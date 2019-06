E frikshme çfarë i ndodhi Merkelit gjatë takimit me presidentin ukrainas (Video)

Dehidratim, kështu i shpjegoi Angela Merkel dridhjet e forta që e kapën atë sot ndërsa ishte duke mirëpritur presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskiy në Berlin para kamerave.

Gjatë ceremonisë së himneve kombëtare kancelarja u kap nga një dridhje e fortë dhe i lidhi duart para saj, duke luftuar për të kontrolluar trupin në lëvizje.

E gjithë kjo zgjati disa minuta. Në fund të himneve kancelarja u shfaq në kushte më të mira dhe konferenca e përbashkët për shtyp filloi me vetëm 10 minuta vonesë.

Merkel u tha gazetarëve se kishte pirë tre gota ujë dhe se ndihej më mirë.

VIDEO: German Chancellor Angela Merkel shook uncontrollably during a visit by Ukraine’s new president on a hot day in Berlin. Merkel later told reporters she was fine and clearly hadn’t drunk enough water. Read the full story here: https://t.co/ELI0r9FdtN pic.twitter.com/aKWzWtilLE

— AP Europe (@AP_Europe) June 18, 2019