm të shpjegimit se pse janë aq të tmerrshme qeveri të tilla. Në këtë rast, “ndërtimi i komunizmit” ndryshohet në një “piramidë”, por shpërfillja për jetën njerëzore, mungesa e drejtësisë, arbitrariteti në majë të piramidës, dënimet e skajshme, vdekja e së vërtetës dhe e çdo fakti, dhe spiunët, zbulimi i vazhdueshëm i “komplloteve dhe konspiracioneve” të reja pasqyrojnë realitetin shqiptar në kohën e tij; historia e BRSS dhe, pa ta shohim….mund të na detyrojnë të mendojmë për kohrat moderne në cilin vend tjetër?….hmm. Ndoshta “Vjeshta e Patriarkut” nga Garcia Marquez-i është një akuzë më e gjallë, më bindëse e sundimit totalitar, bile edhe “Pallati i ëndrrave” i vetë Kadaresë është më e fuqishme, por megjithatë edhe kjo godet në shenjë. Nuk ndjehesha rehat gjatë gjithë lëximit, ashtu siç më ndodhi me “Kështjellën” e Kafkës. Nuk është një libër që të bën të buzëqeshësh apo të ndjehesh mirë dhe përfundimisht nuk është romani më i mirë i Kadaresë. Është më tepër një ekspoze e nëndheshme e disa prej gjërave më të këqia që të ofron natyra njerëzore. Dhe kjo duhet t’ju bëjë të ndjeheni të kënaqur që ne iu shmangëm një plumbi këtu në SHBA. Deri tani.”

Recensae titulluar“Misteri dhe historia dalin në sipërfaqe pas shëmbjes” që botoi Bob Newman-i më 20 dhjetor 2017 për romanin tjetër të Kadaresë “Lulet e ftohta të Marsit” (gjithashtu të përkthyer nga David Bellos) është mjaft interesante, sepse ai këtu jo vetëm bën vlerësimin kritik të romanit duke e cilësuar si një nga veprat më të mira të Kadaresë, por dhe jep një mendim origjinal, duke i stigmatizuar e ironizuar paragjykimet fanatike të Komisionit përzgjedhës suedez, se përse, sipas tij, Kadareja nuk e merr dot Çmimin Nobel:

“Disa vite më parë një anëtar suedez i komisionit të Çmimit Nobel nxori nga vetja pikëpamjen se amerikanët nuk po e fitojnë dot Çmimin Nobel në Letërsi sepse na qenkan, si të them, tepër amerikanë. Amerika është një vend pa dyshim primitiv që është i fiksuar pas kulturës pop (ua!) dhe shpesh nuk qenka e dhënë pas botimit të veprave të atyre shkrimtarëve që admirohen nga anëtarët e komisionit të Çmimit Nobel (si ai vetë). Isha i kënaqur që i lexova komentet e këtij zotrie, sepse sqarova një mister për vete. Domethënë, e kuptova përse Ismail Kadareja nuk e ka fituar çmimin në fjalë. Ai është tepër shqiptar. Kam frikë se kjo do të thotë se ai është në njëfarë mënyre i kompromentuar; se ai nuk ka qenë në gjendje t’i shmanget historisë dhe ka përfunduar duke gëlltitur njëçikë si shumë nga dallgët e qelbura të diktaturës për standartet puriste, foshnjërake të anëtarëve (më fatlumë) të komisionit. Çdo komb, të mos themi çdo individ, ka arkivat e tij sekrete, të varrosura. Ato ekzistojnë në atë mënyrë që uji ekziston në Mars. Ne e dimë se ai ka qenë atje dhe ende mund të jetë atje, por është i fshehur dhe ne nuk jemi në gjendje të bëjmë asgjë për këtë. Ne duhet të gjykojmë letërsinë dhe jo sjelljen e një individi të veçantë të ngecur në një situatë të tmerrshme.”

Kurse konkretisht për vlerat artistike të romanit “Lulet e Ftohta të Marsit” Newman-i shkruan ndër të tjera se është “një roman i zgjuar, i thellë në mënyrë të mahnitshme, i cili kurrë nuk jep leksione, kurrë nuk bëhet didaktik. Si zakonisht, Kadareja operon në disa nivele. Është në dorën tënde të zgjidhëshsa më shumë të mundesh. Në labirinthin e shpirtit tënd, ti mund ta kapësh në dorë LFM si një libër tjetër të shkëlqyer nga një shkrimtar i madh. Pastaj përsëri, në qoftë se nuk të pëlqen miti dhe misteri, ti mund të hapësh gojën (të gogësish) e të kruash kokën. Pikërisht këtë duket se bën komisioni i Nobelit.”