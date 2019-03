“…Dykrenor i Kastriotit, përmbi kishë edhe xhami,

7 Marsi-Dita e Mësuesit

(Rreth Flamurit të përbashkuar..!)

Nga Naun Kule

Kur pushkatuan mësuesin-poet

Pas ditënetëve të skëterrshme disa-mujore të gdhira në mugun e errët të birucës a bodrumin e torturave, në çastin kur e futën në sallën e gjyqit, iu zmadhuan bebet e syve. U përball me dritën e diellit dhe u mbush me frymë, si të shuante etjen dhe ankthin e rikthimit në jetë. Sikur u ngop me gjallimin përqark, mbetur larg ndjesisë së tij, sikur endej në krahët e njëëndrre, prerë egër dhe vringthi në terrin e ftohtë të mesnatës së arrestit…

Përplasi vështrimin qosh më qosh të dhomës së gjykimit përballur me ca njerëz syshqyer e veshngritur që e vështronin habitshëm e urrejtshëm si të ishte egërsirë…Madje, i posanxjerrë nga kafazi i hekurt..!? Uli sytë dhe pa prangat ndër duar. Edhe policët anash…Sërish kundroi sallën. Sa pak njerëz? Kërkoi ehetoi me sy, asnjë i njohur…Po nëna, babai….Kujtoi sëmundjen e babait, rruga e gjatë, hallet…Po ajo…!? Eh, ç’kërkonte…! Akoma…!? Edhe këta, s’janë të ardhur. Janë të sjellë.

Doemos, të sjellë aty me ftesa… Përzgjedhur enkas të dëgjonin dhe shihnin syndërsy gjykimin e tij. Të shihnin gjyqin dhe ndëshkimin shembullor të këtij armiku të rrezikshëm…Ja, pra, ballaz, sy ndër sy me një armik…!? Kishte dashur të rrëzonte pushtetin popullor.. Po! Sapo e dëgjuan akuzën e prokurorit…

“…I pandehuri Beqir Mustafa Çela, 34 vjeç, i lindur në Karbunarë të N/prefekturës së Lushnjes, në vitin 1913,është armik i rrezikshëm…

I rekrutuar që në bankat e shkollës së mesme në Tiranë, nga agjenti amerikan Harri Fulx, ish-drejtor i asaj shkolle…”

…Tek dëgjonte prokurorin që lexonte akuzën tërë zell e pathos, ndërmendej dhe pyeste veten nëse çka po dëgjonte, ishin për të apo…? Përsëriste me vete si në jerm fjalët e prokurorit..

“… Armiku Beqir Çela, ky spiun e gjarpër i agjenturës amerikane në Shqipëri, helmatiste nxënësit ndër shkolla ku jepte mësim, helmatiste rininë tonë revolucionare me propagandë antishqiptare, me poezitë dhe përkthimet e librave angleze…

…Organet e hetuesisë dhe të prokurorisë e kanë kapur me presh ne dorë armikun Beqir Çela në takime të fshehta me ish-drejtorin e tij, spiunin amerikan Harri Fulz. Dhe i pandehuri Beqir Çela, i vënë me shpatulla pas murit nga vigjilenca dhe drejtësia jonë popullore, është detyruar t’i pranojë këto krime kundër atdheut…

Sfidant i kohës…

I cilës kohë; i asaj që iku apo i asaj që vinte? I të dyjave…!?

Beqir Çela nga fshati Karbunarë i Lushnjes (sot emërtimin “Beqir Çela” e mban një shkollë e mesme në qytetin e Durrësit), ishte nga ata djem fatlumë të cilët, në Shqipërinëgjysmanalfabete tëdekadave të para të shekullit njëzetë, të ishte konviktor në një shkollë të mesme me aq vlerë dhe emër në gjithë vendin tonë, siç qe asokohe në Tiranë, shkolla e mesme amerikane “Harri Fulx”…

Djaloshi inteligjent i Karbunarës, studenti i shkëlqyer, poeti e përkthyesi dhe mbi të gjitha, mësuesi i përkushtuar e pasionant Beqir Çela, vërtetë pati një jetë të shkurtër(34 vjeç), por mjaft të pasur. Beqiri njohu dhe përjetoi të gjitha ngjarjet e mëdha të fillimshekullit njëzetë si rreziku i zhbërjes së Shqipërisë nga shovinizmi greko-sllav gjatë Luftës së parë botërore, Kongresi kombëtar i Lushnjes, Lufta e Vlorës dhe përplasja sociale e vitit 1924 e cila solli një qeveri demokratike, por jo afatgjatë.

I mbetur pa nënë që fëmijë, jetimi Beqir Çela u rrit nën kujdesin e babait dhe gjithë familjes së madhe Çela të Karbunarës. Që në vegjëli dallonte për zell në të lexuar, inteligjencë dhe zgjuarsi. Shkollën fillore triklasëshe e kreu në vendlindje dhe dy klasët e tjera në shkollë plotore në qytetin e Lushnjes.

Rezultatet e lartabënë që i ati, ndonëse me disa fëmijë jetim e me vështirësi ekonomike, e regjistroi në shkollën e mesme amerikane në Tiranë, në degën e mësuesisë.

Kjo ishte koha dhe shkolla të cilat ndërsjelltazi, formuan dhe ushqyen karakterin dhe portretin intelektual të mësuesit-poet dhe përkthyesit të ardhshëm Beqir Çela, duke zgjeruar dijet dhe vizionet për jetën dhe botën që e rrethonte djaloshin myzeqar.

Në këtë shkollë gjetën njëri-tjetrin; shkolla dhe mësuesit-nxënësin e përkushtuar, ndërsa nxënësi Beqir Çela mjedisin qytetar dhe mësimor, intelektual e progresiv siç e kërkonte bota e tij aq e pasur. Këtu u formua si qytetar i kohës dhe atdhetar, edhe përmes shëmbëlltyrës së personaliteteve shqiptare e botërore që studionte. Njohu letërsinë antike e bashkëkohore, idetë e mendimtarëve të huaj përparimtarë të cilat, nxitën dhe pasuruan krijimtarinë poetike dhe përkthimet nga anglishtja.

I dalluar si i tillë dhe gjithnjë aktiv në veprimtari shoqërore, në vitin 1930, Beqiri zgjidhet Kryetar i Kryqit të Kuq të rinisë së shkollës, çka përbënte një nderim të veçantë për nxënësin lushnjar të klasës së dytë. Gjatë gjithë viteve të studimit, nxënësi Beqir Çela ishte edhe bashkëpunëtori më i njohur i Revistës “Laboremus” (le të punojmë), të cilën e botonte periodikisht kjo shkollë, ndërsa në vitin 1931, u caktua editorialisti i kësaj Reviste. Shkrimet e tij në faqen e parë të Revistës ishin të njohura jo vetëm për emrin e autorit Beqir Çela por sidomos, për tematikën që trajtonte,stilin origjinal, mendimet dhe idetë progresive.

(HarunGreca,Revista“Myzeqeja”nr.10,2013,fq.6)

Në vitin 1933 nxënësi Beqir Çela zgjidhet kryetar i grupit të Arteve,më pas, sekretar i“Kongresit të studentëve” për shkollën.

Pasi përfundoi shkëlqyeshëm studimet, mësuesi i ri emërohet në shkollën e Krujës. Më 1935 transferohet si mësues në shkollat e qytetit të Durrësit ku mori edhe vëllain, Rexhepin dhe motrën e vogëlFizen.Punoi këtu me përkushtim për më shumë se një dekadë, me pasionin e mësuesit misionar.Këtu edhe u martua me kolegen e tij Ervehe, me të cilën sollën në jetë dy fëmijë; Mimikën dhe Novruzin. Beqiri bashkëpunoi që në bankat e shkollës me shtypin e kohës si gazetat “Arbëria”, “Drita”, “Shtypi”, “Demokratia” etj., në të cilat botoi shumë përkthime dhe krijime poetike për t’u renditur kështu nëradhën e krijuesve të njohur të viteve tridhjetë.

…Në vitin 1937, Madhëria e tij Zogu 1, shpalli me pompozitet festimin e 25 vjetorit të Pavarësisë dhe krijimit të shtetit shqiptar. Me këtë rast, shpalli edhe një konkurs për të krijuar Hymnin e ri kombëtar. Konkurruan 76 poetë e shkrimtarë nga gjithë trojet shqiptare të nivelit Gj.Fishtës, L. Poradecit, M.Kutelit, etj.

Dhe për çudinë e të gjithëve, çmimin e parë e mori poeti i ri nga Lushnja, Beqir Çela, me poezinë“Dykrenor i Kastriotit, përmbi kishë edhe xhami”duke u bërë kështu që në moshën 25 vjeçare, autori i Himnit Kombëtar të Mbretërisë Shqiptare, përballë 76 personaliteteve krijuese shqiptare.

Dashuria për atdheun, simbolet e kombit dhe sidomos Flamuri kombëtar,i lexojmë shpesh në krijimtarinë e Beqir Çelës.Kësisoj, që në vitin 1931, pra ende nxënës, poezinë “Flamuri kombëtar” ua kushton nënshkruesve të Pavarësisë kombëtare që kaluan përmes Myzeqesë drejt Vlorës dhe ngritën Flamurin në nëntor, 1912.

“Dhe shiu që bie dhe balta harbon/ Por shiu s’i lag, balta s’i ndalon…

Po hapi krahët o shqipe, gazmo!/Ndriço o diell dhe errësirën zbo…!

Lajtmotivi atdhetar i poezive të tij e shoqëron poetin deri në thirrje e kushtrim:“…Kush ka gjak shqiptar dhe shpirt fisnik/

T’i falet sot Flamurit kuq e zi/Në gaz e helm ta ndjeki si besnik…”

Poeti myzeqar i këndon edhe bukurisë njerëzore, vajzave shqiptare, të bukura, tëshkathëta e të vlerta sa për nga bukuria ia kalojnë edhe hënës: “…Hënë e qiellit pse u fshehe? Dil pa dil dhe matu pak…!”

Vajza për poetin është burim i jetës, i dashurisë që na mban në këmbë; “…Çil moj motra e nuses, hapja gjirin erës së malit/

Çil t’i qeshet buza çupës, t’i gëzohet zemra djalit…”

Ndërsa ishte ende nxënës në vitin 1932, Beqiri përktheu librin e Beconit “Mbi fatin” ku spikat talenti ti tij si përkthyes me njohje të admirueshme për kohën dhe moshën, të shqipes letrare dhe të gjuhës angleze. (Dr.IljazGogaj, libri “Shkollat amerikane në Shqipëri”Tiranë, 1995, fq.129).

Përmbi Shqipërinë, vetëm…Perëndia!

…Çlirimi i Shqipërisë, Beqir Çelën e gjen në Durrës, si mësues, krijues, intelektual i kompletuar dhe i mirënjohur.

Me gëzimin e madh të shqiptarit atdhetar për lirinë e fituar, ditë me radhë organizoi në kinemanë e qytetit të Durrësit veprimtari artistike duke e festuar çlirimin e atdheut.

Aktivitetet festive fillonin me një përshëndetje nga organizatori i këtyre festimeve, mësuesi Beqir Çela ku theksonte detyrat e shqiptarëve e sidomos të rinjve për rindërtimin e atdheut të shkatërruar nga lufta.

….Por pikëpamjet e mësuesit dhe krijuesit Beqir Çela për rrugën e re të Shqipërisë komuniste, u përballën me diktaturën shtetërore tëpasçlirimit. Shkak u bë edhe takimi i Beqirit me amerikanin Harri Fulx, i cili si një nga njerëzit që njihte Shqipërinë dhe shqiptarët, në vitin 1945, u dërgua nga qeveria amerikane në Tiranë që të ndihmonte për shpërndarjen e ndihmave të Kryqit të Kuq . Takimet fatale të mësuesit Beqir Çela me ish-drejtorin e tij amerikanin Harri Fulx, apo edhe pikëpamjet që mund të ketë këmbyer me të, e futën djaloshin në listat e sigurimit të shtetit të cilët, filluan ta ndjekin dhe përgjojnë.Në vitin 1946 mësuesin Beqir Çela e arrestojnë. E torturojnë për gati një vit dhe, në shtator të vitit 1947, e pushkatojnë me grupin armiqësor të deputetëve si ShefqetBeja, Sheh Karbunara etj.

…Ky ishte profili atdhetar i këtij mësuesi, poeti dhe intelektuali shqiptar, jeta e të cilit u ndërpre, kur sapo kishte marrë udhë.

Po ç’ishin vizionet dhe perspektiva nga e shihte Beqir Çela udhëtimin e popullit shqiptar drejt progresit, krah gjithë bashkëluftëtarëve kundër nazifashizmit?

Nga çka lënë të shkruar mësuesi-poet, njohimpikëpamjet, talentin dhe vizionet e këtij intelektuali idealist, i flijuar përkombëtarizmën.Tek poezia e tij Himn për Flamurin, me të cilën u nderua kombëtarisht që në moshën 25 vjeçare, ai shkruan:

“…Dykrenor i Kastriotit, përmbi kishë edhe xhami,

Ti na lidh përpara zotit, besë a besë për Shqipëri!”

Por, edhe ky përkushtim plot atdhetarizëm për“Dykrenor-in e Kastriotit”,këtij mësuesi-poet, nuk ia kurseu dot përplasjen fatale me regjimin e kohës.Kujtojmë se autorët e Himnit kombëtar, bota i ngre në piedestal,veprën dhe fytyrën e tyre ua përcjell brezave.Autorin e Himnit të Flamurit turk, shqiptarin MehmetAkif, jo vetëm e nderuan tërë jetën, por edhe pas vdekjes,Ataturku i famshëm, ia stampoi fytyrën në një monedhë turke.

Kurse mësuesi dhe poeti ynëBeqir Çela, ky autor sfidant iHimnit të Flamurit tonë, çohet në plumb..!Por vëreni re merakun dhe thirrjen kombëtare të autorit tëHimnit tonë, “…përmbi kishë edhe xhami…”Ndonëse në moshë të re, djaloshi Beqir Çela është krejt i çliruar nga prangat fetare, aq të forta dhe të pranishme për brezat atyre viteve në një Shqipëri me dominancë fetare myslimane, dhe prapambetje të skajshme kulturore. Kësisoj, kuptohet se poeti dhe mësuesi Beqir Çela, i është bashkuar pjesës më progresive të brezit të vet dhe sidomos, krijuesve të kohës. Ai njeh mirë përpjekjet dhe luftën që po bëjnë shqiptarët,pavarësisht përkatësive fetare apo krahinore.Ishte koha kur Noli ynë, ky burrështetas dhe bashkëkohor i poetit tonë Çela, realizonte pavarësinë Kishës Ortodokse Shqiptare (KOASH), duke shkruar:

“Populli shqiptar e formoi kombin e vet mbi Shqipërinë; jo mbi fenë, si greku e serbi mbi ortodoksinë a italiani mbi katoliken. Për shqiptarët; mbi të gjitha vlerat-qëndron Shqipëria. Përmbi Shqipërinë; vetëm…Perëndia!”.