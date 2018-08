E dashura e Izet Haxhisë: I kthyen shpinën, besa duket në kohë të vështira

E dashura e Izet Haxhisë, i cili është dënuar në mungesë me 25 vite burg për vrasjen e Azem Hajdarit, thotë se këtij të fundit i kanë kthyer shpinën.

Teksa pritet që Izeti të flasë shumë shpejt përpara gjykatës, ajo thotë se ai është tejet i zhgënjyer nga realiteti shqiptar.

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, ajo shprehet se tanimë paraja është kryefjala e gjithçkaje dhe personat që dikur Izeti i konsideronte miq, sot e kanë lënë në harresë.

Statusi i plotë:

Përshëndetje të gjithëve!

Po shkruaj disa fjalë me insistim të Izetit, dukë parë që emri i tij është përdorur e përfolur në disa raste që s’ka qenë as në dobinë e tij, e as në dobi të kauzës që Izeti mbron dhe që do t’i shkojë deri në fund.

I vetëm!

Teksa në Facebook e në media shumë hiqen sikur janë të interesuar e të bashkangjitur solidarisht me fatin dhe luftën e Izetit, në realitet është komplet e kundërta.

Izeti është vetëm.

I izoluar totalisht dhe më shumë se i zhgënjyer nga realiteti shqiptar, ku paraja është bërë nënë, babë e fe për shumë nga ata “idealistë” që, duke qenë në Tiranë apo në Shqipëri, as nuk e morën mundimin të shkojnë të shohin mikun dhe vëllain e tyre. Përveç fillimit, pak herë…

Sepse kujtonin se Izeti ishte milioner dhe duhet t’i paguante vetë edhe ca domate apo limona që i sillnin nga jashtë, meqë ai për shkak rreziku helmimi nuk mund t’i porosiste në burg.

Izeti nuk ka kërkuar ndihmën e absolutisht asnjë njeriu, qoftë mik, vëlla a familjar! Por, duke parë që shokë nga Turqia bënë me km rrugë për ta takuar në burg, duke parë që ata miq të vërtetë që e ndihmuan dhe po e ndihmojnë nuk janë fare publikë, por ruajnë me fisnikëri anonimatin në bërjen e të mirës, në dhënien e dorës një miku, pa reklama, pa tellalle, i duket me vend tregimi i realitetit.

Në Shqipëri, njerëz të një gjaku e shokë, i kanë kthyer shpinën, i kanë përdorur emrin dhe shumë herë gënjejnë fare hapur, duke përmendur gjithë atë investim, kohë, mund e djersë që kanë derdhur për Izetin. Kushdo që ka dashur ta përkrahë dhe ta mbështesë e ka patur rrugën e hapur për ta takuar, për t’u mobilizuar realisht, dhe me fakte të vërteta e jo gënjeshtra, në mbështetje të tij. Një grusht i vogël ka qenë dhe ata janë të falenderuar përjetë.

Sepse në këto kohë të vështira duket burri, duket gjaku, duket besa dhe nderi i gjithkujt!

Izeti më kërkoi me vendosmëri qe t’ju a thoja këto, pasi ne jemi edhe shokë të ngushtë, përveçse duhemi pafund. Pasi une jam e vetmja që di gjithçka realisht dhe që jam në kontakt të përditshëm me të. E di kur nuk kishte as ujë për të pirë, sepse askush nuk po shkonte ta takonte me javë e me javë…Pra, kushdo që thotë të kundërtën, gënjen pafytyrësisht!

Izeti do japë së shpejti një intervistë në një televizion, por gazetarët s’po marrin dot leje nga prokurori, meqë akoma nuk është vendosur se kush do jetë prokurori. Megjithatë, punë javesh do jete…

Ai është tërësisht i përgatitur dhe i vendosur për të thënë të vërtetat e tij para kujtdo qoftë, qoftë gjykatësi edhe vetë Sali Berisha. Dhe nuk ka nevojë për trumpeta e reklama, sepse di fare pastër e qartë të mbrojë vetveten dhe të përplasë pa asnjë mëdyshje të vërtetën në fytyrën e kujtdo qoftë, i majtë a i djathtë. Ata që e përdorin emrin e tij si luftëtarë të së njëjtës kauzë, janë vetëm përfitues a shpresues përfitimi. Të vërtetët janë heronj të heshtur, dhe që s’bëjnë asgjë për t’u dukur.

Ne duhemi më shumë se kurrë, jemi bashkë më shumë se kurrë, dhe unë jam zëri dhe fjala e tij, sa herë të më kërkojë të publikoj diçka, duke marrë parasysh edhe sulme personale ndaj meje. Nuk ju a kam as frikën, as ndrojtjen!

Edhe me jetë do ta mbroja, nëse do të ishte e nevojshme, jo më me ca statuse fb e përplasje me njerëz të vdekshëm e normalë, sikurse une…Askush s’do më mbyllë gojën, nqs dëshira, e mira e Izetit dhe e jetës së tij është në lojë.

Sot e përgjithmonë!

Është një shprehje nga një shkrimtar që e dua shumë, që thotë:

“Dhe kur gjithçka të mbarojë, në mendje nuk do na mbeten fjalët e armiqve tanë, por heshtja e miqve tanë.”

Rishkruhemi së shpejti…

Plot të mira!

s.a/dita