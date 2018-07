Dy vjet nga grushti i shtetit, Erdogan: Do t’i zbulojmë dhe do t’i shkatërrojmë…

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan ka deklaruar se Turqia dhe populli i saj nuk do të harrojnë dhe as nuk do të lejojnë që të harrohet grushti i dështuar i shtetit që u realizua më 15 korrik të vitit 2016.

Kjo deklaratë e Erdogan ka ardhur gjatë një dreke të realizuar për familjet e dëshmorëve.

“Nuk do të ndalojmë së luftuari kundër FETO-s. Do t’i zbulojmë dhe do t’i shkatërrojmë të gjitha celulat dhe poret ku ata kanë deportuar”, ka thënë ai.

Erdogan theksoi më tej se çdo fëmijë dhe i ri, i cili nuk e njeh fenë e tij, kombin dhe shtetin, është objektiv potencial i terrorizmit.

Erdoğan tha se Turqisë i nevojiten gjenerata të cilat do të hedhin hapa drejt së ardhmes me zemër dhe mbi të gjitha me shkollim.

Në Turqi 15 korriku shënohet si Dita e Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar.

s.a/dita