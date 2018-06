Dy “shqiponja” përmbysin Serbinë (VIDEO)

Kosova 2–Serbia 1.

Mbyllet 2-1 sfida e vlefshme për Grupin D të Kupës së Botës 2018, mes Serbisë dhe Zvicrës në “Kaliningrad Stadium”, ku dy golat u shënuan nga lojtarët me gjak shqiptar Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri.

Serbia pati fillimin e ëndërruar kur pas vetëm katër minutash lojë, Aleksandar Mitrovic, shënoi një gol të bukur me kokë.

Por Zvicra e barazoi lojën në pjesën e dytë duke barazuar edhe rezultatin në minutën e 52-të me anë të Granit Xhaka.

Futbollisti kosovar i Arsenal tundi rrjetën me një goditje nga rreth 25 metra, që nuk i dha mundësi reagimi portieri kundërshtar, duke realizuar atë që mund të konsiderohet edhe një nga golat më të bukur të këtij kampionati botëror.

Pas golit, Xhaka nuk ka harruar të festojë ashtu siç dinë të bëjnë vetëm shqiptarët, duke bashkuar duart dhe formuar shqiponjën.

Në minutën e fundit, një tjetër kosovar fundosi serbët. Xherdan Shaqiri shënoi gjatë një kundërsulmi duke i dhënë Zvicrës fitoren 2-1, e cila i afron me raundin e ardhshëm të “Rusi 2018”.

Deserved 2-1 win for #Switzerland, the first comeback win by any team in #WorldCup2018. The better side overall, overcame early #Serbia goal, and kept playing their style until the game opened up. Counterattacking clinic and class finish by Shaqiri for the winner. #SRBSUI #SUI pic.twitter.com/Prs85M5zfM

— Jason Foster (@JogaBonito_USA) June 22, 2018