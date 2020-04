MASAT: KM tregon se kur do të hapen dyqanet e veshjeve, mobilieve, transporti qytetas dhe taksive

Kryeministri Edi Rama deklaroi në emision “Opinion” lehtësimin e masave shtrënguese të karantinës ku në 2-3 javët në vazhdim bizneset që konsiderohen me risk të ulët dhe të mesëm do të nisin punën.

Kryeministri theksoi se hapja e bizneseve do të jetë pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve të Kodit Penal.

Rama tha se nuk ka ende një afat për nisjen e aktivitetit të bizneseve me risk të lartë, si baret, restorantet, palestrat apo pub-et.

“Në skenarin e hapjes kategoritë me risk të ulët, tregti me pakicë të veshjeve në dyqane të specializuara, tregtia e tekstileve në dyqane të specializuara, tregtia me pakicë e mobilieve, orëve, bizhuterive, qilimat, regjistruesit e audiove, taksive me një person do të hapen në ditët në vijim. Por e rëndësishme është hyrja në fuqi e ndryshimeve të Kodit Penal. Hapja do të shoqërohet me kushte strikte, java e ardhshme do të jetë përgatitore. Mbi bazën e protokollove të sigurisë që do të jenë shumë të qarta, do të sigurohet jeta e punëtorëve.

Në fashën e dytë me risk të mesëm hapja do të vijojë në 2-3 javët në vazhdim. Këtu klasifikohen transporti rrugor i pasagjerëve urban, qytetas, shërbime mësimore këtu përjashtohet mësimi online, tregtia me pakicë në tregje dhe tenda.

Ka një debat të madh për parukeritë dhe estetistët se në cilën kategori do të përfshihen, tek rreziku i mesëm apo i lartë, por mund të jenë te bizneset me risk të mesëm.

Me rrezik të lartë hyjnë restorantet, baret, aktivitete argëtimi, clodhëse, sportive, palestrat, transporti ndërurban”, u shpreh Rama.

Paketa për biznesin e vogël

Biznesi i vogël përfitues i pagës minimale prej 26 mijë lekë deri tani nga zbatimi i paketës të parë të ndihmës rezultojnë 40.327 përfitues. Për këtë kategori në proces shqyrtimi dhe verifikimi në terren nga tatimet janë edhe 16.875 të tjerë. Kryeministri Rama tha se brenda javës të ardhshme do të mbyllet shpërndarja e pagave për biznesin e vogël.

“Ne po kryejmë pagesat për të gjithë ata që ishin biznes i vogël dhe u prekën drepërdrejt nga mbyllja e aktivitetit. Sot 40,327 e kanë marrë pagën në llogarinë e tyre, ndërsa janë edhe 16.875 të tjerë në proces verifikimi nga Tatimet, që kërkon pak kohë pasi shoqërohet edhe me verifikime në terren. Të gjithë ata që përfshihen në këtë kategori do të marrin pagën. Shpërndarja e parave për këtë kategori përfundon brenda javës së ardhshme.

50.095 persona që janë refuzuar pjesëmarrja në paketën që nuk ju përkiste, por 95% e tyre do të përfitojnë nga paketa e zgjeruar. Ndërkohë janë bërë korrigjime për përfitimin si biznes i vogël i taksistëve dhe dentistëve në paketën e parë për 3 pagesa si edhe të tjerët”, tha Rama.

Paketa e zgjeruar

Kryeministri Edi Rama tha se në paketën e zgjeruar përfshihen 100 mijë biznese të vogla që nuk u mbyllën, por patën reduktim të xhirove dhe 66 mijë të punësuar në biznesin e madh të larguar deri në 10 prill.

“Biznesi i madh i detyruar edhe për shkak të natyrës së vet. Nga hulumtimet që keni bërë kanë pagesa të pjesshme apo minimale, duke iu referuar listëpagesave. Goditja nuk ka qenë e menjëhershme dhe deri në fund të marsit biznesi i madh e ka mbajtur goditjen.

Në fillim të javës të ardhshme nis zbatimi i paketës së zgjeruar. Një pagë e drejtpërdrejtë 40 mijë lekë për këtë kategori, një pjesë e madhe të të cilëve kanë punuar, por kanë pasur reduktim të xhiros, apo të atyre që janë larguar më 10 prill është dinjitoze për kushtet ku jemi”, u shpreh Kryeministri.

e.k. / dita