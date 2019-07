E BUJSHME / Moderatorja dhe shoumeni nuk fshihen më, thonë burimet!

Burime që akoma nuk e kanë marrë veten, bëjnë me dije për Gojët e Liga se moderatorja dhe shoumeni kanë vendosur të mos fshihen më. Ata janë pikasur krejtësisht të pafshehur, duke pirë nga një birrë në një plazh të Jugut, sqarojnë burimet.

Shoumeni, të cilit herë pas here gazetarët i referohen edhe si humorist, dhe për marrëveshje fjale shpesh është quajtur shumorist, e kishte çuar birrën deri në gjysmë të shishes, ndërkohë që në shezlongun pranë tij, moderatorja e me rroba banje, me syze dielli dhe me vështrimin drejt të ardhmes, pasi mbaroi birrën e dytë mori një nga ato pijet e komplikuara me çadër në gotë, raportojnë dëshmitarë okularë.

Duhet kujtuar se moderatorja në të shkuarën e afërt nuk u ishte përgjigjur, ose u kishte bërë dredha pyetjeve të të interesuarve mbi marrëdhënien e saj me shumoristin. Asokohe gojët e liga pohonin për Gojët e Liga se moderatorja ishte duke u ndarë nga këngëtari-producent, me të cilin ishte lidhur pas një drame shpirtërore me biznesmenin eksportues.

“Mesa duket, shumoristi ishte shoku i mirë që iu gjend pranë në një periudhë krize shpirtërore, paçka se për vete ishte ende i lidhur me këngëtaren,” thonë burimet.

Megjithatë, moderatores dhe shumoristit iu desh të fshiheshin për ca kohë. Ata i referoheshin njëri tjetrit si, “mik i mirë”, “jemi thjesht shokë”, “është shumë profesionist në sferën e tij”, “mos shpikni gjëra të paqena” etj.

Fakti që ata vendosën të mos fshihen më, është lajmi më i bujshëm i 24 orëve të fundit. Kjo zhvendosi në vendin e dytë bombën mediatike që javën e kaluar njoftoi publikun se seks-bomba e motit në kanalin më të madh shqiptar, do të kalonte në kanalin më të besuar të të gjithë shqiptarëve në sezonin e ardhshëm televiziv.

Një minutë… redaksisë së Gojëve të Liga sapo i mbërriti lajmi se super-këngëtarja që mbledh paratë me fshesë kur jep koncerte në getot e Zvicrës, i ka hedhur fjalë dy-dhe-trekuptimëshe në twitter, futbollistit shqiptar që deri dje luante në serinë e dytë të Ligës turkmene dhe që sivjet mund të transferohet në serinë superiore mongole…

SHËNIM: Gojët e Liga është rubrikë satirike që nuk ka dhe aq shumë gjëra për të fshehur